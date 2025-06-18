看好機器人！AI新十大建設如何奪先機？主權基金不動用外匯存底 操盤手薪資該給多少

【文．蘇芳禾】

輝達執行長黃仁勳日前喊出「機器人將是未來經濟的核心」，呼籲台灣應把握機會，在AI與機器人產業中扮演關鍵角色，成為全球經濟的新動能！ 國科會主委吳誠文在週日（6/8）節目專訪中也指出，未來AI新十大建設裡面，將包含智慧機器人，結合AI與機器人，應用在服務人類的功能上。 國發會主委劉鏡清也指出，AI新十大建設重大應用中，應用在半導體封裝產業的「矽光子」技術十分關鍵，台灣與美國都看好，不過台灣擁有最好的技術和專利，預估會讓台灣封裝產業領先10年至20年，加強半導體產業韌性。 受到矚目的主權基金部分，劉鏡清則強調，主權基金「絕對不會」使用外匯存底作為財源，基金操盤手也需要國際級的人才，和相應的薪資。

國發會主委劉鏡清與國科會主委吳誠文8日接受謝金河《數字台灣》節目訪問。解析AI新十大建設計畫和主權基金內容。

針對AI新十大建設計畫內容，劉鏡清表示，主要分成4個基礎建設、3個技術建設、4重大應用。

他進一步說，平台軟體產業在全球有將近2.3兆美金，國內大廠如鴻海就在高雄做智慧城市平台，未來也將推動到全世界。第二部分，將推動百萬家產業，應用AI進行轉型，同時解決少子化問題。

矽光子技術 讓封測產業領先10-20年

3個技術建設部分，劉鏡清說，第一個是矽光子技術，預估2027到尖峰，台灣在半導體封裝佔全球市場65%，但正在被中國侵蝕，若順利的將在今年開始矽光子封裝技術，預估會讓台灣封裝產業再領先10至20年。

「第二部分是量子。」劉鏡清指出，希望在亞洲有前三名地位，目前量子電腦的雛形也都出來了，對未來影響很大。第三則是「智慧機器人」。

此外，在基礎建設部分，除了法規鬆綁，還會投入人才培養和千億資金，6月份會宣布100家新創競賽，有300萬創業金，並有各種加碼，還可以得到國發基金投資，希望培育20萬以上AI人才。

國科會：發展「服務人類」機器人產業

在AI十大建設部分，吳誠文說，國科會已經在積極進行智慧機器人項目，台灣過去以硬體、零件代工為主，中國也在發展，日本和德國在機器人產業非常先進，不過是以工業機器人為主。

吳誠文說，黃仁勳說未來用機器人來領導AI產業發展，未來AI將結合機器人產業，「所以我們未來的發展，是以服務人類這種功能，來發展我們的機器人產業。」

台積電董事長魏哲家去年在全國科學技術會議中，看好多功能機器人是未來重要發展方向，當時身兼行政院科技政委的吳誠文就曾說，政府將推出智慧機器人相關方案，結合人工智慧應用。

主權基金資金操盤手 需國際級人才、薪資

總統賴清德日前拋出主權基金議題，引發關注，劉鏡清再次強調，主權基金「絕對不會」使用外匯存底作為財源，目前正在吸取各國經驗擘劃資金。目的是希望讓台灣企業有機會立足台灣、佈局全球行銷世界，讓台灣更有全球影響力。

在執行層面上，劉鏡清說，會希望具備一定彈性，例如新加坡的主權基金淡馬錫沒有公告財報，如何同時在監管下又保有彈性，都需要在立法上有很好的技巧。另外，（主權基金操盤手）也需要國際級的人才，和相應的薪資。

主持人謝金河也提出幾個外界關注的主權基金問題，包括主權基金面對政黨政治的杯葛、政治人物介入，台灣如何去杜絕防火牆；此外，有些人認為主權基金成立國大多產業較單一，例如沙烏地阿拉伯產油、挪威是天然資源為主，台灣的產業已經很豐富；以及主權基金和國發基金如何區隔。

劉鏡清說，主權基金是對外，國發基金是對內轉型，目前有2兆3千多億的資本，足以協助國內產業的發展。

本文授權自今周刊，原文見此。

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