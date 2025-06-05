蔣萬安率8藍營縣市「行院討錢」！綠批藍白惡砍預算導致 主計長：這4縣市補助都增加

撰文・蘇芳禾

國民黨、民眾黨大刀砍中央政府總預算2076億元，其中通案統刪數不低於940億元，行政院因此統刪約25%一般性補助款，引發藍營地方政府不滿。 台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華等多位藍營縣市長週三（6/4）前往政院遞交訴願書，盼中央能夠懸崖勒馬。不過值得注意的是，新北市長侯友宜並未出席也未派人，台中市副市長鄭照新會後也受訪表示，還在評估是否提出訴願。 行政院長卓榮泰4日稍早被媒體問到是否認同在野指控違法統刪地方補助款時強調，「我們都照規定來」。 主計長在立法院備詢時也指出，雙北、台中、桃園補助都增加；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則批，是藍白惡砍預算導致。

不滿行政院統刪一般性補助款，讓地方政府預算大受影響，蔣萬安偕南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元，4日赴行政院提起地方政府聯合訴願。

國民黨主席朱立倫4日中午也在國民黨中常會批評，行政院違法刪除636億元地方補助款，地方政府當然可以提起訴願，也可以提起訴訟，甚至可以提「貪汙治罪條例」相關的法律訴訟，這些都是地方政府的權責。

主計長：雙北、台中、桃園補助都增加

立法院財政委員會4日也同時排審民眾黨團所提補足地方補助款的提案。主計長陳淑姿表示，立法院要求自行刪減636億有困難，且國防、外交及教育預算沒辦法刪除，只能刪減一般性補助款。

陳淑姿說，雖然一般性補助款刪減，但加上計畫型補助款及統籌分配稅款，中央對台北市補助還比去年增加82億元、新北市也增加68.5億元、台中市增加46億元，桃園市也增加53億元。她表示，中央衡酌財力對地方酌予補助，刪減一般性補助款沒有違反相關法規。

侯友宜未到、盧秀燕市府稱訴願評估中

在國民黨縣市長的聯合訴願行動中，有不少縣市都缺席，具指標性的新北市市長侯友宜並未參與，也未派人前來；桃園市張善政市府和苗栗縣都未派代表。

而台中市長盧秀燕日前在議會指出，暫不跟進訴願，4日的聯合訴願中，代表台中出席的副市長鄭照新會後受訪表示，12、13日台中市府內部會議，會評估是否提出訴願。

蔣萬安：拒絕任中央宰割

蔣萬安一行人赴行政院提起行政訴願後接受媒體聯訪，又到立法院拜會立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團，不過蔣萬安未現身後續立法院的活動。

蔣萬安於行政院指出，這次立法院審查預算並沒有刪減地方補助款一毛錢，行政院卻選擇前所未見的做法，刪減地方一般補助款，這是對於基礎民生的傷害、對地方自治的漠視、對法律制度的踐踏。

蔣萬安表示，地方一般補助款大多用在社會福利、教育、照顧孩子與身障弱勢老人，例如去年中央突然停辦班班喝鮮奶政策，但台北市還是讓孩子喝到鮮奶，但今天中央又要再苛扣其他的教育補助款，「我們無法接受」。

蔣萬安指出，行政院有大法官會議當護身符，總預算根本不受影響，行政院一開口就要砍27%的地方補助款，「我們拒絕這樣任中央宰割」。

鄭照新說，即便台中市是直轄市，但以114年的財政來看，還是短絀94億，所以有人提議用舉債方式彌補空缺，這是不可行的做法。最根本的做法，還是請中央把一般性補助款全額補足。

綠營回批 原本挹注地方史上最高 藍白亂砍預算導致

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤回應，尊重地方政府作為，不過賴清德政府今年挹注地方縣市的資源是史上新高，卻因藍白惡砍預算，政院暫不撥付25%，始作俑者是立法院。

「冤有頭債有主」，吳思瑤說，若不是立法院在藍白主導下惡砍、惡刪預算，行政院已經編列給地方縣市的一般性補助款是新台幣2501億元，原定增加對地方的預算挹注，但現在不得不被迫暫時不予分配25%。

吳思瑤說，民進黨執政想方設法要增加對地方政府的挹注，如果114年度中央政府總預算不被藍白惡砍、惡刪，賴政府對地方政府將投入1兆151億元，是史上照顧地方最高的預算。「不要加害者譴責受害者！在野黨不去檢討自己是罪魁禍首，還來做政治操作，令人遺憾。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

勞保曾中斷的人必看！1個動作，退休金從月領1.2萬→翻倍變2.6萬...「勞保＋國保」領雙年金秘訣

114國中會考志願選填「4大重點技巧公開」！錯幾題能拿A++、落點預估、積分換算對照表一次看

星巴克買一送一「限時9小時」！那堤、星冰樂、新品爆爆星沁爽都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】