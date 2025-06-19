不只南海海槽大地震？專家揭赴日旅遊安全區…強震機率、海嘯、對台影響一次看

撰文‧翁申霖

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒，日文：たつき諒）作品《我所看見的未來》曾精準預言日本311大地震，當中也包括2025年7月5日將有大災難一說，進而引發關注；其中，最受矚目的日本政府提高南海海槽大地震的機率，使得「南海海槽大地震預言」持續在近來瘋傳。 對此，有地震專家直言，目前確實是南海海溝最危險，但他也指出，日本其實「從南到北通通都有危險」，建議民眾若要前往旅遊的話，盡量選擇沒有靠海的地區。

日漫畫家新書闢謠「末日預言」

「真正的大災難將在2025年7月來臨」這句話，出現在日本漫畫《我所看見的未來—完全版》書腰上，讓作者龍樹諒屢次被推上全球輿論風口。

由於書中記錄的「2011年3月大災變」夢境，事後與311東日本大地震時間相符，讓龍樹諒一夕聲名大噪，尤其「7月5日大地震」的災難夢，自曝光後持續引發全球熱議，甚至衝擊日本觀光旅遊，令亞洲各地赴日旅遊意願下降。

為了平息謠言，也讓外界了解夢境背後的真正訊息，龍樹諒自費出版的新書《天使的遺言》，在6月15日由日本文藝社推出，針對對網路瘋傳的「末日預言」進行闢謠。

他在書中強調，「這次我想說的，不是恐嚇，而是希望透過真實的夢境記錄與人生經歷，提醒大家理性看待災難，轉化成實際防災行動。」

其中，被網路瘋傳的「2025年7月5日凌晨4:18大地震」究竟是從哪來？根據《完全版》的責任編輯杉山茂勲表示，那段關於「2025年7月」的夢境，其實是龍樹諒在2021年7月5日出版會議當天早上所夢，最後才決定補充並收錄於書中。

至於書腰上那句備受矚目的「真正的大災難……是在2025年7月！」其實是編輯自己的行銷判斷，並非龍樹諒的原意。另外，關於時間、地點等細節，原書中從未提及，網路上流傳的「凌晨4:18」等資訊，也都是錯誤轉述與過度詮釋的結果。

專家：南海海槽地震依舊不容忽視

儘管「末日預言」作者緊急出面闢謠，但日本政府卻確實將未來30年發生「南海海槽大地震」的機率提升到80%。

日本地震研究推進本部預估，未來30年內，約有80%機率會發生規模8至9的大地震。日本土木學會（JSCE）也在6月11日發布最新報告，若「南海海槽大地震」發生，保守估計災後20年經濟損失將上看1466兆日圓（約新台幣302兆元新台幣）。

對此，地震專家郭鎧紋向《TVBS》表示，「南海海槽地震不容忽視！」他表示，發生機率通常是一個時間帶一個機率，「未來30年發生機率是80%，未來20年是60%、未來10年是30%，如果只是去旅遊一週，那遇到南海地震機率是千分之一，只去一天的話大概是萬分之一。」

日本週邊15個規模8以上的的地震中，1944年及1946年的與南海海槽相關，已接近90年至150年的週期規律，郭鎧紋直言，「目前南海海槽確實是最危險的。」

針對北海道官方日前公布強震災損預測，一旦日本海沿岸15條斷層發生強震、出現海嘯，最嚴重可能導致週邊村鎮7500人喪命。郭鎧紋表示，日本現在從南到北「通通都有危險」，他建議想前往旅遊的民眾，可以前往沒有靠海的城市，「像長野縣、熊本，台積電在那邊設廠，比較沒有臨海」，會相對安全。

海槽是什麼？和海溝有何不同？

氣象署地震測報中心說明，當兩個板塊發生「隱沒作用」時，密度較高的板塊會隱沒到密度較低的板塊下方，並進入地函，進而產生大大小小的地震活動；而海洋板塊在隱沒時，會在板塊交界處形成深海凹地，根據地形特徵又可分為「海溝」和「海槽」。

◎海溝：水深超過6000公尺，形狀狹長、兩側坡度陡峭的深海凹地，如「日本海溝、馬里亞納海溝」等。

◎海槽：海底寬而長的凹地，通常深度少於6000公尺。可能是板塊隱沒造成的較淺凹地，如「南海海槽」；也可能是其它地質作用造成的凹地，如弧後張裂造成的「沖繩海槽」。南海海槽是由菲律賓海板塊往歐亞板塊隱沒形成的，屬於隱沒帶，因此也可能發生海溝型地震。

南海海槽發生大地震的機率有多大？

氣象署地震測報中心指出，日本的研究人員根據古地震紀錄進行的推算，南海海槽大約每100至200年會發生一次大型地震。

距離上一次南海海槽發生地震（1946 年昭和南海地震）已過了79年，隨著時間的推移，南海海槽發生大地震的機率正在增加。

值得留意的是，雖然應力累積、釋放的過程會不斷循環，但地震週期不完全有規律。日本地震研究推進本部預估，未來30年內，約有80%機率會發生規模8 ~ 9的大地震。

南海海槽地震對台灣有直接影響？

氣象署地震測報中心說明，若南海海槽發生大地震，台灣距離震央有一段距離，不會受到直接影響。

然而，如果地震引發海嘯，台灣的沿海地區確實需要防範海嘯的影響，特別是基隆北海岸，宜蘭沿岸，氣象署將持續關注全球地震動態。

台灣今（2025）年也更新了「海嘯作業發布要點」。當太平洋沿岸各國發生地震，太平洋海嘯警報中心（PTWC）會接收各地的地震資訊，評估發生海嘯的可能性，並向各國發送海嘯報文。

氣象署收到海嘯報文後，就會依據海嘯嚴重、緊急的程度，發布不同程度的海嘯預警。

本文授權自今周刊，原文見此。

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