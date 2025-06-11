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史哲將接高鐵董座、鄭光遠掌舵台鐵！一位文化人、一位民間專業經理人…雙鐵未來怎麼走？

聯合新聞網／ 今周刊
行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長。（本報資料照片）
行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長。（本報資料照片）

【文．黃靖文】

自台鐵前董事長杜微今年3月閃辭，台鐵董事長職務一直由交通部次長伍勝園暫代，如今懸缺終於有了眉目。

傳出行政院政委史哲將接高鐵董事長，而現任的鄭光遠將轉任台鐵董事長職務。對台鐵公司來說，鄭光遠是首位民間出身的專業經理人，讓台鐵人對他能否大破大立，充滿期待。

面對人事案，交通部長陳世凱僅低調表示，待行政程序完成再正式對外說明，有媒體報導行政院人士已證實消息。

各界盛傳，文化部前部長、行政院政委史哲將轉任高鐵董事長一職，原董事長鄭光遠，則將轉任台鐵董事長，替台灣軌道運輸界投下震撼彈。

史哲可能接掌高鐵，高鐵企業工會：盼爭取票價調漲、高齡員工退場機制

現任政務委員的史哲，今年55歲，曾任文化部長、高雄流行音樂中心董事長等職務，長年關注文化領域。

台灣高鐵企業工會表示，新董座在交通專業上讓部分同仁擔心，但工會對新董座不熟悉，難以評論仍待觀察，工會期盼新董座能與工會良好溝通，並爭取調漲票價、建立高齡化員工退場機制。

而鄭光遠將接下台鐵這間百年老店，其公司化才剛滿1年，未來不僅面臨由虧轉盈的重任，更要面對資產活化、改善員工待遇等難題。

鄭光遠曾任長榮航空董座，成台鐵首位民間專業經理人

鄭光遠現年71歲，交大交通運輸研究所博士、美國麻省理工航運管理研究所碩士。他曾任長榮航空董事長、長榮義大利海運副董。2014年，他進入台灣高鐵擔任執行長、總經理，今年2月才正式就任高鐵董事長，想不到不到半年就轉任。

高鐵2024年大賺64.5億元、EPS 1.15元，鄭光遠任內也推動高鐵新世代列車，預計2026年這些新列車就要提前交車，在國內展開驗證測試。此外，持續推動700T列車車廂的設施升級，場站2.0的計劃。

值得一提的是，原本在高鐵領月薪39萬的鄭光遠，到了台鐵薪俸將大打折扣，一口氣減了20萬，面對的挑戰更是一籮筐。除有轉虧為盈的重任，面對資產活化、員工待遇改善，從上市櫃公司轉戰國營事業，在企業文化上更是一大挑戰。

台鐵產工會：期待台鐵首位民間專業經理人

公司化才剛滿一年的台鐵公司，內部仍是充滿國營事業、公務員的色彩，過往的台鐵首長，也多是由「鐵道人」升任。如今，鄭光遠成為第一位有民營企業專業經理人的董事長，未來是否大破大立，備受期待。

「能否大破大立的改革，一定會是一個挑戰。」台鐵產業工會秘書長朱智宇對未來「專業經理人」接任，充滿期待。他也不諱言，台鐵雖然公司化，但骨子還是一個由交通部100%控制的國營事業體，新任董事長能否施展拳腳仍是未知數。

軌道運輸業最低新… 台鐵基層喊：改善勞工待遇

目前是台鐵產業工會理事長、同時是台鐵彰化站務人員的曹嘉君坦言，台鐵員工待遇，遠低於國內運輸業平均。儘管入職起薪約3萬6千元看似合理，但必須常態輪班、面對職場暴力。

曹嘉君指出，台鐵員工的夜間值班津貼僅120元，即便是最辛苦的工務段，職務危險津貼也僅3000元，當真有事故發生，一定都是徹夜搶修。即便如此，也僅能獲得1000元的搶修獎金，「台鐵營運是奠基在員工的血汗上」。

台鐵基層期望，即便公司化有「轉虧為盈」的壓力，但改善台鐵員工待遇，合理工作環境更應該放在首位。

本文授權自今周刊，原文見此。

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