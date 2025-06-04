白色經濟夏天引爆！從訓練、裝備到旅遊…業者瞄準冬季滑雪商機 產業鏈漸成形

撰文・陳禹蓁

時序入夏，旅遊業者已開始為年底滑雪旺季預作準備。台灣滑雪人口近年顯著成長，消費力牽動多項產業，造就可觀商機。

夏天的腳步正接近，街頭行人換上短袖對抗暑氣，旅行業者卻已開始搶推年底的滑雪行程。

4月底，星宇航空宣布與日本東北滑雪場合作推出冬季套票；可樂旅遊推出奢華全包式滑雪度假村Club Med的旅遊行程，也開放早鳥預購。可樂旅遊產品部副理徐晏雯觀察，雖然距離出團還有半年，預購Club Med行程的旅客數，已經比去年增加1倍。

過去5年，台灣的滑雪人口快速增長，對相關產品和服務的消費力，也隨之水漲船高。據《訪日外國人消費趨勢調查》數據推估，2023年約有近12萬人次的台灣旅客赴日滑雪，較2019年成長逾五成。「滑雪已經從小眾變成冬季旅遊的主流。」 雄獅旅遊公關部總經理單葑肯定地說。

品牌競爭加劇

旅行社推主題旅遊

其實，滑雪運動在台灣的醞釀已有數十年，早年是以國內的合歡山為主要據點，90年代後才逐漸轉往韓國、日本。近年社群平台興盛，不少網紅分享滑雪照片，讓這項運動更受人注目。航空旅行業者、戶外裝備供應商，甚至滑雪教學機構，也在這波白色經濟中受惠，並試圖進一步擴大市場規模。

法國運動品牌迪卡儂，去年冬季檔期（去年12月至今年2月）營收，較上年度增加38％，成長幅度創下歷年新高。迪卡儂台灣區執行長紀杰夫指出，冬季營收躍升的關鍵在於主打滑雪與登山兼用的多功能保暖外套，整體冬季明星商品銷售翻倍，其中三合一冬季外套增長20％。原因之一就是台灣赴寒冷地區旅遊、滑雪的人數明顯增加。因迪卡儂去年也開始與滑雪俱樂部合辦課程，希望進一步推廣滑雪運動，增加商品市場規模。

紀杰夫分析，迪卡儂的滑雪用品能受消費者青睞的關鍵在於，商品價格比同類品牌平均低2至5成，未來可能增加更多保暖外套、護具等品項，「我們掌握從設計、生產到銷售的全部流程，不靠中間商，透過大量生產與全球供應鏈降低成本，才能提供有競爭力的價格。」他說。

單葑觀察滑雪用品市況，符合台灣近年出現大量滑雪初學者的現象，因為大部分初學者第一次購買相關裝備，大多會先從入門款或平價品牌入手，待確定喜歡這項運動或技術能力提升，才會轉向嘗試中高價產品。

面對蓬勃成長的滑雪人口，旅遊業成為背後的推手，積極推廣滑雪相關套裝產品。如滑雪、賽車、登山等特定「興趣導向」旅行團，因統籌門檻高，消費者難以自行規畫，傾向委託旅行社，「主題旅遊是未來趨勢，目的明確，更能吸引特定族群。」可樂旅遊公關主任陳致宇說。

雄獅自2008年起就與日本東北滑雪場合作出團，至2019年已與當地6座滑雪場建立穩定合作關係。今年更推出「半自由行專案」，瞄準希望彈性安排時間的遊客，主打不綁機票、參團者可以提早抵達或延後離開，有更多自由時間安排滑雪外的行程。可樂旅遊則將在今年擴大與岩手縣安比高原的滑雪場飯店合作，預計出團人次將較去年成長3倍、突破千人。

為了讓消費者感受到充足「行程含金量」，多數旅行社採取「住宿與雪場無縫接軌」行程，讓滑雪者可從飯店直通雪道，最大化滑雪時間。5日行程中扣除交通，仍保有3個全天滑雪時間；部分行程還替初學者安排中文教練，依技術程度分組，提供每日6至8小時的密集教學。

模擬教室培育新手

兒童客群成新戰場

除了協助旅客前進雪場的旅行社，國內的滑雪訓練機構需求也大幅增加。徐晏雯觀察，約有一成的滑雪團的旅客，為了玩得安全、盡興，在出發前就在台灣的模擬教室中學習滑雪基本技巧。

台灣乾式滑雪教室約莫自2013年興起，透過特殊模擬設備，在無天然雪的情況下模擬滑雪動作，2019年成立的iSKI滑雪俱樂部即是先驅之一。

創業團隊導入歐洲原裝進口滑雪機，經實測選定擬真度高、坡度調整流暢的設備使用。目前，iSKI擁有超過80位通過加拿大、紐西蘭、澳洲等國際認證的教練，堅持「持證才能教學」原則，且教練需經內部考核通過，才能指導學生，確保課程品質。課程分為初中高三個等級，以滑雪時數為零的新手來說，上滿8堂1小時課程才能打好基礎。

iSKI行銷總監唐偉峻形容：「滑雪是病毒式的運動，一個帶一個，很多人試過一次就愛上。」他自2016年接觸滑雪，如今已具備國際教練資格、隨著滑雪需求成長，iSKI自創立以來以1年1店的速度在台灣擴張。

2023年，iSKI注意到新潟縣的越後湯澤，是台灣人赴日滑雪自由行的大宗地，毅然決定進駐第一線，與當地雪場合作開設中文教練課程，還在車站旁設立旗下滑雪裝備品牌「雪物嚴選」門市，提供現場雪具租借。去年更推出兒童滑雪夏令營，抓住暑假家長「放電、學習」的需求。

從旅行社、裝備商到訓練機構，產業各方正迅速整軍卡位年底開始的雪季。未來幾個月，勢必可見各路業者火力全開，迎戰年尾白色經濟。

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