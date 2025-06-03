這杯美式只要7元！大陸庫迪咖啡「殺到見骨」 星巴克只能旁邊看…謝金河：值得看下去

【文．謝金河】

中國的內捲產業，大多數都有國家補貼當後盾，但是像咖啡市場的殺價競爭，不可能有國家補貼，但殺頭的生意為什麼殺到昏天黑地？這場庫迪殺瑞幸的戰爭，最後的結局，很值得看下去！

去年4月，瑞幸發動價格戰，一杯美式咖啡賣9.9元人民幣，把星巴克打得很慘，這些年，星巴克一直想退出中國市場，但沒有好的接手。當年羅智先用中國星巴克股權交換台灣星巴克可以說是神來之筆。

今年的咖啡大戰主角是庫迪（Cotti），這家新起來的咖啡連鎖加盟店，只要5萬人民幣就可以開店，老闆錢治亞和陸正耀是瑞幸的創辦人，2019年瑞幸在美國IPO，後來捲入假帳風波下市，瑞幸後來賣給私募基金大鉦資本，但錢治亞，陸正耀另起爐灶，再創庫迪，這次庫迪再展開價格戰殺瑞幸。

正常評估，一杯美式咖啡成本大約5元人民幣，這次庫迪的1.68(約新台幣7元)，被視為是「以本傷人」，賣一杯賠兩杯。本來很會殺價的瑞幸，這回只能跟到6.9，星巴克只能在旁邊看⋯⋯

庫廸用極限殺價競爭，意圖逼退對手，但若大家都殺到見骨，只能看誰能挺到最後？這場價格殺戮戰，值得繼續往下看下去！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

2026(115年)行事曆搶先看！過年放幾天？寒暑假何時放？國定假日多5天「9連假請假攻略必看」

還在等房價崩盤？全台房價又再創新高！不是新竹，這蛋白縣市為何漲得比雙北還兇？16縣市房價漲幅全解析

00919最新配息0.72元！年化配息率13%「這天除息」...她存股領息快700萬：組合靠這招強大

最新股票抽籤！這間醫材廠抽到價差估2.8萬、意騰-KY做AI聲學處理，有聯發科撐腰「可試手氣」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】