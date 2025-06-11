00922「4大優勢」存股族非它不可？不到2萬、達人還推這點：滿滿大誠意

【文．胡肇芳】

台股在歷經4月因川普關稅戰造成股災後，5月投資氛圍轉好，市值型ETF買氣也回來了，國泰台灣領袖50（00922）最新規模來到324.28億元，突破300億大關，也躍居全台ETF定期定額交易戶數第13大。 為何00922會如此受到小資族、存股族的喜愛？達人認為，00922擁有4大優勢，包括成分股均衡、調降經保費、納入低碳轉型評分，以及成分股有7成是「黃仁勳背板股」，才能擄獲投資人的心。 小資理財教主Dr.Selena楊倩琳也曾舉例，00922是小資版0050，想要擁有台股市值型ETF，但是又不用花200至100多元就可以輕鬆入手。

國泰投信旗下市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922）」最新規模來到324.28億元，根據Bloomberg資料指出，00922今年以來規模增加122.52億元，增加幅度高達6成，證交所資料顯示，00922自2023年3月27日掛牌以來，已是全台ETF定期定額交易戶數第13大。

國泰投信ETF研究團隊指出，00922成立短短兩年多，因其四大優勢，追蹤指數注重成分股低碳轉型表現、費用率與時俱進下修，且成分股多有亮點等，才能迅速擄獲投資人的心。

國泰投信總經理張雍川表示，台股基本面良好，但2025上半年全球受到川普「MAGA（Make America Great Again」）」讓美國再次偉大的政策干擾，全球重要股市表現劇烈下修，但00922規模仍能正向成長，代表市場對台股信心十足。

台股已走過最黑暗4到5月

下半年可望倒吃甘蔗

從長線來看，AI勢不可檔，台股已經走過最黑暗的4到5月，下半年可望倒吃甘蔗，國泰投信發行的市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922）」成分股網羅台股大市值好公司，指數和台股ETF另一人氣王00878系出同門，同樣由國際最大指數公司MSCI所編製，其台股相關指數向來是外資投資台股時的重要參考指標。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇說明，00922作為升級版市值型ETF，具備有「四大核心優勢」，包括成分股均衡、主動調降經保費、納入低碳轉型評分的多項特色，成分股更有近七成權重與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳背板股重疊，展現強勁的科技趨勢布局力。

首先，00922精選50檔具市值代表性且獲利穩定的台灣領袖企業，產業配置多元，且單一成分股權重不超過30%，真正實踐ETF「一籃子股票」分散風險的精神，能有效降低單一股票波動對整體績效的影響，對風險承受度較低的投資人來說，是相對安心的選擇。

00922主動下調保管費

調整後與00878相同

第二，00922已主動下調保管費，從0.035%降至0.03%，經理費也採階梯式收費，隨基金規模放大而降低，以昨（5）日基金規模新台幣324億元計算，其中200億元以0.20%計收，超出部分（124億元）以0.15%計收，因此經理費降至0.1808%，明顯低於舊制的0.2%。

國泰投信指出，00922費用調降後，保管費從0.035%降至0.03%，與國泰永續高股息（00878）相同。

未來若基金規模突破500億元，經理費將降至0.13%；規模達2000億元以上時更可望進一步降至0.1%，為投資人有效節省成本，適合作為定期定額與退休規劃的長期投資工具。

蘇鼎宇指出，00922選股時將MSCI企業「低碳轉型分數」納入考量，因應各國陸續實施碳費制度，藉由排除需繳交高額碳費、財務壓力較大的企業，讓投資人在追蹤大盤之際，也能同步布局低碳概念股，降低潛在財務風險。

盤點00922成分股

有7成是「黃仁勳背板股」

值得一提的是，日前「AI教父」黃仁勳來台演講時，在舞台上展示合作夥伴的背板牆， 00922相關的成分股占比權重近七成，包含台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達等科技大廠，顯見00922為新世代產業趨勢下，AI浪潮的投資利器。

理財部落格《財經雪倫》曾在臉書表示，與巿場老大哥0050以及巿場二哥006208相比，00922規模是這兩位老大哥的近1/10甚至是1/20，主動降經保費給出滿滿的誠意，「調降經保費對我們來說是成本降低有利績效」。

小資理財教主Dr.Selena楊倩琳曾在臉書表示，每一次朋友聚會時總會問買0050好嗎？她總會說不錯，但其實也有很多選擇，比如說00922、00923，「我常說00922及00923是小資版0050」，想要擁有台股市值型ETF，但是又不用花200至100多元就可以輕鬆入手。

本文授權自今周刊，原文見此。

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