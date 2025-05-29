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新冠症狀有哪些？醫曬「白色膿塊照」嚴重恐肺炎！急性喉炎有10大症狀

聯合新聞網／ 今周刊
新冠肺炎疫情近期又再度升溫。示意圖／ingimage
新冠肺炎疫情近期又再度升溫。示意圖／ingimage

文．數位內容部

新冠肺炎疫情近期又再度升溫，台大兒童醫院感染科醫師黃立民指出是「去年以來最猛烈的一波」，患者常出現強烈喉嚨痛、肚子痛與頭痛等症狀，喉嚨疼痛程度甚至被形容為像被砂紙磨過。

中醫師賴韋圳在臉書分享臨床觀察，近期門診常見確診者出現嚴重喉嚨痛、發燒、咽喉紅腫、乾咳，甚至有黃痰帶血，伴隨吞嚥困難、耳朵痛、頭痛、扁桃腺化膿與頸部淋巴腺腫大等現象。

新冠本週可能突破單週10萬人次預測高峰

疾管署副署長羅一鈞指出，過去幾日的就診人次已超過上週的1.9萬，預期本週有可能翻倍，甚至突破單週10萬人次的預測高峰，遠超過原本估計的6.5萬。羅一鈞也推估6月中下旬可能是疫情高峰。

針對疫情翻倍成長原因，羅一鈞分析，有可能是因民眾有警覺在進行篩檢，也有可能是因為疫情造成更多確診，因此疫情高峰就診人次預估還會上修。

中醫師賴韋圳在臉書粉專分享臨床觀察，發布一張喉嚨深部佈滿白色膿塊的照片，指出這波新冠患者急性喉炎症狀非常明顯。

新冠症狀有哪些？10大急性喉炎病徵一次看

患者會出現喉嚨痛、咽喉紅腫、發燒、乾咳、有黃痰還帶血、吞嚥不適、耳朵痛、頭痛、扁桃腺腫大或化膿、頸部淋巴腺腫大等症狀。

嚴重的急性喉炎恐釀肺炎

「嚴重的急性喉炎其實蠻危險的。」賴韋圳提醒，如果不好好治療，有可能會影響呼吸，或是變成氣管發炎，甚至肺炎。

中醫治療方式，包含清熱解毒的溫病藥物，也要避免刺激性的食物，可以吃水果或不冰的仙草，如果呼吸不暢，會用外用藥噴。而預防勝於治療，平時最重要的是勤洗手，戴口罩。

疾管署提醒，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍可能發展為中重症。

快篩陽性後出現以下症狀需立刻就醫

民眾快篩陽性後，如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘等重症警示症狀，應立即就醫。

另外，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等高風險族群，快篩陽性後應儘速就醫，以利及早診治並取得口服抗病毒藥物，降低併發症及死亡風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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