退休教師年領250萬股息！長抱480張玉山金 為何不買中信金？2個理由「敬而遠之」

文．數位內容部 整理

「我不是不賣，是沒有非賣不可的理由。」在《鈔錢部署》節目中，「存股達人」謝士英這句話，道出他長年存股的心法。 退休教師謝士英45歲才存股、年領250萬股息，長期持有聯電(2303)、玉山金(2884)等股票，他一張都不賣的堅持，在股市漲跌之間反而顯得更具穿透力。 謝士英暢談他手中的三檔金融股——玉山金、永豐金(2890)、富邦金(2881)，以及不碰中信金(2891)的理由。他的投資哲學，無關華麗操作，而是一種以時間為盟友的生活方式。

金融股公布前四月份的獲利，玉山金年增率名列前茅，每股盈餘高達0.7元，一直是「小而美」銀行的代表。

存股480張玉山金 從股價8元開始撿「張數越滾越大」

謝士英在《鈔錢部署》節目中，回顧存股玉山金的契機，始自2008年金融海嘯，玉山金的股價一度跌至8元。他翻開財經雜誌，玉山金一直是「小而美」銀行的代表，加上當年公司體質良好、股價又便宜，他毅然決定開始買進。

他初始投入7、80萬元，從那年開始便逢低買進玉山金，一直累積到現在的480張，謝士英下一階段目標是存到500張。

「買股票對我來說，就像玩電動闖關一樣。」謝士英笑說。他記得自己從持有188張、為了湊到配股突破的200張門檻而多買，再到後來股利與現金增資相加持，張數如雪球般滾大。

如今他手上的玉山金，是他所有股票中持股張數最多的一檔。

令人驚艷的是，他存玉山金16年來平均持股成本僅為12.47元，以5/30股價約30元計算，報酬率已超過1.5倍。

玉山金現金股利曾縮水至0.61元，為何存股16年仍一張未賣？

當被問到為什麼即使玉山金現金股利曾縮水至0.61元，他仍一張未賣？

謝士英說得坦然：「我不太習慣買了又賣，就像一棵樹種下去，好不容易長大了，怎麼捨得砍掉？」

他也強調，與其看現階段的殖利率，不如看自己的持股成本報酬。

「現在股價30元，配1.2元，殖利率只有4%多，但我的成本才12元，等於年年拿10%的現金股利、另外還有配股，這比定存好太多了。」

有人會擔心玉山金持續配股股本膨脹的問題，謝士英認為，如果玉山金獲利跟得上來，就不用太煩惱。

為何不買中信金？2個理由「敬而遠之」

被問到為何不存報酬率也不錯的中信金？謝士英坦言，他對家族色彩濃厚或官股背景的金融股「敬而遠之」。

雖然中信金股價已創下26年新高，但他始終沒有興趣。「中信金沒便宜到吸引我，而且我已經有了夠便宜的玉山金，就沒必要再分散注意力。」

這也點出謝老師的另一個操作原則——專注，且忠誠於自己的投資邏輯。

儘管如此，他透露兒子手上也有不少中信金，那是由他父親替孫子買下的。「所以我們家也是有中信金，只是不是我買的。」

存股98張永豐金與15張富邦金：謝士英傳授「金融股存股」策略

謝士英的永豐金來自早年持有的建華金併入永豐金之後的延續。他並未立即加碼，但當股價跌到10元附近、公司未虧損、仍穩定配息時，他認為值得逢低布局。

如今，謝士英持有永豐金98張，平均成本約8元。這兩年永豐金的獲利轉強、配息優渥，他也開始陸續加碼目標存到100張。「現在表現已經不輸玉山金了，所以我也就順理成章慢慢存。」

至於富邦金，則是他從國泰金轉換而來的「策略性調整」。原本他持有的國泰金，是因為早期投資世華銀行，後來合併過來。但幾年前觀察到富邦金的配息明顯比國泰金大方，於是他選擇將國泰金轉手換成富邦金，目前手頭累積約15張。

「富邦金跌破90元，甚至80元時我都會再加碼，現在平均成本大約在77元左右。」雖然相對其他兩檔金融股成本較高，但他依舊抱持長期持有心態。

何時會考慮賣掉玉山金？

儘管謝士英手上持股穩定，他對股價短期表現並不特別關注。「我不會特別預測哪一檔明年會漲比較多，因為變數太多，還不如持續觀察它的體質和配息政策。」

他強調，選股時首重公司體質，再來才是價格。而一旦選定，就像種下一棵樹，時間會給出答案。

被問到何時會考慮賣掉玉山金？謝士英說得明白：「當股價高了、但公司獲利跟不上，或是有更好的標的出現，我才會考慮換股。」

謝士英的5大存股金律

1. 不預測行情，只觀察體質

2. 選好公司，在便宜的時候買

3. 不輕易賣出，除非有更好的標的

4. 把股票當作會結出果實的樹，定期灌溉與觀察

5. 股利殖利率要回歸自己的成本，而非當前市價

在短線操作橫行、利率變動劇烈的年代，謝士英以他近乎「佛系」的存股哲學，持續累積財富。

他的做法未必適合所有人，但提供一種值得借鏡的價值觀：在喧囂的股市中，不妨慢一點，和時間做朋友。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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