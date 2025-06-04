非洲豬瘟抗疫有成！台灣成亞洲唯一無「三大豬病」國家 卓榮泰感謝這些關鍵人物

文．鄭鴻達

行政院長卓榮泰周四（5/29）宣布，台灣稍早正式獲得「世界動物衛生組織」（WOAH）認證，成為亞洲唯一沒有「非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫」三大豬病國家。他感謝每位國民配合政府政策、遵守防疫規定，如今可以大聲說「防疫有成，我們做到了」。

世界動物衛生組織認證 台灣成亞洲唯一「三大豬病」非疫國

卓揆周四晚間在臉書發文宣布此項好消息，他表示台灣1997年爆發口蹄疫，到2020年WOAH認定為非疫區。期間，2018年8月中國爆發非洲豬瘟，且快速漫延至周邊國家，在全力防堵下，2024年WOAH正式將台灣認定為非洲豬瘟非疫國。

卓揆表示，亞洲地區都深受傳統豬瘟所苦，台灣早在日治時期就有傳統豬瘟，長期以來我國強制透過疫苗注射、環境監控等做法，多年努力，到今天終於得到這份殊榮。他特別感謝這些年來參與防檢疫、邊境把關的所有第一線英雄，也恭喜及謝謝全國豬農、運輸與屠宰加工產業的朋友。

卓榮泰感謝全民配合防疫 不忘提及蘇貞昌、陳吉仲等前內閣努力

卓揆也不忘感謝歷任行政團隊們的努力，包括時任行政院長蘇貞昌、時任農委會主委與首任農業部長陳吉仲堅持，政府一棒一棒接力。卓揆也感謝農業部長陳駿季，並勉勵表示「開心但絕不鬆懈」，一定要持續精進努力。

卓揆最後感謝每一位國民配合政府政策、遵守防疫規定，這項殊榮，屬於全體國人，我們可以大聲說「防疫有成，我們做到了！」

WOAH認證台灣成非洲豬瘟非疫區 農業部：持續加強產業競爭力

農業部說明，第92屆WOAH年會在2025年5月25日至29日於法國巴黎舉行，5/29上午10時15分（台灣時間下午4時15分）舉行動物疾病非疫區授證儀式，我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，象徵我國動物防疫與檢疫量能再獲國際肯定。

農業部說明，該授證典禮由我國農業部常務次長，同時也是我國首席獸醫官杜文珍與代表團出席領證，將榮耀歸屬於全體國人。

農業部說明，未來將持續強化國內與邊境動物疫病監測、檢驗與應變能力，並深化與WOAH及各國防檢疫機構合作交流，鞏固三大豬病非疫國地位，同時厚植畜牧產業韌性、安全與永續發展，盼為畜產品出口提供堅實後盾，創造台灣優質的豬肉品牌拓展國際市場、強化產業競爭力。

農業部表示，感謝動物防檢疫人員、養豬業者及各相關單位的合作，此項殊榮來自全民共同防疫成果，為國家動物防檢疫工作再添肯定，讓台灣畜產業能夠邁向更高的國際標準。

雷厲風行下軍令防非洲豬瘟收效 蘇貞昌憶當年抗疫過程艱辛

蘇貞昌發文指出，大家應該都還記得，在他擔任行政院長時，鄰近國家相繼爆發非洲豬瘟疫情。他說，台灣是個海島，旅客往來頻繁，要在海關阻絕肉品入境，又要時時防範不知道從哪裡漂來的病死豬，從政府到養豬戶，每天都繃緊神經。

蘇貞昌表示，還好當時有陳吉仲領導的農委會緊盯每個環節，而時任內政部長徐國勇以最快速度廣泛部署X光機檢查入境行李，14個部會通力合作，才讓台灣今天還有豬肉吃，數千億的產業得以維繫。

蘇貞昌強調，豬瘟防疫工作不但需要政府的決心、養豬業者的用心，還要全民願意配合的耐心，「這場戰役不會因為一張證書就結束」，希望大家一起努力，繼續守護台灣豬。

陳吉仲也發文指出，這個成果要感謝所有豬農防疫措施執行到位、中央及地方政府防疫同仁們落實防疫，消費者從境外回國配合防疫不攜帶肉製品才能促成。她強調，行政團隊在每個階段拍板重要的決策，讓台灣養豬產業得以永續發展。

非洲豬瘟防疫工作歷任五閣揆 陳吉仲：以曾身為團隊一員為榮

陳吉仲提到，當年前閣揆林全拍板四年口蹄疫拔針計劃、總統賴清德時任行政院長時拍板口蹄疫拔針並開始防守非洲豬瘟、蘇貞昌院長帶領14個部會防守非洲豬瘟，並成功讓台灣成為口蹄疫非疫區。

陳吉仲接著說，然後前閣揆陳建仁拍板傳統豬瘟拔針，並持續防守非洲豬瘟，緊接著卓揆讓台灣成功成為傳統統豬瘟非疫區，並持續防守非洲豬瘟和口蹄疫。陳吉仲強調他和所有同仁一樣，以曾經身為團隊的一員為榮。

本文授權自今周刊，原文見此。

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