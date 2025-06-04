賴清德表態成立主權基金 牽動國家兆元資金…能否複製挪威、新加坡「創富」奇蹟？

撰文‧今周刊編輯團隊

「台灣面對的環境愈來愈惡劣……。」中華經濟研究院副院長王健全坦言，在美國總統川普4月宣布「對等關稅」之後，「台灣半導體產業可能會外移，傳產又將持續受到關稅壓抑……。這個時候，必須要有大破大立的政策。」

這也是為何王健全強烈同意，現在，是台灣成立「主權財富基金」（Sovereign Wealth Fund，簡稱SWF）的關鍵時刻。

時間回到5月20日的總統賴清德就職周年演說，其中簡短幾句關於「主權基金」的談話，立刻成為整場演說的最強亮點。這一回，是史上第一次由總統正式宣示成立。

這是一項你必須高度關注的重大宣示，因為，主權財富就是全民擁有的財富，成立主權基金，代表一大筆全民財富將有新的投資去向。而以國際間普遍作法衡量，這筆財富，兆元起跳。

主權財富基金國際論壇（IFSWF）提出，所謂「主權基金」，是指政府為實現總體經濟特殊目的而設立的投資基金，由政府擁有和控制，並使用外匯資產進行長期投資。

根據美國知名機構「主權財富基金研究所（SWFI）」統計，至2024年底，全球約有90國成立逾180檔主權基金，規模最大的挪威GPFG，管理資產達1.74兆美元；排名第2的是2007年成立的中國投資有限責任公司（CIC）。至於近年相對活躍的沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）則排名第6，規模也逾9000億美元。

究竟，台灣真的「有必要」成立主權基金嗎？為何非「現在」不可？

對此，經濟部長郭智輝以「兩個契機」回應，一是在川普推出對等關稅後，台灣可順勢加大對美國的投資力道，另外則是可深化AI產業的布局。

一樣是從美國對等關稅出發，王健全則指出，隨著川普關稅政策影響，台灣傳統產業恐承受中國產品過剩傾銷、川普對等關稅與台幣升值等多重壓力，亟需透過國際投資引導，協助產業轉型升級。

專精財務與公共經濟學的台大國發所教授周治邦，則是從「報酬率」視角分析，表示台灣央行外匯存底長年以來的報酬率偏低，「根據總裁（楊金龍）說法，央行外匯存底8成都是持有美債，而美債的票面利率，過去10年平均，差不多就是2.6%。」對比之下，「如果看新加坡，或者是挪威主權基金，他們長期的平均報酬率大概都有6%左右。」

周治邦觀察，「東亞主要經濟體中，目前只剩台灣沒有成立主權基金，」其中，新加坡GIC、香港外匯基金及韓國投資公司（KIC），皆是透過外匯存底注資，「但是台灣卻沒有主權基金，這是件有點奇怪的事。」

雖然許多人對台灣成立主權基金有正面期待，但各自的美好想像卻又明顯不同。事實上，在台灣近20年翻來覆去的相關討論中，始終未能形成共識的原因是一直沒有想清楚主權基金的目的，因此第一步都踏不出去。

放眼各國主權基金，目的不外乎包括增加財政空間、協助穩定匯率、預防經濟受創，或如新加坡淡馬錫控股強調的扶持產業等。若簡單分類，則可概分為追求更高投資報酬的「財務型」，以及打造特定產業的「策略型」。但即使只用這樣的分類，長期以來，台灣也在這兩者之間搖擺不定。

一位出身政治世家的資產管理業高層感慨：「一談到金融，政治人物第一個想到的往往都是『擔心圖利』，然後開始綁手綁腳。如何讓這些財富更有效率的運用，是大家該認真思考的事。」

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