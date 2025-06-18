志願役加給齊頭式定為3萬元 反讓戰鬥部隊更難補！藍營「德政」為何不合理？

【文．林良昇】

政府四月才為國軍大幅加薪，不到3個月，國民黨團竟又大加碼，將志願役加給齊頭式拉高到3萬元。 這項看似造福國軍的「德政」，可能變相造成各軍階、軍種招募失衡，更有違法、違憲之嫌。

6月10日，立法院在席次占多數的國民黨團主導下，強勢三讀通過《軍人待遇條例》修正案，將國軍的「志願役每月加給」，不論官階，一率調升到3萬元，2026年元旦開始施行。

罕見的是，一向與藍營同調的「盟友」民眾黨團，在該條文修法中脫隊，因為反對齊頭式加薪，主張應分級加給，八名黨籍立委表決時全數投下棄權票。

三讀通過後，行政院預估，這次加薪案將讓國庫每年多支出逾290億元；閣揆卓榮泰表明，立法院審查法律案涉及歲出大幅增加，卻未徵詢行政院意見，已經違背《憲法》、《預算法》和《財政紀律法》規定，將提起適當的行政救濟。

這項提高待遇，有望為軍隊留才的加薪案，為何引來質疑聲浪，甚至讓向來緊密合作的在野陣營分裂？

反制罷免》藍委急修法加碼

時間倒回3月21日。

當天，總統賴清德親赴松山機場視察駐守部隊，當場宣布要大幅提高國軍待遇，以「基層官士兵」為優先，自4月1日起實施。

依照民進黨政府的調薪方案，原本每月1萬元的「志願役加給」將分級調整，少校以下的作戰部隊主力，每月調至1..5萬元、中校與上校1.4萬元、將官1.3萬元；至於「戰鬥部隊加給」，第一類型戰鬥部隊從5千元調升到1.2萬元，第二類型加給從3千元調至7千元。

在兩項加給（志願役與戰鬥部隊）調整實施後，志願役第一類型基層可一口氣加薪1.2萬元，待遇大幅提升。國防部長顧立雄更透露，對不能兼領「戰鬥部隊加給」的官兵，也會調整電偵、戰航管、網路戰加給，預告將有第二波調薪。

意外的是，隔不到3個月，國民黨團又透過修法「大加碼」，將4月剛調升的「志願役加給」，大幅向上推高。

以在本島擔任志願役的第一類型戰鬥部隊二等兵試算，原本待遇為4.2萬元，政府四月提高加給後，已實質加薪28％；這波修法過後，明年元旦上路，其薪資將提升到6.9萬元，加薪幅度高達64％。

其實以數字來看，4月那波軍人待遇調升，並非無感加薪；國民黨團前手大幅刪凍國防預算，現又急著在短時間內，端出軍人大幅調薪方案，不免令外界質疑，是否帶有濃厚的政治考量。

翻開立法院紀錄，近1年多共有8名藍委提出《軍人待遇條例》修法草案，除了不分區立委翁曉玲、林倩綺、許宇甄，區域立委徐巧芯、賴士葆、羅廷瑋、葉元之、廖偉翔都面臨「大罷免」威脅。

資深藍營國會助理不諱言，這次修法就是對大罷免的反制手段之一，法案最早由徐巧芯主推，經黨團討論後取得共識，最後整合為黨團版本，三讀通過。

齊頭加薪》減少戰鬥部隊誘因

即使不論修法動機，國民黨團透過修法增加軍人待遇的作法也過於粗糙，「本質上就有合法性跟正當性的疑慮。」國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為。

最顯見的問題，就是連民眾黨團都反對的「齊頭式」加給，由於沒有針對特定軍種與軍階做出區別，將降低志願役進入戰鬥部隊的誘因。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，近年各界疾呼提高軍人待遇，為的就是緩解國軍編現比下降，所凸顯的志願役人力流失危機。

根據國防部統計，國軍編現比從2020年的88％，到2024年只剩下78％，流失10個百分點。「其中，最吃緊的就是戰鬥部隊，非戰鬥單位的人力沒有太缺乏。」揭仲直言，政府提升國軍薪資時，若未就戰鬥跟非戰鬥單位待遇做出區隔，無法對症下藥，反而變相讓戰鬥部隊更難招募人力。

例如，這波修法前，本島非戰鬥部隊志願役二兵待遇為4.2萬元，加入第一類型戰鬥部隊，等同加薪近三成；但修法後，採齊頭式志願役加給，同條件的二兵待遇增至5.7萬元，戰鬥部隊加給的加薪幅度僅剩兩成，逆勢減少誘因。

此外，軍中不同單位的專業度和危險程度相差甚遠，齊頭式加薪不盡合理，國際上以專業別、地域性及部隊屬性，進行差別化的待遇調整，才是主流作法。

以面對北韓軍事威脅的南韓為例，南韓國防部推動的2023到2027年的中期國防規劃中，就著重擴編基層經驗豐富的中級軍官，以調整基層士官兵薪資為重心。

另外，南韓軍方也針對具體福利細項做出相應調整，如提高每名官兵的基本餐費、改善軍服品質、增加住房津貼等，更針對夜間、假期執勤的官兵，提供額外津貼補助。

其實過去8年間，民進黨政府曾至少16度調整軍人待遇，大多著重提升地域加給，增加可領取戰鬥部隊加給的單位，並以擴大發放留營慰助金、提高飛行軍官繼續服現役獎助金等方式，強化軍隊的留人誘因。

除了個別加給，2018年起，軍人待遇也四度隨軍公教調薪統一提升，每次調幅3到4％，蘇紫雲認為，「軍隊從津貼、加給著手，非齊頭式調整，較能妥善運用國家預算，是更合理的安排。」

沒有人會否認，政府應該給予國軍更多福利保障，但短期內第二度大幅提高待遇，有違比例原則。

蘇紫雲舉例，剛入伍的美國新兵本薪約為2100美元，換算為6.3萬元台幣；這次修法後，台灣志願役二等兵的本薪約為5.7萬元。對照兩國物價指數，以以衡量貨幣購買力的「大麥克指數」（Big Mac index）計算，台灣二等兵薪資的實質購買力高於同階的美國新兵，過去資深官兵卻沒有類似待遇，「調整幅度過大，反倒失去比例原則。」

違法爭議》缺彈性又干涉行政

揭仲認為，若台灣國防支出要達到美國的期望，至少占GDP3％，意味著明年度國防預算需較今年度增加1500億元。這次國軍待遇提升增加的290億元可涵蓋在內，政府接下來應研議調整戰鬥部隊加給，以因應修法的潛在影響。

儘管專家認為，台灣國防預算有上調空間，但不表示國民黨團這波修法操作，是合理且細緻的作法。

以基本法制面來看，我國軍公教人員待遇結構由「本俸」和「加給」組成，一般而言，攸關警消、軍公教人員待遇的法規，如《公務人員俸給法》、《警察人員人事條例》等，都是將加給條件、數額等，授權給行政單位，依據母法訂定細則，而非在法律中明定數額，以利後續調整更有彈性。

但此次修法，國民黨團為了掌握主導權，直接在《軍人待遇條例》中將「志願役加給」數額明定為3萬元，未來要更動得再經過修法程序，增加因時制宜難度。

蘇紫雲直指，要透過修《軍人待遇條例》幫軍人加薪，用提高比例而非直接寫明特定數額，才是更好作法。

最後，在根本的憲政秩序上，軍人薪資調整理應是行政機關責任，立法機關強勢實質立法介入，顯有破壞憲政秩序，行政、立法權責不符的高度隱憂。

對於面臨中共軍事威脅的台灣，提升軍人待遇是必然方向，但應提出全面性的規畫與時程，逕自推動不成比例的加碼，只會讓國軍加薪淪為政治對抗的戰場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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