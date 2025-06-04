融券大增軋空起跑？慎防「空」歡喜一場！美關稅不確定性持續 15檔高券資比股出列

文．唐祖貽

台股從4月初的急跌後反彈，融券卻一路增加，券資比也拉高不少，軋空行情看似成形，但後續有諸多不確定因素，在盤勢仍不穩下，建議審慎看待。

台股4月初的急跌，重傷不少投資人，更對後市極度保守看待。雖然指數在見到17306低點後展開反彈，至今已上漲近4千點；且主管機關還祭出「限空令」護盤（註：已於5月26日取消），大幅拉高融券、借券門檻，但上市櫃市場加總的融券餘額，仍從4月9日低點的16.2萬張，大增至5月底的33.6萬張，增加超過1倍，可見投資人的悲觀。

悲觀的主因，當然就是美國總統川普的關稅政策，造成投資人對後市充滿不確定性，而匯市、債市的大幅波動，更加深了對前景的疑慮。加上近期國發會公布的台灣總經數據，「領先指標」中的製造業營業氣候與外銷訂單動向，預期都大幅下滑，提高了下半年景氣可能大幅放緩的機率。

從盤面觀察，台股本波反彈，近期似乎也出現停滯的跡象，這些都造成融券居高不下、空單似乎有恃無恐。

高券資比不等於軋空行情

過往這些高券資比公司引爆的軋空行情總是備受期待，但這次由於上述看淡後市的原因並未消除，投資人還須參考基本面、法人動向與技術面，認清該股融券大增的目的，高券資比未必是軋空的保證。

例如表中列出的台新金（2887），融券增加約4萬張，不過大增的主因是與新光金（2888）合併在即，不少主力大戶依據其換股比例「買新光、賣台新」，這種套利交易並不是看壞台新金後市。這點從法人大買，但借券賣出同時大增近萬張也可得到印證。

另一檔高券資比卻可能也沒有軋空行情的，則是晶圓代工廠世界先進（5347）。

受到關稅不確定性影響，世界先進4月營收已月減2成，雖然公司預期第二季營收季增率仍有望維持小幅成長；但法人估算，新台幣每升值1％，預計影響世界先進毛利率約0.5個百分點，第二季預估衝擊毛利率3至4個百分點，可說是台幣升值的受害者，相信是法人站在賣方的主因。目前技術面已跌破所有均線，操作上不宜追空，可觀察法人何時由賣轉買。

相對來說，法人買超且技術面強勢，則是後市有可能軋空的標的。其中最值得留意的是南亞科（2408）。

由於全球三大記憶體原廠三星、海力士與美光陸續宣布停產DDR4、DDR3，並調漲售價，將生產重心轉往DDR5與高頻寬記憶體（HBM）。而南亞科目前庫存中有一半是DDR4，在供給大減、需求又因停產而提前備貨下，DDR4庫存可望加速去化。

看見利多 南亞科、動力噴漲

法人評估，DDR4 16GB現貨報價自四月以來漲幅超過25％，因此紛紛上調對南亞科展望，第三季可望清光DDR4庫存，全年有機會轉虧為盈。

記憶體屬於景氣循環股，操作這類股的重要法則就是參考股價淨值比。南亞科從4月起漲，股價漲幅已有5成，但目前股價淨值比仍低於一，後市仍有軋空空間，建議空單趁短線回檔時先行回補。

另外，散熱風扇廠動力－KY（6591）儘管沒有搭上輝達主導的AI伺服器成長列車，但在輝達新一代五○系列顯示卡出貨逐漸順暢、帶動電競類IT產品對顯示卡散熱需求明顯提升，動力今年以來有不錯的成長動能。

動力3、4月單月營收已逼近兩億元，年增率超過4成，且第一季EPS達1.71元，已賺贏去年上半年。公司表示，第二季營收將優於第一季，獲利也將維持高檔。股價在飆漲一段後呈現高檔震盪，可留意後續營收與法人買進狀況，伺機布局多單。

還有一檔沉寂已久的醫材股益安（6499），專注於微創手術相關醫材的研發和生產。日前公布旗下攝護腺微創醫材Urocross樞紐試驗結果報捷，安全性數據顯示無任何裝置或手術相關的嚴重不良事件，療效數據也符合美國食品藥物管理局（FDA）規範，規畫年底前向FDA申請上市。

益安5月股價漲幅超過130％，居上市櫃公司之冠，軋空行情明確。至於軋空能否延續，建議觀察月線附近有無支撐，還有法人與資券籌碼變化。

本文授權自今周刊，原文見此。

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