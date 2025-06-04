肉腳的逆襲！體重曾逼近百公斤、2公里跑不完…黃張維跑出極地奪冠人生

撰文‧林良昇

走進黃張維在台北的建設公司辦公室，可以看到一群人跑步的藝術畫作，他曾在商場遇到金融風暴，4年燒光1.2億資金，壓力大到疾病纏身、賠上健康，為了改善生活，他毅然穿上跑鞋，持之以恆一步一腳印，用雙腳逆轉重生。

這是一場250公里、長達7天6夜的征途，眼前是一望無際的旱漠，入夜後迎來驟降40多度的溫差，他咬著牙，徒步往前走。

第3天，雙腳已經腫脹，三根腳趾起了水泡，舉步維艱，黃張維只能在旁人協助下，將指甲上鑽個洞擠出瘀血，那瞬間，鐵漢的淚水奪眶而出。拖著飽受摧殘的心智和身軀，他知道必須繼續前行，唯有戰勝痛苦和磨難，才能通過極致考驗。

4月5日近午，在有「世界旱極」之稱的南美洲智利阿塔卡馬（Atacama）沙漠上，這場高難度的極地超級馬拉松賽事，就要進入尾聲。

試煉》金融精英轉彎 從辦公室走進荒漠

3個合計近150歲的台灣大叔高舉國旗，興奮地穿越終點線，帶著淚水激動相擁。在跨越鹽沼地、沙丘與峽谷，克服極度乾燥和多變環境後，他們代表台灣拿下這場極限賽事的團體組冠軍，完成不可能的任務。

寫下歷史新頁的三人團隊，都是馬拉松賽事熟面孔。但有別於知名超馬好手林義傑、長跑選手李銘峰，現年56歲、有著精實身材和小麥膚色的黃張維，曾經是連2公里都跑不完的「超級肉腳」。

若將時間倒回20年前，人生上半場全力在商場馳騁的黃張維，一定想像不到，有天他會靠著自己的雙腳，在赤紅沙丘、灰白鹽沼的絕美荒漠上負重前行。

頂著美國名校西北大學碩士的高學歷，擁有金融專長的黃張維，踏入職場十年間都在創業投資，每天生活就是看公司財報、股市指數，在金錢遊戲中乘風破浪。

但隨著2000年網路泡沫化、2003年SARS疫情爆發，兩次海嘯讓黃張維在市場慘賠，曾在一個月內，個人資產蒸發破億，負債2千萬，人生盪到谷底。

想要重新振作的他，2006年開始，將目光轉向房地產市場，與友人籌資1.2億元創業，專營都更、危老改建，資金卻在4年內全數燒光，一案未成。

創業接連跌跤，工作高壓、事業困境，開始反噬黃張維的身體健康。

改變》跑步比投資更實在 有練有回報

那段時間，黃張維開會經常上氣不接下氣，出現詭異嗝氣聲，體重飆升到近百公斤。健檢結果更是一排紅字，胃食道逆流、自律神經失調、高血壓、脂肪肝……，症狀多到數不清。

「有時都在想，我是不是活不過40歲。」他苦笑。

醫師建議他若要「治本」，就得徹底改善生活習慣；但身為建設公司老闆，全心為事業拚搏，哪擠得出時間運動？

黃張維猛然想起，當兵時每天晨跑半小時的經驗，這對健康拉警報、卻要兼顧工作的他，似乎是最有效率的選擇。

於是，39歲的他重拾跑鞋，每日清晨都到大安森林公園慢跑，起初連一圈都跑不完，總是被跑友超車。但他漸漸悟出心得，發現跑步不同於投資「有賺有賠」，只要不斷練習，投入就會有收穫，「這個運動很現實，有練就有成果，一段時間沒練就衰退」。

在黃張維眼中，跑步沒有特別訣竅，只要持之以恆，不斷觸碰天花板，一定會進步。養成晨跑習慣的他，從500公尺、1公里，慢慢拉長里程數，血壓和體重跟著下降，隨著健康好轉、事業步上軌道，他開始散發自信和成就感。

「跑久了，你會發現用跑步來開始一天是很美好的。」黃張維笑說，跑30分鐘，腦中開始分泌的腦內啡會讓心情愉悅，「連處理狗屁倒灶的公事，都覺得壓力沒那麼大！」

2009年，黃張維在宜蘭挑戰第一場馬拉松賽，以人生的「初馬」，當作自己40歲生日禮物。

此後，跑步就像戒不掉的癮，他從國內跑到國外，2014年到2024年間，他幾乎年年參加各國大型馬拉松賽事，從東京、波士頓、柏林、芝加哥、倫敦到紐約，世界6大馬拉松都有他的足跡。

經驗》背包減重是關鍵 自身鍛鍊不可少

從跑不到2公里就氣喘吁吁，到征戰各大馬拉松賽事，已是極大突破。但黃張維的自我挑戰還沒結束，2015年，他在就讀台灣大學管理學院EMBA時結識林義傑，開始將觸角轉向極地超級馬拉松領域。

作為黃張維的EMBA「學長」，林義傑早有耳聞他對馬拉松的熱情，極力「推坑」他挑戰更艱難的極地超馬賽事。

於是，在穿上跑鞋的10年後，黃張維投入「四大極地超級馬拉松巡迴賽」的團體賽事，先是在非洲納米比亞沙漠成功完賽；經過新冠疫情空窗後，2024年他也在蒙古戈壁賽事跑完全程。

今年4月，黃張維參與第3場極地超馬，他在平均海拔高度超過2千公尺、難度更高的智利阿塔卡馬沙漠賽事超越自我，不僅順利完賽，還拿下團體組冠軍，攀上個人顛峰。

這項殊榮得來不易，極地超馬要在嚴苛的自然環境，進行7天6夜、250公里的耐力賽，全程要自背食物、換洗衣物，賽事主辦方提供的只有檢查點的飲水和休息用的帳棚。事前準備工作，絕對不能馬虎。

「大會規定必備的裝備就有57項」，黃張維列舉，跑者要自備7天乾糧，還要帶急救包、睡墊、止痛藥、感冒藥等，「我以前都覺得為什麼要帶這些，結果每次都用光！」他笑說。

有過3大賽事經驗的他分享，如何將背包減重是關鍵，非必要的東西一律不帶，每樣衣物僅限一套，「100公克都要斤斤計較。」

裝備到位以外，自身鍛鍊更不能偷懶。在極限超馬賽前幾個月，黃張維固定每天長跑，每月累積達500公里；訓練期最後3個月還要進行負重訓練，他會換上全套裝備，負重到公司旁的健身房練跑，最長一次在跑步機上待了9個小時，「家裡兩副麻將裝進背包，加起來10幾公斤，剛好夠用。」他笑說。

專注》跑步要動腦 馬拉松展現生活態度

林義傑從旁觀察，為了今年的極地賽事，黃張維幾個月來像倉鼠一樣，假日幾乎整天待在跑步機上，「他就是那種會默默準備很多的人。」

只是，無論做多少準備，在極端環境下都仍不夠。黃張維清楚記得，這場賽事中，他看到很多跑者崩潰，「有人第2天就在檢查點大哭」，前2天，150位選手就有20多人棄賽。

但黃張維參與的是官方團體賽，3個隊友要唇齒相依，按照賽會規定，3人彼此距離不能超過25公尺，全數一起抵達終點才算完賽。

隊友的身影，就是黃張維挺過嚴酷考驗的基石。200多公里的路程中，他沒有仔細看周邊美景，而是低著頭緊跟隊友的踩點，全神貫注邁步。「你只要從頭到尾看著前面的人，踩著他的步伐，不要想自己有多痛，就有機會完賽。」

其實，第2天腳趾就負傷的黃張維，一度很想放棄。他回憶，受傷撐到第4天晚上，他將傷口處理好早早就寢，隔天將迎來全場最艱辛、單日72公里的地獄賽程，他卻一夜難眠，最後幾天，靠著被通知團體組領先的消息，讓他的腎上腺素狂飆，咬牙拚戰到底。

黃張維沒有將放棄的念頭說出口，而是持續扮演激勵戰友的角色。李銘峰分享，他在路途中頻頻拍照留念，當場被黃張維提醒，要專注在跑步上，不能影響團隊，「我當時聽了醍醐灌頂。」

林義傑觀察，黃張維跑步會動腦，不會浪費時間精力在不擅長的地方，像是走在拿手的平路，他會到最前方，帶領隊伍前進；但在需要考量踏點的崎嶇地形，他就會踩著隊友的腳印，避免受傷拖累隊伍。

一路跑了15年，馬拉松對黃張維而言，已經不是距離42公里長跑的專有名詞，而是一種生活態度。

「我們都更產業，一個案子都要耗時10年。」黃張維將跑馬拉松的體悟，連結到自己的事業，「你有經驗，也會做好準備，但過程中仍會遇到不可預知的狀況，重要的是，怎麼面對、解決問題？」

馬拉松教會黃張維：「遇到痛苦，只要熬過去，就會有機會。」在嚴酷的極地上跑步是如此，人生的征途也是如此，曾在無數個磨難的日子，看見沿途極致美景的他，已經做好準備，踏上下一個賽道。

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