用GPU來做AI是不健康的！為何他認為NPU如「哆啦A夢式AI」 對人類及地球可能更理想？

文．劉煥彥

AI晶片設計新創公司耐能智慧（Kneron）的創辦人暨執行長劉峻誠認為，用GPU在雲端資料中心做AI，不僅對地球不健康，也不利倫理道德及人類走向。 至於他2015年創業以來，是主打地端為主、從邊緣運算出發的NPU（Neural Processing Unit，神經網路處理器），並非連接至雲端的大腦，而是在應用面具備自己的智慧，有如可以自己思考的哆啦A夢，他戲稱為「哆啦A夢式的AI」，或許更有機會成為AI的未來。 劉峻誠也提到，從2024年開始，從高通、英特爾、超微（AMD）到安謀（ARM），愈來愈多大公司開始喊NPU，「也許你可以說，它（NPU）還沒有完全崛起，但至少到今天，大廠已經開始走這個方向」。

劉峻誠5月應上海商銀文教基金會邀請，以「生成式AI的應用與挑戰」為題發表演講。他在演講中分析了GPU與雲端為中心做AI，為何對於地球及環境不健康，還有在倫理道德及對人類走向的疑慮。

第一，用GPU在雲端做AI，對地球不健康

「ChatGPT它一年花費跟一個新加坡消耗的資源是一樣的，以電力來講它（ChatGPT）一年耗電50億度，台灣一座核能電廠一年發電100億度，也就是說要半個核能電廠才能養一個ChatGPT，它產生的碳排放非常巨大，跟一個國家是一樣的。」

「它對地球產生的傷害，從去年氣候大家一定可以感覺到。去年11月都還有颱風，而我是住在南加州，南加州有個非常好的地方叫比佛利山莊，今年初還發生森林大火。我們用GPU（做AI），它造成的負擔，甚至產生的碳排，其實對地球傷害很大。」

「那我不做可以嗎，如果不做的話，因為它（AI）是下個世代的技術，如果你沒有抓住這種AI技術，你國家會落後的。」

「我們想法就是，那就要用比較小的、下個世代的硬體，就好像以MP3相對於錄影帶（來儲存資料），來處理AI，這才是比較健康的趨勢。」

第二，在雲端做AI，有道德倫理的疑慮

「今天它只能在雲端，因為它很大，它不能到你的地端。地端指的是什麼？就是手機、電腦。如果只在雲端，很可怕的是，國家跟國家之間會有geographic tension（地理關係緊張），因為我認為越多（越好），等於它變成是下個世代要囤積戰略資源。」

「如果我不囤積，就可能落後；我如果囤了，我就變成一個霸權，那就會像當年殖民地（國家）跟非殖民地一樣，國家跟國家之間愈來愈緊張。這也是為什麼這一兩年，整個國際局勢非常動盪，我覺得跟AI也有很大關係。」

第三，在雲端做AI，不利人類的歷史走向

「很多人說科幻電影，其實是在講人類的未來。我小時候看《回到未來》，裡面有很像手機，還有視訊電視的東西，到我們這個時代真的發生了。」

「科幻電影裡面還有，像哆啦A夢這種機器人、類人的機器人，但也有另外一種像是魔鬼終結者，也有像《駭客任務》（Matrix）裡面的，就是AI。」

「去年也有一部電影是Mission Impossible，Tom Cruise演的，它就在講說AI太強大了。」

「它（AI資料中心）在雲上，大家都把資訊丟上去，那人類有些人善良、有些人惡意，還有些人每天心情很差，可能丟很多訊息說我好討厭人類。你不知道誰丟是善良的訊息，也不知道誰丟負面訊息。如果它收集的負面訊息比較多，這個AI可能會變很可怕。」

「如果有一天它控制了核彈，可能真的把人類毀滅，因為你不知道它怎麼想的，對不對？」

「哆啦A夢有自己獨立的思考能力， 不會被外在干擾」

「為什麼我們說NPU的走向，會對人類更健康？因為它是賦予你的端的設備， 有自己的獨立智能，而不是去開放式的到處蒐集（資訊），我們戲稱說這種NPU的走向是叫『哆啦A夢式的AI』，因為哆啦A夢有自己獨立的思考能力， 不會因為外在而干擾。」

「他瞭解大雄，他知道大雄考試零分，他要保護大雄，就不會把這件事告訴他媽媽。」

「其實人跟人之間，我有我自己獨立的腦，你有你獨立的腦，所以機器人裡有好人也有壞人，但我們的腦沒有連結到一個更大的腦。」

「所以，更大的腦，其實對人類或AI，在道德上本身就是危險的。對人類文明的發展，甚至在氣候變遷，其實NPU或是端的AI，都是AI的未來。」

高通、英特爾、AMD到ARM，都開始喊NPU

劉峻誠在演講中也提到，他深信NPU將成為市場主流，因為自2024年起，從高通、英特爾、AMD到ARM，愈來愈多品牌大廠開始喊出要進軍NPU，「也許你可以說，它（NPU）還沒有完全崛起，但至少今天大廠都開始走這個方向」。

「當然很多人會講很多其他方向，但大部分的大廠，而且這些大廠都是高管直接講，都是很聰明的人，那代表我們認為，NPU真的會是未來走向。」

現年44歲的劉峻誠，2015年在美國聖地牙哥創業，成立了耐能智慧，在此之前他在高通（Qualcomm）、晨星半導體及三星服務多年。

他2023年8月在數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時指出，輝達（Nvidia）固然以GPU成為AI時代的最大咖，其長年推動的設計平台CUDA更架構了外界認同度很高的生態系。

但隨著GPT時代來臨，使用CUDA的成本偏高又耗電，不符合節能減碳的全球趨勢。

劉峻誠認為，耐能創業至今投入研發的NPU，主要是走邊緣運算的方向，而非科技巨頭、雲端服務巨擘提供的大型資料中心，不僅輕薄短小，也有機會為台灣在未來5~10年在AI大時代打出全新市場。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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