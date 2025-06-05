美元資產持續縮水 匯率29是甜甜價？黃金避險小心套在高點 揭美股佈局思考

撰文・周靖璞

面對美元走弱、亞幣升值、國際局勢劇變，投資人該如何重新調整資產配置？外匯交易專家李其展認為，不確定景氣局勢時，投資人更應該重視策略，而不是受消息影響投資紀律。「美元會往33走？還是往27走？」「美股在相對高點，是否該獲利了結？」以持有美元為主的投資人，該如何調整資產配置。李其展建議波段操作應「選市不選股」，投資關稅戰下具備優勢的成熟市場。若傾向保守避險的投資人，可適度減碼股市，靜待股市回檔到低檔，重新進場布局優質股票或市值型ETF。他在《毛利小姐變有錢》節目中也提醒，此時黃金投資應留意面向。

美元信任危機

牽動亞幣預期升值

美元指數（DXY）反映全球資金流出、流入美國（美元）趨勢。自2025年初約109.39點一路走弱至4月低點98.92，直到5月才略為回升至100點區間震盪，李其展認為這波向下走弱的趨勢原因有二，首先是反映市場對美國內政、貿易與財政政策的不確定性。而這些狀況與川普對等關稅政策密切相關，當市場懷疑美元信用時，自然會出現資產逃離美元的情況，而造成美元疲弱。

第二個原因則是因為川普總統因為想實踐「將製造業回流美國」願景。李其展指出，美國為了改變對亞洲各大出口貿易為導向的國家長期貿易逆差，可能採取讓美元貶值策略，亞洲各國看見英國這個屬於少數對美貿易逆差、讓美國賺錢的國家，都在與川普談判關稅中必須支付10%的基本關稅，因而產生預期心理，產生主動升值的壓力。

長線布局全球ETF

波段操作「選市不選股」

當各國匯市因為美元波動產生不確定性，甚至對美元能否持續擁有霸權提出挑戰，投資人該如何布局資產？李其展依投資人性格與目標提出三種策略：

長期投資人：重視時間與分散

若投資人重視長線布局，像是安排10年以上退休金的投資計畫，可選擇全球指數型ETF，例如：VT（Vanguard全世界股票ETF），搭配「定期定額、分批進場」策略，就算美元走貶，下一個強勢國家貨幣會承接，即可分散匯率風險。投資人僅需要關注全球股市景氣能否長期上行。

波段操作者：關注趨勢與市場動能

對於希望抓住三到五年行情波段投資人，李其展認為「選對產業趨勢市場，比選對股票重要」，像近期歐股相對強勢，可能是值得關注的新主場。如果投資人無法預期市場，可優先避開不會成為世界中心的新興市場，然後平均投資於不同的成熟市場。

短線交易者：重視時機與彈性

對於想掌握近期匯市震盪的短線交易者，應關注近期國際經濟局勢或貿易策略，例如：近期川普訪問中東，將開放晶片出口，可預期將有大量訂單。李其展提醒，匯率10%雖然很多，但相較股市漲跌反而波動較小，因此持有的美元資產若以股市為主，關鍵仍是股市的景氣而非匯率；若是持有美元，下跌就分批布局，遇反彈可再調整。

景氣走向不明朗

靈活配置黃金、債券、現金

李其展指出，美國第一季GDP表現不如預期，是因企業因應關稅預期提前反映大量進口。但零售數據疲軟，消費動能明顯減弱，同時家庭債務暴增，一旦資金周轉不順，恐在幾個季度內有暴發債務危機的可能性。他分析，第二季景氣能否出現反彈，仍需觀察消費是否真正回升，以及企業投資是否具延續性。

在景氣未明朗、美股卻反彈接近歷史高點情況下，李其展建議，若要避險可分批獲利了結，假設回到歷史高點時持股剩50%，繼續創高不會錯過獲利，若關稅戰成立造成股市大跌也有適當調節，甚至可低檔布局。

許多投資人會將目光轉向黃金作為避險資產，但李其展提醒，黃金價格在2025年第一季從2,080美元/盎司，漲至約3,500美元，幾乎提前反映一到兩年漲幅。若在高點追進，其實不是避險而是高風險投機行為。他建議希望透過黃金分散風險投資人，應採分批佈局策略，例如：從滿倉股市減碼10%，可分別配置1%到黃金、3~5%到短天期美債、其餘留現金。若股市持續下修，現金水位增至30%-40%，可把握低價位進場布局好股票或是市值型ETF。「當市場情緒波動大時，單一資產難以承擔所有功能，投資人應建立屬於自己的資產配置規劃，例如：美元下跌就分批布局，遇反彈可再調整。不要預測市場，要與市場和平共處。」

川普希望將比特幣變成戰略儲備，加密貨幣市場是否能成為對沖美元的避險資產？李其展的完整觀點歡迎收聽《毛利小姐變有錢》聽更多https://pse.is/7nr89r

本文授權自今周刊，原文見此。

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