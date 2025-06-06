76歲「齒輪王」帶盟立打入半導體設備供應鏈 謝金河：台灣人型機器人最重要拼圖

【文．謝金河】

義美默默支持盟立36年 1934年創立的義美食品，正朝著百年企業邁進，不過義美堅持不上市，儘管義美的食品聲名遠播，但在資本市場沒有人知道義美高家的實力。

這次來到銅鑼科學園區參訪盟立，從公司董監事名單上可以看到高志明，但沒有仔細看，大家都不知道義美才是盟立最大股東，而且是從1989年創立迄今，義美一直堅定的支持孫弘董事長創業。

同樣是1949年次的高志明和孫弘是師大附中的同學，孫弘拿到威斯康辛大學博士，後來進入工研院，並成為機械所副所長，那時他的知名度已經很高，外號「齒輪王」。

1989年他帶著108人出來創業，為了募資，他找到師大附中同學高志明，義美開始投資盟立，義美食品持有盟立11919張股票，持股比率5.83%，其他還有高志明，及其他投資公司。這36年來，高志明有很多創意發想，都透過孫弘來完成。

今年76歲滿頭白髮的孫弘帶領盟立拼搏一生，盟立最早從面板自動化設備開始，現在是半導體設備供應鏈重要成員。這次在現場我們看到晶圓自動搬運，也看到機器狗。

不過更重要的是，我們來看盟立投資的盟英，盟英攻進機器人的關鍵零組件諧波減速器，盟英背後股東還有新代、和大、柯拔希的多春投資，看起來這是孫弘董事長一生最重要的代表作，也是台灣人形機器人最重要的拼圖。

孫弘董事長技術底藴深，他曾獲選安永企業家獎得主，他帶著我看盟英的生產線，他說諧波減速器才開發量產，中國的內捲就迎面而來，現在單價從1200元殺到350元。為了避開內捲，台灣必須更靈活應變才能找到出路！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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