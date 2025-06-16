美中二度談判關稅「30％⭢55％」為何陸沒跳腳？謝金河解析背後魔術數字

文．謝金河

川普關稅戰的魔術數字 從4月2日發動的對等關稅大戰，經歷了兩個多月，最後聚焦在中國。雙方一開始角力，姿態都擺很高，後來川普先放軟，表示要對中國降關稅，接下來是雙方一連串的談判⋯⋯

先是瑞士回合，由貝森特和何立鋒主談，最後的恊議是美國對中國從145%降為30%，中國對美國從125%降到10%，中國一開始說不跪，後來雙方互相跪。接下來是川普和習近平通電話，隨即有英國回合的會談，這次美國派出三個代表，除了貝森特，加上盧特尼克和葛里爾。

這次英國回合的談判，最後的稅率是中國對美國仍維持10%，但美國對中國變成55%，這其中包括中國開放對美國的稀土出口管制，美國開放中國留學生到美國留學。川普第一時間在他的社群網站上分享表示美國獲得55%的稅率，而中國只得到10%，他又帶了一筆說兩國關係非常好！

照理說，中國的關稅從瑞士回合的30%變成55%，中國應該很氣餒，甚至很失望才對，但結束英國回合談判，中國是開心的！原來這個稅率計算有魔術！55%的關稅怎麼來的？

在拜登時代，美國對中國的關稅是25%，這回加上川普上任兩次對芬太尼課10%，等於加20%。最後的10%是這次關稅豁免90天，各國維持的10%。上次英國談出來的稅率也是10%，中國最後的10%是這樣來的。加起來是55%，對川普來說，美國獲得重大勝利。對中國來說，美國並沒有對中國增加額外關稅，雙方都開心！

這場關稅大戰走到這裡，已接近尾聲，以川普的性格，他對於接下來一百多個國家的關稅談判可能不會有太大的耐心，90天豁免期已經過了三分之二，只談成一個英國，看起來很可能會延下去！大家要有耐心往下看下去！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

0050分割價出爐，暫停交易到這天！188元變47元「能漲回200」？施昇輝：得回歸2條件

00919、00918選誰好？它連8季單次配息率逾3%！配得多又穩，老牛教挑「入手甜甜價」

TWICE、BLACKPINK、GD、五月天、江蕙…20場演唱會售票資訊、時間地點搶先盤點！

2026(115年)行事曆最新！過年放幾天？寒暑假何時放：9個連假請假攻略：請4天能休16天

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】