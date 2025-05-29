施昇輝買3間房的考量！第1間兼差撐過12%高利率...第3間付現當買長照險

文．周靖璞

理財作者、樂活大叔施昇輝買過三間房，買房經歷是「房產保值」實踐者。他在《毛利小姐變有房》節目中分享，1990年時因結婚需要買房，夫妻合計月薪6萬元、扛每月5萬元房貸，咬牙撐過房貸利率12%的年代，回頭來看，把錢投入房產讓他避過當年股災，他鼓勵年輕人，累積足夠頭期款就應買房。在節目中他分享2016年、2023年分別再買第二、第三間房，因買第二間時已56歲、長照險太貴，他轉換思維、透過買房當買夫妻長照險，存到房子、也買到長照保障，假設用不到還可留房給孩子，一舉數得。

12%利率、僅能貸5成

堅持買房躲股災

「我是在威權體制下長大，當時人生公式是好好念書、上好大學、找好工作、結婚生子、買房子。」施昇輝從未懷疑過買房必要與否，1990年他30歲時，買下了人生第一間房，孰料同一年台灣發生股災，台股從12,682點一路崩跌至2,485點，他因資金投入房產避開慘賠，事後回憶這是他人生中最正確的一次決定。「如果當時把錢全投股票，可能早就一窮二白了。」

施昇輝當時購入現今台北捷運古亭站附近預售屋，40坪附車位約1千萬，父母親把原存給他出國深造的錢、改贊助買房部份頭期款。當時房貸利率高達12%，貸款成數只有五成，施昇輝和太太月薪加總6萬元，但房貸就要5萬，房貸收支比高達9成。如何養房？施昇輝和太太分別靠各自專長，下班後他翻譯言情小說、太太兼差服裝打版，增加家庭月收入3萬元（讓月收入達9萬元），減輕每月房貸負擔。

隨著孩子出生、成長花費，「其中一胎還是雙胞胎，太太哭著走出診間...」他笑談人生種種壓力，直到2016年、2023年才陸續有辦法再購入第二、第三間房，此時的他考量年齡漸長，購買長照險所費不貲，把買房當買長照險，若健康狀況不佳，能變賣換取長照費用；若身體還硬朗，也可讓房子成為遺產留給子女。

主動收入 > 投資

高配息補貼房貸

施昇輝表示，單靠投資想存到買房金難如登天，自己買房的思維與策略是：累積儲蓄→投資複利→買房保值。前期透過做好本業，透過主動收入累積本金，然後投資0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)，用股票滾動複利，當累積足夠資金後，透過購買房保值、降低股市波動風險，「我買房並不追求題材，只要機能平穩，沒什麼增幅也無所謂。」

「房子是確定的，股票是想像的」

對於年輕世代常喊「買不起房」、「跌50%才要進場」，施昇輝有一套務實反駁：「很多房價所得比數學模型都是依蛋黃區來計算，但你為什麼一定要買信義計畫區呢？」他認為人生第一間房，自住性考量應大於增值性。「至於期待房價砍半才願意買更是不切實際，房地產是經濟火車頭，若真有跌價50%那一天，所有企業都會受影響。」

施昇輝鼓勵年輕人，現在比起戰後嬰兒潮的父母那一代，不僅有更低貸款利率，也有更多兼差機會拓展收入，先顧好本業、增加主動收入，再透過投資股市累積複利，才是最有效率的方法。

本文授權自今周刊，原文見此。

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