輝達登市值王／00830、00911…16檔含「輝」量ETF表現、這檔漲破3成：哪些台廠也受惠？

文．翁申霖

輝達(NVDA)創辦人黃仁勳先前因COMPUTEX 2025來台颳起「仁來瘋」熱潮，掀起「黃仁勳概念股」話題；如今返美後，輝達市值再度超越微軟，重回全球市值第一，除了讓黃仁勳穩居華人首富寶座，國內多檔含「輝」量ETF也跟著備受關注。 目前台股掛牌的海外ETF中，持有輝達的含「輝」ETF有近20檔，如國泰費城半導體(00830)、富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、國泰智能電動車(00893)等；其中，有9檔自關稅戰低點以來，漲幅飆逾22％。 《今周刊》本文帶讀者一次瞭解含「輝」量ETF及「輝概股」ETF。

輝達市值超車微軟

重奪全球一哥寶座

輝達(NVDA)6月4日股價單日上漲2.8%，收在141.22美元，自黃仁勳返台前股價135.32美元起來算，短短幾日股價已累計上漲4.4%，近一個月漲幅高達近24%。在這波飆漲後，輝達市值於4日正式突破3兆4440億美元，超越微軟(MSFT)市值3兆4410億美元，再度站上全球最有價值公司寶座，距離上回輝達成為市值最高的企業，已是1月24日。

據《富比世》(Forbes)最新統計，截至6月3日，黃仁勳身價再攀升34.56億美元(約1033億元新台幣)來到1240億美元(約3.72兆元新台幣)，今年以來財富增加近2800億元，為全球第11大富豪及華人首富。身為輝達創辦人之一，他擁有公司約3.5%股權，儘管去(2024)年出售逾7億美元股票，但他仍是最大個人股東。據悉，今(2025)年預計再出售600萬股，預估價值約8.5億美元(約254億元新台幣)。

回顧截至4月27日止的會計年度第1季，輝達營收成長69%，達441億美元，高於市場平均預期的433億美元；淨利增加26%至188億美元，每股盈餘76美分，若剔除特定項目後每股盈餘96美分。輝達預估第二季營收將達450億美元，略低於市場預期的459億美元。

16檔含「輝」量ETF漲幅表現

目前台股掛牌的海外ETF中，持有輝達的含「輝」ETF有16檔，分別為國泰費城半導體(00830)、兆豐洲際半導體(00911)、統一FANG+(00757)、富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、元大全球AI(00762)、國泰智能電動車(00893)、國泰北美科技(00770)、台新全球AI(00851)、野村美國研發龍頭(00971)、富邦元宇宙(00903)、復華S&P500成長(00924)、富邦NASDAQ(00662)、中信NASDAQ(009800)、永豐美國科技(00886)、凱基全球菁英55(00926)。

▲資料來源CMoney；資料截至2025.06.04（翁申霖 /製表）

從數據來看，自關稅戰4月7日低點以來，有9檔含「輝」ETF漲幅突破22％，分別是國泰費城半導體(00830)、兆豐洲際半導體(00911)、統一FANG+(00757)、富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、元大全球AI(00762)、國泰智能電動車(00893)、國泰北美科技(00770)、台新全球AI(00851)；其中，00830漲幅甚至逾3成。

中信美國創新科技(009801)經理人王建武表示，輝達Blackwell平台動能強勁，主要受惠主權AI需求快速成長，GB200進入全面量產，微軟、OpenAI等主要雲端服務業者皆大規模部署，加速AI在推論及代理式應用上的普及。

而GB300預計將於2026財年第2季開始出貨。預期未來輝達將整合先進解決方案，打造企業與國家級AI基礎設施，進一步鞏固其在AI領域核心地位。

兆豐洲際半導體(00911)基金研究團隊也指出，隨著輝達GB200供應緊俏情況逐漸緩解，加上雲端服務商維持資本支出水準，AI供應鏈業者的營收成長值得期待。

「輝概股」ETF成形？

首波受惠台廠名單出爐

至於台股方面，也有「輝概股」ETF。中國信託投信表示，輝達執行長黃仁勳將AI重新定位，認為AI媲美電力、網路的基礎建設，並預測AI基礎建設市場將快速成長。輝達也將從科技公司轉變為AI基礎建設公司，可望透過此一轉變鞏固其在全球AI核心地位，以及建立更大的輝達生態系。

此外，除了重新定位為AI基礎建設公司，輝達也宣布全新「NVLink Fusion」計劃。

NVLink Fusion預計開放輝達的核心技術NVLink IP給ASIC、CPU廠商使用，讓其非輝達開發的ASIC、CPU能與輝達架構結合，打造半客製化的AI基礎建設。

中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示，NVLink Fusion第一波合作名單中，聯發科(2454)、世芯-KY(3661)等IC設計公司為首波受惠台廠。

在加速GPU和ASIC等晶片之間的連接後，預計將提升伺服器的算力密度，帶動伺服器ODM廠鴻海(2317)、廣達(2382)、伺服器水冷廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)的需求大增，半導體相關ETF可望受惠。

本文授權自今周刊，原文見此。

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