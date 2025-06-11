護理師出走 飯店包住、工地加薪也招不到人…政府開放移工卻綁手綁腳？

文 / 今周刊編輯部整理

從醫院到工地，你是否發現那些忙碌的身影，正逐漸變得稀少？隨著少子化與高齡化來襲，適齡勞動人口逐年減少，一場前所未有的缺工危機，正一點一滴浸蝕台灣的經濟活力，面對這波日趨嚴峻的人力荒，企業該如何調整思惟與對策才能應對？

「狀況，看起來只會愈來愈嚴重⋯⋯。」鄰近台中高鐵站旁的辦公大樓內，窗外正下著毛毛細雨，窗內，白手起家、年紀不到50歲即手握百億元案量的立穩營造董座陳舜智，正娓娓道來他的憂慮。

以住宅建案起家的立穩營造，是中台灣指標營造商，近年跨足休旅業，在日月潭附近推出的頂奢旅宿「遊獵行腳」，過去4年連續獲得巴黎、法國、加拿大、瑞士及新加坡等多個海外建築大獎。

然而面對本業當前市況，陳舜智卻難掩憂愁。他觀察到，過去一年，建案推案需求很強勁，但建案工程進度卻遲緩不前。探究背後原因，陳舜智的答案是：缺工。

「工地主任、專案經理、建築圖面設計師、泥作、鋼筋、水電、塗裝、機電、消防⋯⋯。」他一一盤點，「從管理層到技術工，現在，幾乎全部都缺人。」

陳舜智觀察，近年來，有意願從事營造業的年輕人愈來愈難找，「他們大多偏好可以穿得漂漂亮亮的服務業，或是去跑外送。」另外，即使人招募進來了，陳舜智坦言，許多人最終也很難成為核心戰力。

陳舜智解釋，營造業的技術及管理人員，養成的時間動輒至少5年，「但現在，很多年輕人，他們已沒有那個耐心去走這一段。」陳舜智感嘆。

缺工的後果，一是施工品質的下滑，工期交期的延宕，「例如原本6個月的工期，現在多延長至10個月。」二是薪資成本的大幅上揚，「像是機電工程（人員），近一年薪資漲了至少5成，泥作（薪資）也漲了2成。」

業內也因為缺工爭相挖角，造成員工流動率大幅攀升。他補充，「工人和技師來來去去⋯⋯。」而這一來一去的結果是，「薪資提升了，但人力素質並沒有跟著提升。」陳舜智苦笑表示。

陳舜智的憂慮，是國內許多企業主的共同心聲。在可見的未來，這種困境不會只發生在營建業。

勞動力的短缺，已經開始反映在各行各業的「求人」難度上。缺工產業的兩大特徵就是「勞動力密集」、「服務屬性高」。而醫療保健及社會工作服務業名列第五，正呼應近期備受矚目的醫護荒。

談到缺工，台東池上五星級度假旅館、日暉國際渡假村董事長鄭越才的語氣既無奈又憂慮，「我們不僅包吃，還包住提供宿舍，且有年資獎金，而且我們的起薪，以在地行情來說也不算差，」儘管招聘條件不遜於同業，「但，沒有用，人還是不來。」

回望過去一年，投入飯店業已經十多年的鄭越才仍心有餘悸，「先是花蓮（去年4月3日）地震，接著颱風、土石流⋯⋯，」他逐一細數外在挑戰，「住房率一度掉到4成左右。」

住房率急速下降，但人力的黑洞擴大得更快。「我們過去一整年，只收了不到20份的履歷。」談起去年招募飯店大廳櫃台員工的蕭條景況，日暉副總經理鍾宜臻難掩感慨。「目前整體缺工率，大約6成到7成。」她表示，以日暉的餐飲部為例，不包含內場廚師的編制，應該是45人，「但目前只有10人。」

招才不易，要留人，也愈來愈難。鍾宜臻觀察，過往新人入職，大多可以待上一年半載，現在則少見，「30歲以下的新人，平均大概只能撐2~3個月。」

人力短缺的衝擊，也開始「反噬」實體經濟。例如，商研院近日發布的景氣展望報告即示警，今年下半年，台灣商業服務業景氣步入衰退的風險極高。

「因持續缺工現象，導致服務業就業人數成長率下降，反饋到相關就業的領先指標也跟著下行或變遲緩⋯⋯。」商研院景氣預測小組憂慮地表示，一旦「勞動供給面」問題持續惡化，恐轉而衝擊消費市場需求，最終將演變成總體經濟的衰退。

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