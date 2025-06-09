餐飲喊缺人 這5家年薪卻不到40萬…門檻低？過來人：要很多綜合能力「別屈就低薪」

【文．李珍伶】

證交所近期公告 2024 年上櫃公司員工薪資排名，細數上櫃前10名低薪公司由7家觀光餐旅企業包攬，尤其排行榜前五名全是餐飲業。 飲食生活家林承彥說，他過去也是學餐飲出身，過去經常聽到很多人訕笑：「餐飲門檻低、人人都能做，當然薪水起不來。」因此要為餐飲業發聲，他說：「其實這一行，需要很多綜合能力。」

從證券交易所提供的資訊得知，最後一名是以台灣摩斯漢堡為主要品牌的安心食品(1259)，員工年薪僅28.3萬；倒數第二是亞洲藏壽司(2754)，員工年薪31.7萬；倒數第三是瓦城(2729)，旗下品牌有瓦城泰式、1010 湘、大心，員工年薪37.3萬；第四名是豆府(2752)，旗下品牌有涓豆腐、飛機河粉，員工年薪37.3萬；第五名則是王座(2751)，旗下品牌有杏子豬排、段純貞、橋村炸雞，員工年薪39萬。綜上倒數前五名，員工年薪皆未超過40萬元。

倒數前5名皆是餐飲業 主管與基層勞工薪資差距小

假如將摩斯平均月薪換算下來才 23,000 元，遠低於法定基本薪資 28,000 元，這並不符合法規。餐飲業是高度依賴PT的產業，統計數據是否將工讀生與計時人員也納入了平均？但若是這樣的算法，這數據恐怕失真。

勞動部113 年職類別薪資調查統計顯示，全台服務業部門全時受僱員工人數約為468萬人，住宿及餐飲業為42.7萬人。而住宿及餐飲業之服務及銷售工作人員占比逾6成，住宿及餐飲業主管及監督人員年薪為68.5萬、基層技術工及勞力工為39.8萬元，相較於不同行業別，不同技術職類間薪資差距較小。而去年住宿及餐飲業平均經常性月薪為3萬4332元，略高於不含小學以上各級公私立學校的教育業別。

圖／翻攝自勞動部 圖／翻攝自勞動部

他以自身經驗出發 說明餐飲業也需要很多綜合能力

飲食生活家林承彥發文表示，無論如何，餐飲業起薪偏低是不爭的事實。

回想他過去經歷，來台北的第一份工作就是在傳統餐飲業。那時月薪 32,000，月休 6 天，他直言「真的過得蠻辛苦的。」

他本身學餐飲出身，畢業後也在這行待了很多年。經常聽到很多人訕笑：「餐飲門檻低、人人都能做，當然薪水起不來。」 他並不否認這說法有一點道理，但更大的問題在於：大家忽略了這行需要的專業與韌性。

他說其實這一行，需要很多綜合能力，包含對食物的熱情與匠人精神、與人互動的服務態度、對原物料與成本的管控、及危機處理與臨場調度的反應力，這些都是長時間累積與淬煉的成果。

他提醒熱愛餐飲業的人，但凡喜歡烹飪、喜歡與人接觸，可以思考如何把這份熱情轉化為更有層次與價值的技能組合。

以自己的經驗為例說明，後來就轉往做美食旅遊記者，也經營與飲食相關的自媒體。雖然還是在研究吃的，但收入方式變得更有彈性，也創造了不少額外的可能（跟收益）。

餐飲業新鮮人不需要屈就低薪

目前台灣的餐飲業還是非常缺人。如果是剛入行的新鮮人，林承彥說，真的不需要屈就低薪，只要你有熱忱、有心提升自己，就不該接受低於四萬的待遇。

況且現在的餐飲環境漸入佳境，多半有員工餐，也不太會遇到「兩頭班」這種超級折磨人的排法，假日休假安排也較有制度。

他真心建議，如果還在面對凹工時、扣假、兩頭班這種過時又血汗的條件，千萬別妥協，直接換跑道就對了。

本文授權自今周刊，原文見此。

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