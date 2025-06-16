存不到2000萬也能當FIRE族？年領70萬股息 她靠自由斜槓開心「半退休」

文．周靖璞

許多人都想追求成為FIRE（Financial Independence, Retire Early）族，透過4%提領法則計算所需資金後，往往會因為「2500萬」、「3000萬」數字遙不可及而放棄。理財作家江季芸近年從教師轉身為自由工作者，以自身經驗實踐「半退休理財」，運用高股息ETF、價值投資股票及債券布局達成70%股利收入，選擇提早離開職場，做自己喜歡工作補足剩餘30%收入目標。階段性實現FIRE目標，用「咖啡師樂退」方式享受自由退休生活。

高股息ETF搭配價值投資

打造「100%所得替代率」被動收入

江季芸指出，想要達成財務自由，必須先「以終為始」，設定明確目標、退休時間與過程期間的收入結構。像她觀察少子化趨勢，從事教職非長久之計，因此為自己訂下十年離開教職理財計畫。訂定好明確退休時間點後，接著是釐清「投資目標」。她設定目標為建立一套達到「100%所得替代率」的被動收入系統，希望每年能從投資中領取100萬股利收入，進而擁有人生目標選擇權。

為達到投資目標，江季芸選擇現金流優先的股利路線，除挑選高股息ETF外，亦效法巴菲特價值投資，搭配「體質良好」、「獲利穩健」、「正派經營」、「具備發展前景」的企業個股，目標殖利率設定5%-7%，於歷史低點時分批進場。

「我把每張配息股票當成一間套房，一直不斷買進。等這些套房能穩定發租金，我就能靠它們生活。」若配息型標的因景氣低迷而無法配息，她也會觀察營運狀況，隨時保持調整持股。

七成股利＋三成斜槓

「咖啡師樂退」更彈性

江季芸表示，一般計算達到「財務自由」目標，會透過4%法則計算退休所需資金，動輒幾千萬數字。她認為這樣看似遙不可及目標一旦出現，不是容易提早放棄選擇躺平，就是為了這場馬拉松的終點線每天拚死拚活工作，好不容易跨越目標，反而累積一身病痛，無法真正享受財務自由帶來的快樂。同時，因為設定了終點線，達成目標後完全遠離事業，反而使自己變得封閉、為了錢越用越少而焦慮，老化得更快。

江季芸認為，現代人財務自由方式，可參考「Barista FIRE（咖啡師樂退）」，源於海外的星巴克，因星巴克會為旗下員工提供免費醫療保險，成為許多人兼職賺取額外收入選擇，離開職場後，以簡單兼職繼續維持工作狀態，讓戶頭有某種形式進帳，維持基本生活所需，也讓雇主分攤保險，剩下的空閒、時間，即是屬於自己的退休生活。

江季芸表示，自己在第七年達成70萬股利收入後，便決定提早從學校離職，剩下三成的退休目標，她選擇透過出書、演講、節目合作等自由接案方式補足。她也分享朋友因興趣而學習塔羅牌，透過朋友介紹開始以時薪收費增加斜槓收入。「與其追求完美的專業才開始，不如從『能做、願做、喜歡做』的小事開始，慢慢累積就會另闢蹊徑。」透過「微退休」階段性實現FIRE目標，比貿然一步到位更實際。

為打造一桶被動收入，除高股息ETF及高殖利率個股，去年開始配置債券，她的挑選原則有哪些？歡迎收聽《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/1ijBp

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本文授權自今周刊，原文見此。

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