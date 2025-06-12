IPO熱潮再起 興櫃尋寶盤點潛力股！軟體、生技好股多 掛牌後吸引買盤進駐

【文．龔招健】

近期台股大盤在高檔震盪整理，但有一些從興櫃轉上市櫃的個股表現亮眼，投資人該如何布局剛IPO或即將IPO的優質潛力股？

今年上半年台股先重挫再反彈，近期在高檔震盪，很多人覺得難操作。建議投資人不妨留意即將從興櫃轉上市櫃的個股，擇優布局，只要買在相對低檔區，蜜月行情可期待。

以今年5月下旬從興櫃轉上市櫃的意藍（6925）、生合（1295）、昶瑞機電（7642）為例，它們在興櫃的表現並不起眼，但如果投資人事先做好功課，趁低檔在興櫃分批布局，或參與IPO前的競拍（得標均價明顯低於興櫃均價），就有機會賺到掛牌後的蜜月行情。

意藍專精於AI語意分析、搜尋引擎、商業數據分析等尖端軟體技術，是全台規模最大的輿情監控、人群樣貌、商品貼標數據的公司，並提供新一代生成式AI知識管理平台，採SaaS（軟體即服務）訂閱收費營運模式，客戶包括台灣政府機構及國內大企業，目前幾乎沒有境外收入來源。

意藍帶動軟體股比價效應

5月27日是意藍在興櫃的最後交易日，當天收盤價為62元；隔天以45.8元承銷價轉上櫃掛牌，截至6月6日，收盤價為143元，最高價來到146.5元，掛牌第一天買進的投資人仍可搭上亮眼的蜜月行情。

意藍吸引資金追棒，主因它是台灣最專注技術領先的「AI數據加值」軟體股，近幾年客戶訂閱平均續約率高達8成以上，且順勢搭上DeepSeek所帶動的AI應用熱潮。

意藍股本僅2億元，有籌碼面優勢，且所有營業收入都是新台幣計價，川普的關稅及新台幣匯率波動都不會造成直接衝擊，加上市場的AI投資重心從硬體延伸至軟體，激勵其股價在掛牌後短短6個交易日就大幅飆漲至承銷價的3倍以上，成為IPO多頭指標股。

2020年至2024年，意藍每股稅後純益（EPS）介於2至3元，平均毛利率8成多，營業利益率3成多；去年EPS2.74元，今年前5個月累積營收成長9.45％，預估EPS可望突破3元，建議在本益比30倍以下找買點。

而意藍的示範作用，也可望帶動後續興櫃中性質相近的軟體股如德鴻（6910）、碩網（7547）、極風雲創（7826）等產生比價效應。

興櫃中的生技族群頗為龐大，其中不乏長期燒錢、虧損累累的新藥股，但也有獲利穩健成長的優質公司，5月底轉上櫃的益生菌原料大廠生合（1295）就是很好的例子。

穩健生技股具價值重估空間

生合透過自主菌株資料庫、SYNTEK乳酸菌優化製造系統，以及SYNPACK菌數保證包裝技術，打造了門檻極高的研發平台及製造技術，並持續推出具市場差異化、經過驗證的新一代功能性益生菌產品，過去4年平均EPS約4.33元，去年EPS創下近年新高的5.4元，今年可望進一步成長。

在興櫃交易期間，生合因缺乏流動性，長期被低估，掛牌後才吸引買盤進駐，股價也從興櫃最後交易日收盤價68.5元大漲到接近100元，續航力道仍可期待。

繼生合之後，六月十日轉上櫃的愛派司（6918）是另一檔穩健成長的生技股。

愛派司憑藉全球首創、依照亞洲人骨骼曲率設計的創新技術，研發出骨板及骨釘等骨科植入物，成功顛覆以歐美體型設計的傳統產品，其四分之三以上營收來自台灣，另有約二成來自中國。其產品結構中，骨板、骨釘、客製化手術引導工具等創傷與矯正產品貢獻高達82.97％營收；人工骨、止血粉、一次性手術器材等代理產品則占17.03％。

IPO競拍不限一張但須謹慎

想參與新股IPO行情，除了在興櫃交易時提早布局，還有抽籤與競拍兩種方式。抽籤的中籤率通常很低，而且最多只能抽一張，因此，投資人若看好新股IPO的蜜月行情，不妨試著參與競拍取得較多股數；但必須事先依據公司競爭力、營運前景、題材強弱與市場熱度，評估自己想出的競拍價。一般來說，出價必須高於底價，且大多高於承銷價、但低於近期興櫃成交均價。

值得注意的是，競拍前須先繳交保證金，且須支付較高的手續費，因此所需資金部位較多。

此外，得標後若交割金不足，不僅無法取得股票，已繳交的保證金會全部被沒收，千萬不能大意。

本文授權自今周刊，原文見此。

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