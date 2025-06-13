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97歲北海鱈魚香絲創辦人「每天操作股票最開心」 謝金河揭他養生之道

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照

文．謝金河

今天晚上北海鱈魚香絲的老闆林逢寅約我一起吃晚餐，他特別訂下三井日本料理的吧台，他要告訴我日本料理怎麼吃？

林先生1928年9月9日生，再三個月就邁入98歲，前些日子，他腳踢到東西跌一跤，手摔傷，現在恢復了，迫不及待約我一起吃飯。他說吃日本料理就是要坐在吧台吃，為他服務的武田師傅幾乎成了他的廚師。

林先生從三井開店以來一直是三井的常客，他一個禮拜有三天在這裡用餐，吃了幾十年，黃先生變成他的乾兒子，這也是傳奇。

我們一邊用餐，一邊請教他的養生之道，他說一定要吃米飯，不要怕胖就不吃澱粉，否則容易老人癡呆。再來是不要想瘦去吃減肥藥或打瘦瘦針，這樣會死得比較快！他也說一根菸都不能抽，這也是快死的原因之一。

他說運動很重要，唱歌也是很好的運動，年紀大了，不能爬山，一定要走路，然後固定時間要去按摩。林先生每個禮拜有三天去唱歌，拿著麥克風一直唱。他說腳要顧好，還有心情保持快樂是長壽之道的根本，憂鬱會帶來百病，如果天天想著身體有病，會把自己嚇死。

我問他如何保持心情愉悅？他說每天操作股票最開心，他說今天他賣掉生合，漲了三支停板，他很開心，因此要請我吃飯！我第一次聽到生合，這是一家保健食品公司，才剛剛上櫃，我說我是專業人士都輸你！這家公司我還不知道。他說他每檔股票都買三，五張，有賺錢就請人吃飯，他說賺錢請吃飯最快樂。我問他有股票賠錢的？他說台塑賠很多，不敢賣！

這頓飯他請客，他是要教我怎麼吃？我發現他食量不小，我已經覺得很飽了，他把每一道都吃光，他說吃得下，拉得出，睡得好，這是養生三要素！陪伴在他身邊的夫人今年88歲，老夫老妻相伴，更令人羨慕。

97歲的他，耳聰目明，他說超過90的朋友，大多數都重聽，他一點問題也沒有，走路有風，他看手機秀他的投資組合，一點也不含糊，這一頓小聚，我大開眼界！他是我最老的老朋友！

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本文授權自今周刊，原文見此

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