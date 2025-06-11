少年股神翻船「畢業文」啟示錄！從本金翻倍到3天慘賠2400萬 老將給新手3錦囊

撰文‧林心怡、唐祖貽

時間回到驚心動魄的台股4月天，美國總統川普公布對等關稅後，加權指數在短短3個交易日重挫近2成；隨後，網路上開始流傳幾篇疑為「少年股神」們慘遭股災虐殺後的告白文章。部分或許真實性存疑，但其中一篇名為「畢業了，我只是風口上的豬」的文章，隨文附有對帳明細，因此受到更多討論。

文中描述，這位少年股神過去幾年曾大開資金槓桿，重押電動車概念股及重電股，大賺後，一度認定自己的操作「根本穩賺不賠」，但在4月7日清明連假結束後的短短數日，慘虧2400萬元，他寫道：「我真的沒錢惹（了），連重新來過的機會也沒有。」

本刊透過管道聯繫該文作者，經對方同意將文章略作刪節後刊登，並請台股資深名家針對文中情節對作者提出建言，也藉此對所有投資者提出該有的省悟。一堂值得銘記在心的一課，就從這篇「畢業文」開始看起：

81年次浮沉股海6年

從本金翻倍 到3天慘賠2400萬

先說一下畢業心得。

一、我在股市這條路上做過一次美夢，謝謝老婆在這波慘賠的體諒。

二、高檔降槓桿太慢了，高檔槓桿要跑得比別人快，千萬不要有僥倖的心態，夜路走多終將遇到鬼，只要一次就夠賠了。

三、凹單該死，高檔凹單更該死，高檔開槓桿凹單最該死。

很多人都會說開槓桿不好，但是歷史的教訓告訴我們，我們無法從歷史得到任何教訓。因此，我自身經歷了一次……。但不要完全否定它（開槓桿），畢竟我也利用它在市場賺過錢，只是風控太差。

我是跌倒了，還找不到地方爬起來（×！因為沒錢了，還負債，最壞的示範），希望未來還有機會跟大家一起炒股，也祝大家都能賺大錢。

以下是簡短的經歷。

2025年4月7日，我經歷了人生中最黑暗的時刻，曾經我以為自己是倖存者偏差中的倖存者，但川普狠狠地打臉了我。

我81年次，2019年開始接觸股票，前幾年浮浮沉沉，後來在2022年中找到自己熟悉的交易方式。從基本面開始All IN（全押）基期低的股票，這一切在2023年也開花結果了。

2022年底押了華孚（編按：當時股價約35元），發現了資金不夠還可以用質押的方式⋯⋯，後來到了70元左右出清，少吃到後面一大段，但已把本金翻倍了。

2023年年底又找到士電，我把全部資金（6百萬元）歐印（全押）並做質押，本金又翻倍了，（股價從）130元到240元左右。這時候的我想著，用基期低、基本面好的股票作為質押依據，又有EPS與未來發展在那邊支撐，根本穩賺不賠。

2024年年中又發現了奇鋐，開始歐印再押上去，中間損益有到大概賺3百萬元，但覺得還未達停利，因此尚未出場。中間經歷了2024年8月融資大殺盤，那時候想說被殺成這樣，應該算是落底的訊號，因此開了融資，借了貸款（6百萬元），加碼奇鋐。

到了2025年，想說GB200（輝達AI伺服器）要開始出貨，營收一直提升，股價會慢慢往上吧，因此我凹單了。

3月31日，跳空往下跌（編按：此時股價距年初高點跌近3成），繼續質押補了錢，然後接下來的2天都打了十字線，想說應該要結束關稅這個大利空⋯⋯。而且過往數據都說了，清明之後上漲機率高，因此賭了清明連假之後變盤。

4月3日凌晨，台指夜盤的跳水，隔天的美股大跳水，我知道事情要往最壞的方向走了。

4月7日（編按：台股結束連假恢復交易）每天開始掛跌停價賣，無奈直接鎖了3天，這時候開始被發追繳令，我質押的大宗奇鋐也開始維持率不夠。

到跌停打開的當天，已經失去理智了，把所有股票賣出認賠之後，因為融資以及質押的維持率都不足100％，因此賠了所有的本金、貸款、這幾年賺的錢。

這一波，前前後後大概賠了2400萬元，我嘗到了槓桿的痛，曾以為頂多輸光光，但這種消息的大利空⋯⋯，讓我連要馬上被斷頭的機會都沒有，把所有本金和貸款賠上了。

經過這一波我才發現，人家說站在風口上，豬都會飛，我大概就是那頭毫無風險管控的豬。

我真的沒錢惹，連重新來過的機會也沒有。

老將錦囊》林適中：若不是天賦異稟 避免過度槓桿操作

讀完這篇「畢業文」，價值投資贏家林適中有著深深感慨：「若你Google搜尋『傑西．李佛摩』，會出現《史上最強股票大作手操盤聖經》之類的書，可見近百年來，研究他股市操盤50年心法的粉絲不在少數。」

林適中坦言，自己也曾熟讀傑西．李佛摩的操盤故事與心法，「然而，當我知道他的人生結局：數度破產、家庭破裂、晚年憂鬱症纏身而自殺……。我意識到，即使是最頂尖的交易者，也難以完全戰勝市場。」

林適中有感而發，「傑西．李佛摩的心法，並不是在股市長期獲利致富的重要關鍵，若你不是天賦異稟，訓練有素，請避免過度槓桿操作。」

老將錦囊》傅君玉：不融資、踏實投資 慢慢賺比較快

年輕時也曾透過融資借款拉高本金買股的台股大戶傅君玉，則從自身經驗對「少年股神們」提出忠告。

「慢慢賺，比較快啊！」傅君玉小時候家境不好，所以他在1976年大學畢業後，就一邊工作、一邊投資股票，希望能從股市快速累積資產。

但當時他的月薪不到6千元，只得向銀行貸款10萬元買股，「這筆錢，快要等於我當時2年的薪水。」

雖然這筆本金讓傅君玉在4、5年後，就累積到1百萬元，「但我那幾年的精神壓力非常大，一點風吹草動就很緊張，實在太痛苦了。」

當傅君玉意識到這樣的操作並不適合自己後，「我決定還清貸款，從此以後只用本金投資，而小時候的經歷，讓我非常重視擁有優質土地資產、且能提供穩定現金流的公司。」

他回憶，1990年台股從12682點直接打2折到2485點的過程中，「我的持股也幾乎腰斬，所幸當時我沒有融資，持有的都是相對優質的標的，後來反彈，我的虧損很快就縮小，彈到6千點就轉虧為盈。」

傅君玉認為，適度的槓桿不是不可以，但要選擇長期具有成長潛力、且能提供穩定現金流的個股投資，並且長期持有，才會有好的回報，他誠懇建議，「不融資、踏實投資，雖然過程較慢，但才能真正享受甜美的果實。」

老將錦囊》鬼山人：比起贏 更重要的是做好活下去的準備

相對於典型的價值投資者把「不開槓桿」視為天律，億元大戶鬼山人至今仍保留了部分槓桿操作部位，但他提醒，過去幾年台股多頭行情走勢明確，「讓賺到大錢的年輕人誤以為自己『很神』，卻忽略風險。」

鬼山人以今年上半年從股市「畢業」的投資者為例，「很多關鍵問題，是忽略『槓桿程度』與『個股流動性』之間的平衡拿捏。」

他舉例，時序進入今年第三季，市場干擾雜音多，個股隨時可能出現大幅度回檔，不排除瞬間向下波動20％至40％，「除非你的持股經過嚴選，打算現股長線持有，否則，對於價差交易者來說，強烈建議連假前減碼，甚至包括周六日以前就收回槓桿。而若觀察到技術面轉空時，一律『零槓桿』，持股集中在攻守兼備的標的為佳。」

最後，他也針對上述「畢業文」的情節說出感慨：「少賺總比賠光好，在市場活下去，賺錢的機會隨時都有。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1486期)

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