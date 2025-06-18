台晶圓代工難超越 技術合作創優勢！日半導體研究權威長內厚 解析台日競合關係

撰文‧譚偉晟

日本近年來半導體布局動作不斷，在熊本啟用JASM晶圓廠，Rapidus在北海道全力研發先進製程。

關注台灣半導體20年，早稻田大學教授長內厚用日本觀點解析，台日半導體合作帶來的改變與機會。

投身學界之前，早稻田大學經營管理研究科教授長內厚，就對台灣的半導體產業，留下深刻印象。

那是2005年，仍任職於索尼，負責電視事業的長內厚，為了學術調查造訪新竹科學園區，研究台灣獨特的產業聚落模式，以及半導體大廠台積電。當年才30來歲的他，對半導體還相當陌生，只知道「很多日本電子業，都非常依靠台灣半導體產業。」

此後在多次來台的行程中，長內厚因緣際會參訪了台積電創新館，深刻認識了台積電創辦人張忠謀強調「晶圓代工」的先見之明，從此對這個所有家電、資通訊產品必備的晶片產生濃厚興趣。這股熱情，甚至推著他一頭栽進學界，如今成為日本半導體產業研究權威，近期出版了《半導體逆轉戰略》一書，試圖解答日本如何扭轉多年的半導體製造頹勢。

日本執著於技術優先

台灣晶圓代工把技術變商機

六月中旬，長內厚應邀出席「2025台灣大未來」高峰論壇，以「台日美半導體競爭力大解析」為題，發表專講。會前，他抽空接受《今周刊》專訪，深入剖析台、日兩國未來在半導體產業發展上的機會與挑戰，以及「台日友好」關係下依舊現實存在的競合關係。

曾待過日本指標性企業的長內厚，一開場就點明了20年來，台灣與日本在產業發展途徑上，選擇了兩條截然不同的道路。

「我觀察到，很多台灣的創新，很難複製到日本。」長內厚以溫和的語氣說出犀利觀點。

在他眼中，日本憑藉著對「技術優先」的執著，把半導體材料、設備做到全球第一；反觀台灣，以台積電為首的晶圓代工產業，卻是「把技術變成真正的經濟價值」，雙方孰優孰劣難以驟下定論，但不能否認，如今由台積電主導的JASM，已成為日本復興半導體製造的核心與希望所寄。

事實上，日本與台灣對半導體的看法，從早年就有極大差異。

政治大學國際事務學院專任教授李世暉說明，雙方的認知不同，與日本家電產品過去的全球領先地位有關，「當時半導體多用在家電、消費性電子上，對NEC、東芝、夏普這些公司而言，半導體只是旗下一個部門。」

作為公司內部一分子，日本半導體製造自然以服務自家產品為主，「但後來日本家電逐漸被韓國、中國取代，這些公司的半導體部門因為沒有外部客戶而快速萎縮。」李世暉指出，當台灣、韓國扎根晶圓代工產業，日本卻因為不夠重視半導體事業，競爭力大不如前。

日本半導體產業只是大公司內的一個部門，而非獨立營利事業，也讓「創新」較為困難。

「我舉個例子，日本很多年輕人的想法是『當中小企業老闆，還不如當大企業的中間管理層』，台灣卻是相反。」長內厚直言，台灣中小企業的創新力，徹底展現在晶片設計領域上，當台灣業者紛紛開發出提供外部客戶使用的晶片時，日本仍未跳脫IDM（垂直整合製造）思惟，大企業開發晶片只為自用，難以透過外部銷售放大規模。

「直到這一兩年，日本民眾才開始注意到台積電。」長內厚表示，當中的關鍵自然是台積電與索尼、日本電裝、豐田合資的晶圓廠JASM，「特別是選定22／28奈米製程的決定，給日本帶來不小的思惟衝擊。」

長內厚解釋，這樣的衝擊源自，日本社會一向信仰企業只要開發出頂尖技術，市場就一定會買單，無法理解「為什麼日本需要『10年前的舊技術』？」因此質疑政府對JASM補貼逾一兆日圓的政策方針。

「但28奈米製程，其實是符合日本市場需求的。」長內厚兩手在空中比畫，一手是JASM晶圓廠，另一手便是索尼廠區，「因為索尼是JASM最大的客戶，索尼的感測器需要搭配邏輯晶片。」他解釋，JASM選定的製程工藝，是完全基於客戶真實需求的決定。

台灣的科學園區日本也想學

計畫在九州地區推動

事實上，隨著JASM的啟用，日本對台灣半導體的關注與日俱增。李世暉指出，科學園區的作法也引起日本反思，「日本也有科學園區，但比較是工業技術研究。」長內厚則指出，台灣的科學園區除了關注技術，「也在創造商業上的機會。」

「日本在思考台灣半導體之所以強，主因就是科學園區。」李世暉指出，日本所謂的科學園區或是工業區，屬於地方政府管轄；但台灣的科學園區，是由中央層級 的國科會主管，可以做進出口減稅，還有政策支持，科學園區管理局的單一窗口架構，也提高了園區的發展效率。

新竹科學園區管理局指出，近兩年日本產 官學團體到園區參訪超過三百團，日本也參考台灣，在九州地區發展分散型的科學園區。

關注著台灣持續精進的半導體產業的同時 ，日本人的民族性也不允許自己永遠屈居二流，因此2022年在政府支持下成立Rapidus，隔年選擇北海道做為研發生產基地，全力衝刺二奈米製程。

但長內厚對於這項決策，抱持著極為保留、甚至有點擔憂的態度。

他的憂慮，並不是出於對日本的研發技術缺乏信心；相反地，他擔心的是日本再次落入「技術本位」的舊思惟，而忽略了技術永遠是為了市場需求而生的商業邏輯，即使與IBM合作開發出二奈米製程，若沒有明確客戶，也難以和台積電競爭，「日本不能複製台灣的模式，能靠晶圓代工賺大錢的只有台積電。」

「Rapidus成立最初，國內幾乎沒有討論聲音，更像是政府強推的計畫，」長內厚話說得直接：「AI的主要客戶都是美國公司，Rapidus沒有辦法賣（代工服務）給美國的話，商業上就無法運作。」

不過，他也同意日本必須發展先進半導體技術，因為能藉此讓人才回歸。「日本有很多優秀的工程師在世界各地，Rapidus的研發就有很多回歸的資深工程師。」

李世暉補充，近年來隨著台積電等晶圓代工客戶，逐漸外移的日本材料廠商，也能隨著Rapidus的發展，再次把研發重心轉移回日本。

日本研發先進半導體技術

將成為6G發展關鍵

此外，Rapidus在半導體的研發，也能成為日本其他產業的助力。「像是Rapidus跟NTT在IOWN（全光網路）的合作，這是6G重要的技術。」長內厚指出，日本的晶圓代工難以和台灣競爭，但在技術開發合作上，有機會走出自己的差異化優勢。

儘管在先進技術上的目標不同，但長內厚認為，日本與台灣都必須靠半導體降低地緣政治風險，並帶動經濟成長。

相對於台灣的晶圓代工角色無法撼動，日本在材料領域的絕對領先，是全球半導體產業難以取代的要角，特別是先進半導體製造最重要的極紫外光微影（EUV）光阻劑，日本廠商掌握全球九成市占率。

「美國如果少了日本的材料，也不可能做（先進）半導體。」長內厚接著說，對於美國希望日本協助圍堵中國的政策，日本當局必須避免全盤接受，否則短期會衝擊日本企業的收益，中期還可能遭遇中國自主研發、拉近與日本技術差距，再加上美國總統川普的政策反覆，配合美國，自損半導體優勢的作法，「有可能被過河拆橋。」

相較之下，長內厚更看好台灣和日本之間極佳的互補關係。從JASM驅動的思惟改變，以及重拾對半導體產業的重視，「日本提供材料給台灣製造，這套機制長期來看，會創造台日利益最大化。」他如此說道。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1487期)

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