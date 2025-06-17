設局招待、女色引誘…60件共諜案背後警訊 余宗基：心理滲透比軍事威脅更難防

【文．張孝瑜】

中國是否真的會武攻台灣？若真的開戰，台灣軍事實力可與之匹敵嗎？在那之前，包括政府、軍方、民間，台灣還有哪些可做的事？

台灣安全的關鍵：威懾力與國際合作

「毛澤東自己也曾強調，他如果要發動軍事攻擊台灣，一定要掌握兩個前提：第一是空優、第二是內應。」余宗基強調，台灣的安全並非單靠軍事硬實力，更在於讓潛在敵人明白「攻台代價難以承受」。這種威懾力不僅來自台灣自身防禦準備，也來自國際盟友支持。例如：美國、日本、菲律賓等國每年都會在台海周邊舉行大規模軍演，展現對台海安全的高度關注與介入意願。

余宗基指出，這些盟國的合作，讓中國即使有軍事優勢，也難以輕易掌握台灣上空的絕對空優，正如俄烏戰爭中俄羅斯始終無法徹底掌控烏克蘭領空，背後關鍵在於北約持續提供即時情報與支援。

內部團結與防衛韌性

余宗基認為，比起空優掌握性，更值得關注處理的是「內應」，其中又分為兩大層次：建立民間社會韌性，以及揪出中共滲透。他欣慰地說，他曾參與全國首次由民間團體自主發起的戰備操演，演練若戰爭發生時，在無醫療人員、國軍協助下，民眾能夠即時搶救受傷人員。「參與人士沒有領薪水，很多人裝備投入好幾萬...」余宗基感動說，這是提升社會整體抗災應變能力的具體表現。

他也舉例，以色列在面對敵國入侵時，全民皆兵、社會高度團結，戰爭爆發時，短短三天內，以色列人民從各國趕回國家參戰、保衛家園，對敵國產生強大嚇阻效果。台灣若能建立類似的社會防衛文化，將大幅提升國家安全。

共諜滲透與內部威脅

中共對對台灣社會與軍隊滲透的「內應」問題，余宗基指出，過去一年共諜案超過60件，多數涉及軍方，顯示中共正積極透過金錢、女色、賭博等手段吸收內應，觀察中共吸收的對象，從上層將領到基層士兵無不廣納，顯示中共除了貪圖台灣軍情情報之外，也企圖削弱軍心士氣，期望在戰爭爆發時，基層士兵主動放下武器，而達到「不戰而屈人之兵」的效果。

余宗基認為，這種無形的心理戰、認知作戰，比有形的軍事威脅更難防範、更具破壞性。尤其中共擅長抓住人性弱點，恐怕透過設局讓人涉及黃、賭、毒，再利用軍官害怕實情曝光恐懼心理，或經濟的需求，只能任其予取予求。余宗基感嘆，民主國家講求法律、道德意識，但面對中共無道德底線、無法律規範的手段，經常讓人防不勝防，因此余宗基呼籲，「不接觸、不談判、不妥協」是保護自己與國家的最佳手段

軍隊文化的根本問題

不過，回頭檢視台灣軍事文化，也存在諸多有待改進空間。余宗基坦言，軍隊過於注重表面工夫，缺乏實質訓練，加上為顧及士兵健康所加設的氣候訓練條件，但余宗基嚴肅指出，若戰爭真開打，敵人不會遵循「日出而作、日落而息」睡眠時間，也不論天氣炎熱或寒冷，只會全力拿下並攻佔，他語重心長說：「平常時多訓練，戰時才能少流血；平常不訓練，戰時必然血流成河。」

余宗基也呼籲，切勿透過任何方式想要關說逃脫兵役或是想到最輕鬆、舒服的單位，因為艱困的磨練，未來都會成為在職場生存的利器。另外他也進一步提出，從長遠來看，社會對軍隊的信任程度、軍人對自身的榮譽感，包括薪資結構，都需要從國家制度面著手。他舉例，在美國若有著軍服的軍人搭機，機長會特別廣播，歡迎他們的到來；到公家機關辦理行政庶務，會給具有軍人身分者優先處理待遇。

當台灣軍人薪資與社會地位長期偏低，不僅影響招募與士氣，更削弱軍人對國家的認同與忠誠。他認為，唯有軍人對自身職業感到榮耀時，「面臨死生之際，你(才)能夠選擇保全你的榮譽，而不是苟且偷生。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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