日本APA屢被旅人爆東西被偷、床底躲人！獨旅、出差如何確保安全？4招快筆記

文．陳彥澐 整理

不少人到日本旅遊時，偏好選擇入住當地的連鎖商務飯店，不僅價格平易近人，且大多數鄰近車站、市區，相當便利。日前卻有網友在Threads上控訴入住日本知名連鎖飯店APA HOTEL，房內東西遭竊，引發網友熱議。

貴重物品放飯店房間安全嗎？台旅客遭竊求助無門

這名網友在 Threads 上稱自己在入住APA HOTEL的最後一晚回房時發現房內物品失竊，經櫃台及房務人員確認後表示：因為無法證明房內有這項物品，因而無法負責。雖然網友表示失竊的東西並非多重要，貴重物品都有鎖在行李箱內，但意外的小插曲確讓此次日本行的心情大受影響。

烏克蘭網紅入住遇陌生男子躲床底，日警介入調查

事實上，這並不是APA HOTEL第一次被投訴。烏克蘭網紅Natali就曾發文指控自己於3月底入住於東京都的APA酒店，因察覺房間內有異味而蹲下查看，竟然看見床底下躲藏著一位亞洲臉孔的男子，兩人甚至還對上眼。男子隨後大叫嚇得Natali當場僵住，趁亂逃跑。

警察到場處理時，在床底下發現疑似是該名男子的行動電源，雖然APA HOTEL退還Natali的住宿費，但並沒有提供慰問金、監視器等畫面協助，消極的處理態度讓Natali相當傻眼。而此篇文章也在 Threads 上發酵，更讓許多常去日本的台灣人心生警惕。

網友也在社群上發表不同的看法，「APA床底是為了放行李用所以很深，真的可以藏一個人」、「疫情前住過APA遇過半夜有人敲門」、「check in後一定要檢查床底、衣櫃、廁所鏡子」，也有人質疑這位男子是否真的存在，目前案件已交由警方調查審理。據中央社報導，APA飯店表示，目前正由相關機關調查中，無法對外說明。

獨旅安全再度浮上檯面，簡單招數顧安全

隨著事情在網路上發酵後，許多嚮往獨旅的旅客也開始正視飯店住宿的安全問題。其實，簡單幾招就可以確保安全：

1. 朝床底下丟水瓶

怎麼確認床底下有沒有藏人或物品？可以往床底下丟入水瓶，若水瓶從另一側滾出來，就代表床底下沒有藏人，不用實際彎腰檢查也可以避免風險。缺點就是如果床底下有置放其他物品的話就沒有用了。

2. 手機手電筒防偷拍

女生出門在外最怕的就是被偷拍，若是進入飯店房間，可以先將窗簾拉上、關掉電燈，讓房間內呈現全黑的狀態，再打開手機手電筒看看是否有可疑的鏡頭；或是使用閃光燈拍照，若發現有反光或是紅色光點的話，就有可能是針孔攝影機。通常，電視、機上盒、煙霧感應器或其他正對床的擺設、浴室都是較有可能被裝攝影機的地方。

3. 用指尖檢查鏡子

房內的浴室鏡、全身鏡、化妝鏡都有可能成為有心人士的偷窺工具，建議入住時務必檢查是否為雙面鏡。雙面鏡因為有一層特殊薄膜，兩邊都可以看到對面，光線較暗的地方可以看到光線較亮的地方，然而光線充足的一方只能看到自己。

那麼該如何檢查？可以用手指的指尖對準鏡面，正常來說手指間會有一點空隙，但如果手指之間沒有空隙的話，就有可能是雙面鏡；在燈光全暗的情況下，也可以使用雷射筆或手電筒對準鏡面，如果光線可以完全反射，就代表是一般的鏡子，但如果穿透過去的話，就需要留意是否為雙面鏡！最後一招，可以拿出隨身攜帶的化妝鏡貼在鏡子上，對照一下兩面鏡子的亮度，如果化妝鏡的亮度較亮，房間或浴室的鏡子較暗，也有可能是雙面鏡。

4. 防外人闖入！兩招撇步輕鬆擋門

出外旅行或是獨旅的話，只有一個人要怎麼確保安全？準備兩個衣架或是借用飯店內的兩個衣架，將其中一個套在上方的安全鎖上，另一個扣住衣架及房間門把，便無法輕易打開房門；另一招更簡單，將毛巾套入並塞滿安全鎖後扣上，也可以成功阻擋房門開啟。

不管是獨旅還是出差，自己一人還是多人入住，都務必要留意飯店安全設施及房內安全，才可以玩得安心又開心！也提醒民眾盡量將貴重物品鎖在保險箱內或是隨身攜帶，勿將貴重物品留在房內，以免讓有心人士有機可乘。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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