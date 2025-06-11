疫苗國家隊自研除霜餘冷再利用！冷凍小廠出奇招「鹵水＋AI」 敲門國際盃

撰文‧曹悅華

一家名不見經傳的公司，竟肩負高達4千萬劑新冠疫苗的保存。現在還靠著獨門除霜技術，省下8成空調電費，跨足綠色倉儲，企圖打國際盃。

中控室螢幕上顯示的，是存放著大量冷凍食品的櫃位櫥窗，一旦搭載人工智慧軟體的鏡頭，偵測到櫥窗面積有70％呈現白色，就會自動開啟除霜功能。

除霜後產生的冰水也不浪費，會被導入管線進行冷能循環，達到將室溫控制在攝氏20度的空調效果。

這座位於桃園的功成資本楊梅物流中心，辦公區域約4百坪，因為引進「冷凍庫除霜餘冷再利用」技術，一年四季都不須開冷氣，每月省下近8成電費，更因節能效果卓著，號稱「會呼吸的倉庫」。

這套落實循環經濟的綠色科技，出自一家食品倉儲業界的生面孔、原本專門提供醫藥用品冷凍倉儲設備的小公司：綠豐興業。

雖然是食品倉儲業新兵，但今年47歲的綠豐興業董事長許祐峰，幾乎是一輩子都在與溫控系統為伍。

因父母經營冷凍空調公司逾30年，許祐峰選擇攻讀電機與空調，畢業後在自家公司最大客戶裕利集團物流中心擔任監工主任。但30歲那年，父母將執照借給友人施工、卻工程失利遭求償巨款導致公司倒閉，讓許祐峰面臨艱難的生涯抉擇。他不樂見自家老客戶找不到人維修養護，選擇拿出百萬元積蓄成立綠豐興業，接下父母親的客戶，也扛下責任。

創業初期，綠豐興業包含裕利在內，僅有3家客戶。為了增加收入，許祐峰陸續協助裕利興建七間醫藥倉儲，也到處尋找替咖啡店、餐廳做空調設備的案件。

臨危受命勇建疫苗冷凍倉儲

小本經營十多年，2020年5月新冠疫情爆發後，綠豐興業獲得首個擴張機會。

當時，裕利接下配送疫苗重任，需要額外的倉儲空間，採購主管因此找上長期配合的許祐峰，詢問綠豐興業能否在3個月內，建置規模250坪疫苗用冷凍倉儲。

當時，綠豐興業員工對於這筆生意多抱持保留、甚至反對態度，主因他們過去興建的冷凍倉儲大多不到百坪，工期都超過半年，疫苗倉儲無論面積或急迫性，都遠超過負荷範圍。

然而許祐峰不願放過這個好機會、也基於對國家的使命，獨排眾議接受挑戰，硬是在3個月內運用氣密性較高、有利恆溫的庫板等特殊規格零組件，蓋出造價2500萬元，但完全符合疫苗儲存標準的冷凍倉儲。

成功地放手一搏，讓綠豐興業順理成章地陸續拿下裕利的4間疫苗倉儲訂單，這幾間倉庫3年來一共替國人擺放高達4千萬劑疫苗，連帶讓綠豐興業營收自2021年起直逼億元水準，並逐年成長。

然而，隨著疫情降溫，疫苗倉儲的需求隨之暫緩，許祐峰也開始思考開發其他營收來源，避免營收過度集中於裕利一家客戶。

恰巧在2023年，功成資本楊梅物流中心看上綠豐興業在醫藥倉儲的實績，徵詢是否能協助興建擺放電商龍頭貨品的冷凍庫，許祐峰二話不說，決定跨足食品倉儲。

用化學攻克食品廠省電痛點

「但我跳進來發現是兩回事！」許祐峰坦言，食品遇到重大節慶或促銷，存貨量會突然暴增，頻繁出貨導致冷凍庫氣溫波動，與藥品通常維持在一定溫度不同，連帶讓結霜變得更為頻繁。

此時，許祐峰突然一個轉念，認為身為食品倉儲業的新進者，若能回應同業多年無法解決的痛點，將能成為未來競爭優勢。他因此重拾多年前的課本，試圖找出解答。

他想起過去在台北科技大學冷凍空調系進修時，曾學過的除霜技術，只要能有效運用鹵水化學物質，耗能將遠少於傳統的電熱除霜；逐漸掌握訣竅之後，他心中又萌生大膽的想法，「如果把除霜產生的冷水轉成天然空調，不就能協助客戶省電？」

根據這個點子，許祐峰精心設計出散熱管線，「原理就像把一台兩度的冷風扇往外吹，一路經過碼頭、空調、機房區域，這將導致溫升，最後讓辦公區域感受到20度的涼爽空氣，還能達到密閉循環效果」。他興奮解釋。

掌握原理後，實際操作是另一道難題。食品有淡旺季之分，原定4小時除霜的設定，無法每次都達到最大效益，於是，許祐峰嘗試用釣竿、攝影機來監控結霜情形，最後商請一名具AI專業的同事，設計專屬監控系統，一旦螢幕出現7成白色畫面，即可開始除霜。

花了4個月、共計數十次試錯後，許祐峰終於在今年4月正式啟用這套結合AI的除霜再利用系統，他希望這未來能成為所有冷凍庫的「標配」，目標是進軍海外市場，放眼氣候炎熱的東南亞綠色商機。

一名曾協助國內物流大廠減碳的主管就直言，市面上綠色倉儲，以架設太陽能板為主，綠豐興業的除霜再利用技術相當罕見，有望成為搶單的一大利器。

創業者不斷逼自己進步，也能逐漸打出自己的一片天，許祐峰就是最好的證明。

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