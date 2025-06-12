快訊

傳以色列將轟炸伊朗！美急撤使館人員 德黑蘭報復計畫曝光

2汪吵架勸不動！「不起眼小白狗」靠近秒閉嘴 內行揭驚人真相：是狗王

Google Pixel 10倒數登場！傳6年前經典功能回歸讓螢幕升級

擺脫記流水帳！月光族夫妻靠記帳培養致富思維 消費前思考3件事

聯合新聞網／ 今周刊
「家庭理財」既要應對柴米油鹽現實，又要處理夫妻間可能的價值觀差異。示意圖／ingimage
「家庭理財」既要應對柴米油鹽現實，又要處理夫妻間可能的價值觀差異。示意圖／ingimage

【文．周靖璞】

從單身到組建家庭，必須跳脫一人飽全家飽的用錢模式，「家庭理財」既要應對柴米油鹽現實，又要處理夫妻間可能的價值觀差異。理財作家江季芸表示，無論是否要開共同帳戶，最重要是事前討論項目支出的責任歸屬，適度給彼此「私房錢」空間。她認為許多家庭記帳時用「每月盈餘」方式易成為流水帳、抓不到重點，建議將「總收入」、「總支出」分開計算，能更直觀感受開銷多寡，有助小夫妻開源、增加多元收入。

條列支出項目

分帳管理保留財務空間

江季芸坦言，自己與先生早年也是月光族，育兒、房貸壓力一來，才深刻體會「被錢追著跑」。她認為要降低焦慮感，「記帳」是不二法門，每個家庭都該明確列出固定用錢項目，像是房貸、車貸、水電、瓦斯與保險，即使定期儲蓄教育基金或投資資金都要紀錄，「如果有些是月繳、季繳，逐月攤提到每月具體金額。」

接著夫妻再盤點雙方收入，透過比例或定額方式分攤開銷，若彼此有管控個人帳戶習慣，可額外建立家庭共用帳戶，每月夫妻固定投入一定比例金額，家庭開銷由此帳戶統一扣款。她表示，保留彼此私房錢空間不互相干涉，避免生活摩擦，也維繫彼此尊重與財務自由。

收入支出分開記帳

消費前思考3因素

江季芸指出，很多人記帳易半途而廢，易淪為「流水帳」，只看見每月盈餘，卻不清楚導致自己成為月光族的原因。她建議記帳可將「總收入」與「總支出」分開記錄，就可一目了然每月開銷是否在增加或有效控管。

「一直想節省、節流，人生會活得很厭世！」她認為激勵自己增加「總收入」，除了多一個理財方式選擇，也讓自己生活不要為了節儉而失去尊嚴。同時可思考：「錢，是留給未來的你自己。」

江季芸也建議，從每次消費開始思考其必要性，她將消費原因分為3種：「正常消費」、「浪費」、「投資」。例如：買一杯飲料，若是日常飯後補充可歸為「正常消費」；重複購買喝不完則是「浪費」；若用於請客、經營人脈則為「投資」。透過消費前思考，不僅讓記帳概念更立體，也培養每次消費的判斷力。

育兒財商教育

136劃分零用錢

家庭理財，江季芸特別重視孩子的理財教育。她分享自己如何透過零用錢制度，引導孩子建立財務觀念。她會引導孩子將每月零用錢劃分為三個用途：

10%優先儲蓄：學習「先存後花」，為未來預做準備。

30%願望清單：購買想要但較昂貴物品，若超過額度，會鼓勵孩子「累積儲蓄」幾個月再做購買，讓孩子學會存錢圓夢。

60%日常支出：支付日常零食、文具等小開銷。

如何避免親子為花錢起衝突？「父母要將心比心，若孩子已先儲蓄、做了規劃，其他就應給孩子一些彈性。」她會與孩子討論每筆花費的必要性與價值，像高價文具是否只是華而不實？對學習成效有沒有幫助？鼓勵孩子和大人一樣從實踐中學會判斷：「這是消費、浪費還是投資？」讓孩子提早擁有金錢的使用權與失敗經驗，反而比一味控管更具教育意義。

「開源節流」、「儲蓄投資」是江季芸認為的致富組合，在家庭理財中，她的投資目標以及開源管道為何？完整內容歡迎收聽《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/HXvGS

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

0050分割價出爐，暫停交易到這天！188元變47元「能漲回200」？施昇輝：得回歸2條件

97歲北海鱈魚香絲創辦人「每天操作股票最開心」，每道菜都吃光，耳聰目明怎麼辦到？謝金河揭他養生之道

BLACKPINK演唱會搶票！高雄世運時間、拓元售票座位圖…11萬分之1機會，驗證碼練習攻略出爐

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

少年股神翻船「畢業文」啟示錄！從本金翻倍到3天慘賠2400萬 老將給新手3錦囊

時間回到驚心動魄的台股4月天，美國總統川普公布對等關稅後，加權指數在短短3個交易日重挫近2成；隨後，網路上開始流傳幾篇疑為「少年股神」們慘遭股災虐殺後的告白文章。部分或許真實性存疑，但其中一篇名為「畢業了，我只是風口上的豬」的文章，隨文附有對帳明細，因此受到更多討論。

護理師出走 飯店包住、工地加薪也招不到人…政府開放移工卻綁手綁腳？

從醫院到工地，你是否發現那些忙碌的身影，正逐漸變得稀少？隨著少子化與高齡化來襲，適齡勞動人口逐年減少，一場前所未有的缺工危機，正一點一滴浸蝕台灣的經濟活力，面對這波日趨嚴峻的人力荒，企業該如何調整思惟與對策才能應對？

高中生真4殺 當分科戰士爭157醫學系名額！不只他、只是沒被抓？學習歷程膨風能解？

個申二階放榜，現在正是選填志願的最後階段，台中私校高中生在錄取4校醫學系後，於社群平台Threads分享學習歷程檔案，卻因備審資料自稱獲「最佳辯士」，實際是「單場最佳辯士」，遭網友抓包造假，引發輿論發酵。

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

疫苗國家隊自研除霜餘冷再利用！冷凍小廠出奇招「鹵水＋AI」 敲門國際盃

一家名不見經傳的公司，竟肩負高達4千萬劑新冠疫苗的保存。現在還靠著獨門除霜技術，省下8成空調電費，跨足綠色倉儲，企圖打國際盃。

強制險改革重啟 應擴大瞄準危險駕駛！「保險」搭配「監理」 以保費約束累犯

重大死傷車禍憾事一再上演，交通學界呼籲從汽機車強制險著手，導正駕駛行為。但時隔3年重啟研議的強制險，改革力道卻不足，恐怕難對高風險駕駛發揮嚇阻作用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。