高中生真4殺 當分科戰士爭157醫學系名額！不只他、只是沒被抓？學習歷程膨風能解？

【文．數位內容部整理】

個申二階放榜，現在正是選填志願的最後階段，台中私校高中生在錄取4校醫學系後，於社群平台Threads分享學習歷程檔案，卻因備審資料自稱獲「最佳辯士」，實際是「單場最佳辯士」，遭網友抓包造假，引發輿論發酵。 在陽明交大、北醫大以及中山醫大陸續取消其正取資格後，中國醫藥大學在周五(6/6)開會研議、並請該生與會說明後，也同意醫學系取消其錄取資格。 至於該高中生備取的長庚醫早前則是透露，該校已進行決議，本案最後結果已正式發函給甄選會及考生，本校不對外說明決議內容。

稱學習歷程是老師涉嫌指使造假，校方急澄清

事實上，該名高中生除了學習歷程的爭議外，他曾在社群平台上透露自己有補習數學、國文和自然，和校長推薦函上寫的「沒有補習，學業成績仍一直穩定成長」也不符合。

事件越燒越大後，網傳該生稱其學習歷程，是學校老師涉嫌指使造假，對此，他的母校也趕緊澄清，該生詢問學校多位老師建議，可能溝通理解上有落差，但老師絕對沒有指使學生這樣做。

陽明交大、北醫大以及中山醫大先取消其醫學系錄取資格，周四原傳出中國醫也開會取消資格，校方為求慎重，連日來已彙整相關資料，全案將依循教育部「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」辦理。

中國醫大邀該生與會說明，最後決定仍不錄取

中國醫藥大學表示，醫學系週四先召開系級招生委員會，建議不予採計書面審查成績，否決錄取資格，週五上午校方召開校級招生委員會，也邀請該高中生與會說明，會後決議取消錄取資格。

中國醫大表示，甄選會已告知考生，學習歷程備審資料若與事實不符，可能取消錄取資格，因此依考試規則辦理，校方也將決議結果去函甄選會，紙本送交該生。

有媒體報導該生已經三天沒出門，該高中生的父親也是醫師，週四在診所外貼著「身為父親此刻關懷孩子身心健康，是最重要的任務」，並取消下午門診。

由於高中生個申二階正取的4所學校全部取消資格，再來只能加入分科測驗、看是否再考回醫學院。

高中生只能拚分科測驗醫學系名額175個

統計分科測驗名額中，台大醫學系預計招47人、陽明交大醫學系包含醫師組、醫師科學家組、醫師工程師組共招27人、中國醫醫學系14人、中山醫醫學系48人、北醫醫學系17人、長庚醫醫學系22人，合計175個名額。

網路上也有不少聲音，認為學習歷程以及備審資料的真偽，原本就有爭議。

網議論：若不是高調po網，大學有機會抓到膨風造假？

「這種學習歷程申請入學的制度，到底篩選出比較多什麼樣的人？是實實在在努力的，或膨風2分講成10分的？」、「如果不是他高調po網，鄉民柯南來調查，你大學教授們有多厲害、有機會抓到膨風造假嗎」？

英文補教名師楊陽也在臉書發文指出，學習歷程的真偽，審查工作是如何進行的？這是當年在推動學習歷程時，很多人質疑的點之一。

「現在就真真切切在大家面前上演，若大學端無法負責審查內容真偽，那制度設計上，是不是一開始就出了問題？推動學習歷程前就有人質疑過這種事情，現在真的發生，還公開自己的內容，儼然是在嘲諷整制度」。

國教盟：教育部應廢除學習歷程採計

國教行動聯盟（國教盟）也指出，制度本身以採計分數的方式，導致學生被迫誇大以滿足制度需求，此事件絕非單一個案，教育部應廢除學習歷程採計，以確保入學公平性與可信度。

台大電機系暨電子所特聘教授張耀文也和多位學者專家共同主張「學習歷程不宜綁考招」。

張耀文說，學習歷程屢次出包，教育部無法解決各種問題，造成公信力喪失，且高中生上傳學習歷程檔雖需經學校認證，但校方無需對不實的資料擔負任何法律責任，教育部應廢止此政策，將有限資源投注到教學師資、內容和設備的改善，專注於教學精進，才是正途。

教育部：學習歷程檔案是探索生涯，不只作為升學用途

對此，教育部回應表示，學習歷程檔案係記錄學習表現、探索生涯，不是只作為升學用途。

針對學習歷程的爭議，國家教育研究院指出，制度打造初衷，是為協助高中職學生有系統紀錄學習成果與心路歷程，減少升學時臨時拼湊資料的情況，並引導學生從應付心態轉向自我探索，逐步培養主動學習與反思的能力。

國教院：學習歷程可有效提升自我反思能力釐清方向

「學生若願意思考學到了什麼？學習方式適合我嗎等問題，可有效提升自我反思能力釐清方向，也提早熟悉大學階段所需的資料整合與問題分析技巧」。

國教院強調，學習歷程檔案不只是升學工具，更是幫助學生成為具備反思力與跨域整合能力的終身學習者，教育現場應重視這些關鍵能力的養成，引導學生主動參與、多元嘗試與從錯誤中學習。

本文授權自今周刊，原文見此。

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