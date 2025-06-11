強制險改革重啟 應擴大瞄準危險駕駛！「保險」搭配「監理」 以保費約束累犯

撰文‧陳子萱

重大死傷車禍憾事一再上演，交通學界呼籲從汽機車強制險著手，導正駕駛行為。但時隔3年重啟研議的強制險，改革力道卻不足，恐怕難對高風險駕駛發揮嚇阻作用。

新北三峽一名老翁在學校前高速衝撞路人，造成4死悲劇；6月8日，台南市成大校園旁又有婦人駕車爆衝，釀1死2傷。

因應重大事故頻傳，交通部急忙補破網，預告下修高齡駕駛換照年齡、加重無照駕駛罰則，民間團體則疾呼恢復記點及檢舉制、建立回訓機制。但專家認為，台灣交通管理始終缺少一塊關鍵拼圖：連結駕駛行為的強制保險制度。

學者籲保險並進掌握風險

如今強制險改革卻退縮

「強制汽車責任保險」（下稱強制險），是所有領有牌照汽、機車都須投保的保險。陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯指出，由於被保險人是車主，可能非實際駕駛，許多民眾會將車輛登記在保費較低的女性名下，導致保險公司無法掌握源頭高風險駕駛行為，「保險市場機制應與交通監理罰則結合，才能有效導正駕駛行為。」他說。

其實2022年4月，交通部和金管會就曾研議，推動強制險「重大違規加費」，針對《道路交通管理處罰條例》第43條所述的蛇行、逼車、嚴重超速等危險駕駛行為，每次違規、隔年強制險加費2700元，次數無上限。但草案預告期間，卻遭6家運輸公會業者反彈，擔心增加額外負擔，最後暫緩收場。

去年11月，行政院道安會報再度指示研議肇事保費議題，重啟改革討論。這次金管會端出三大修正方向，包含提高肇事致死者費率級距、註記非車主的肇事駕駛及取消保費性別差異，預計今年底拍板草案內容。

然而，新版無論在保費評估基礎和保費設計上，改革力道都大幅縮減。

首先，針對保費評估基礎，新版只增加「肇事致死」項目，未勾稽駕駛其他重大違規紀錄。中華民國運輸學會理事長、陽明交通大學管理學院院長邱裕鈞認為，交通部現有的違規記點制度，已經能作為強制險或任意險的保費評估依據，因為「記點」是回歸駕駛人的行為，還能藉由記1點至3點，為違規行為風險分級。

據交通部公路局最新統計，目前有逾89.1萬名駕駛遭記點，占整體2％。而汽車駕駛達12點需吊扣駕照共3300人，滿6點者則逾11萬人，都屬於高風險駕駛。

其中，「記點3點」的嚴重違規樣態，以闖紅燈數量最多，有逾19.3萬名違規駕駛，而這也正是應調高保費的高風險行為。

長期關注交通議題的國民黨立委黃健豪認為，保費評估應納入嚴重「累犯」行為，「即使駕駛沒有撞死人過，但他一直在超速，已經有高度危險性。」

然而現行改革方向，不只涵蓋面向不足，打擊力道也不痛不癢。

保費落差小難嚇阻危險駕駛

車險應隨趨勢「從人」管理

針對強制險保費設計，金管會拿掉3年前的「加費」機制，改以「調高費率級距」取代，像是最嚴重的肇事致死者，隔年費率將上調三級。但翻開現行費率表，每個保費級距僅相差100多元，肇事者頂多每年增加3、4百元保費，毫無嚇阻效果。黃健豪建議，應比照2022年舊版方案，改革才有意義。

邱裕鈞則舉例，法國等多數歐洲國家有Bonus-Malus車險（無事故獎懲制度），若駕駛行車肇事，每起事故會立即讓保費增加25％，次數無上限；全年無事故者，隔年保費則享有5％折扣，最低可讓保費減半。拉高優良、危險駕駛的保費差異，值得台灣參考。

儘管強制險最初精神是「從車」管理，確保受害者能從車主身上得到基本賠償。「但從車、從人管理的界限，沒有那麼絕對。」邱裕鈞舉例，美國、英國投保車險時，保單會要求登記「主要駕駛人」或「可能駕駛人」等記名駕駛，讓事故能真正歸責。

即使實務上很難完全「人車合一」，吳昆廙{為，保險機制仍有示警用意，「如果車主知道違規會加費、有連坐責任，自然會減少借車給無照或有潛在危險行為的駕駛。」當人們具備風險預防意識，就能降低危險駕駛上路機會，目前已存在的酒駕強制險加費機制，也是同樣概念。

面對民間改革呼聲，交通部公共運輸及監理司司長林福山回應，「強制險若能考量重大違規行為，交通部完全支持，會盡可能與運輸業者溝通。」

民進黨立委許智傑也支持違規加費，但他提醒，不只要兼顧職業駕駛權益，還要考量地區差異，例如中南部大眾運輸較少，有其用路困境，交通部應從各方取得平衡點，落實交通安全。

時隔3年，重啟強制險討論，交通部、金管會要把握改革時機，讓保險機制成為預防危險駕駛的利器。

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