投信季底作帳全力衝刺！弘塑、聯亞...經理人瞄下半年成長股布局 4檔潛力股曝

撰文‧陳唯泰

今年台股先重挫再強彈，但主動式基金績效普遍落後大盤，在上半年即將結束之際，基金經理人勢必積極拉抬績效，為下半年做好準備，作帳行情值得期待。

今年國內的資本市場可說是多災多難，美國總統川普上任後不只攪亂了一池春水，更可能搞得圈內的主動式基金經理人飯碗不保。

為什麼這麼說？因為「戰勝大盤」是主動式基金的重要績效目標。以加權指數6月13日收盤的22072點計算，今年以來報酬率是負4.18％。但截至同一天，僅有約30檔國內一般型主動式基金，今年以來報酬率勝過大盤，占比僅1/4左右，其中正報酬者更只有3檔，整體表現實在不佳。

如果基金 績效持續不振，到了年底，經理人不但年終獎金縮水，恐怕連飯碗都不保，所以，本季，甚至是下半年兩季的季底作帳，投信應該都會全力以赴、努力拉抬績效，投信作帳行情因此仍值得期待。

標的在精不在多

籌碼火力集中 不會亂射子彈

只不過，投信買超的個股這麼多，又摻雜被動式ETF，怎麼去區分哪一檔是共同基金作帳？哪一檔不是？其實，並不一定要明確做出區分，因為就算是被動式ETF買盤，對股價也是助力。

因此，本文利用附表設定的幾個條件，幫讀者篩選出4檔可能的投信季底作帳個股。雖然完全符合條件的個股不多，但投資股票在精不在多，多數基金經理人也會傾向將籌碼集中火力在其中2到3檔，不會亂射子彈。

首先分析這4檔個股的基本面。

國內半導體溼製程設備大廠弘塑（3131），產品有金屬蝕刻設備、金屬化鍍設備、8吋及12吋單晶片旋轉清洗設備等；尤其是打入台積電供應鏈後，對提升營收、獲利與本益比都大有助益。

弘塑第一季每股稅後純益（EPS）為8.74元，五月營收5.22億元、創歷史次高，年增73.8％。目前弘塑交機排程已達明年第一季，預期在今年年底前，營收將逐季創高。

高力（8996）是台灣唯一硬銲型板式熱交換器（BPHE）製造商，國內市占率高達90％；公司也針對伺服器液冷應用的分歧管產品積極擴充產能，目前月產能為1000套，全年目標為擴至每月2000套。

高力現階段客戶以美超微（Super Micro）為主，並積極開發其他ODM廠，若進展順利，今年下半年可望新增客戶、產能也可望進一步提升。第一季EPS雖僅1.46元，但第二季起營收明顯增溫，投信應是看好其下半年成長性。

勤誠（8210）主要生產伺服器和機架式伺服器機箱，隨著輝達GB200伺服器供貨逐漸走順，五月營收年增46.9％，前五月累計營收年增率也有57.5％。若下半年GB300如期量產，法人看好勤誠全年獲利再攀新高，EPS有望挑戰20元。此外，勤誠的利基型新產品降噪櫃第二季起出貨，訂單逐季上升，顯示客戶需求不弱，後市看好。

最後一檔聯亞（3081），主要生產以砷化鎵（GaAs）與磷化銦（InP）為基板的三五族材料化合物的磊晶片。由於800G/1.6T以上高速光收發模組的應用續增，矽光技術成為主流解決方案，將為公司帶來強勁的營收成長動能。

聯亞五月營收年增169.7％，明顯增溫，今年預計將再新增3家量產客戶，目前營收來源以數據傳輸類（datacom）為主，約占6至7成，其中以矽光產品為大宗；電信通訊類（telecom）約占15％至20％。

矽光子技術屬於長線題材，現階段獲利不易大幅成長，聯亞第一季EPS僅0.46元，目前本益比偏高，投信積極買進原因應和高力類似，是看好未來的發展性。

搭上作帳順風車

出現停利訊號 就要當機立斷

投資人操作投信作帳股時，建議不要刻意期待股價出現拉回再做介入，因為投信既然要作帳，就不會讓股價回跌太深。如果短線有回檔5％至7％，就可以考慮承接。

反之，如果股價回檔超過10％，同時發現投信由買轉賣，就可能是投信出現結帳賣壓，這時手中有持股的投資人，也應該跟著減碼，不要期待反彈再出。因為投信拉抬股價時，手中必定已經有相當數量，一旦轉為賣超，大概也會持續賣出一段時間，股價也會經歷一段修正才可能止跌。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富執行長）

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