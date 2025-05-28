假日清晨6點占場、練到瘀青…平均40歲的向日葵女棒隊 如何在世壯運逆轉摘金？

撰文‧林宣佑

向日葵女子棒球隊成軍20多年來歷經凋零與重聚，如今，這群平均年齡40歲的女將迎光綻放，扎根在台北大巨蛋，她們更在世壯運奪得冠軍，證明夢想不分性別，棒球也不是男性的專屬運動。

世界壯年運動會棒球項目女子組預賽，是從上午8點開始。

周間，一大早的新莊棒球場觀眾席上，只有火辣的艷陽入座，觀賽的球迷寥寥，更不會有轉播單位；所有的應援聲，都來自內野兩側的選手休息區。

少了關注，絲毫不影響選手享受比賽的心情。排在當天第二場出賽的隊伍「向日葵OB」，踏上紅土前，還和前一場比賽的選手逐一擁抱，親切地詢問對方：「滿足了嗎？」

「嗯！滿足了，我可是40年只等這一天。」看著剛結束比賽的女子選手，臉上露出燦爛微笑，向日葵OB成員，也充滿鬥志地奔向烈日下的球場。

準備》初登國際賽事 奮力不留遺憾

參加本屆世壯運女棒的六支球隊都來自台灣，她們在賽場上競爭，但彼此間的關係更像並肩作戰的夥伴，因為即使身在棒球風氣盛行的國家，女性想組隊打球都得經歷重重考驗，登上國際賽事舞台，曾經像是遙不可及的夢想。

其中打進冠軍賽的「向日葵OB」，是以來自台中的向日葵女子棒球隊元老球員為骨幹，再搭配來自新竹等地的壯齡女子選手組成的球隊。

賽前練習時，向日葵選手相互自我解嘲，有人說：「我們只要比誰到最後腳還可以離開地面一點點就好。」有人回：「我今天的投球額度只能解決2個人次。」但當比賽開打，這群介於37到47歲的中壯年選手，一局下半就攻下7分底定戰局，看得場邊的教練鄭林在都忍不住提醒選手別太拚命：「我們後面還有好幾天比賽！」

選手也懂保留實力，但她們就是不想在人生第一次，也可能是最後一次的國際賽事上留下遺憾。現年47歲、球隊大姐、一壘手「阿猴」陳雅嵐就笑說：「要打到殘廢為止！」一旁的投手兼三壘手許晰安立刻接話：「那妳可以參加帕運繼續打。」

在台灣，棒球長期被視為專屬於男性的運動。

去年的世界十二強棒球賽，台灣在複賽中擊敗美國，很多媒體都以「暌違21年再贏美國」為標題，但台灣女子棒球運動推廣協會祕書長廖立欣指出，上一次台灣棒球國家代表隊贏美國，其實是在2018年的「世界盃女子棒球賽」拿下銀牌，「這就是棒球運動的預設，女生根本不在裡面。」她說。

正職是國小體育老師的許晰安回憶，高中畢業時想從壘球改打棒球，報名了一支社區球隊，沒想到男教練一看到她卻說：「女生喔，去旁邊站著。」

其實，喜愛棒球運動，甚至想實際從事競技的女性，過去幾年愈來愈多。台灣登記在案的女子棒球隊，從20年前只有台北先鋒、台中向日葵、高雄木棉花，一直到現在已成長到20隊規模，估計選手有5到7百人。但相對於韓國擁有超過50支女棒隊，且多由企業贊助支持，台灣女棒風氣仍不夠普及。

萌芽》女棒崛起 打球熱情不輸男性

身為3個元老女棒隊之一、2001年創隊的向日葵，成軍之初遭遇許多艱鉅挑戰。

當年，因為台灣在世界盃棒球賽奪下第三名，重新掀起國內棒球熱，幾位過去曾有女壘經歷的中部地區選手，開始相約練球，為了更有規模地報名賽事，因而成立以台中為基地的球隊，隊名「向日葵」是由當地名產太陽餅聯想而來，也有期待球隊事務像太陽一樣蒸蒸日上的意涵。

陳雅嵐、黃嘉君、何彥誼、陳麗玲等球隊創始成員，在草創初期都是利用假日早上到公園練球，經常清晨六點就得出門占場地、自己架設練習網，從投球、揮棒、防守腳步等基本動作開始反覆練習。閒暇時透過新興的網路聊天室招募新血，今年37歲的林婉蘋當年就是透過「奇摩」加入向日葵。

「我們上班都在想著周末要打棒球。」、「就是很想打球。」來自各行各業的她們，在新莊球場聊著過去，年代久遠卻依舊清晰的回憶。

她們想起曾經在無企業贊助下主辦邀請賽、大家分頭湊錢、邀請球隊、協調比賽場次；比賽當天有人被球砸到鼻樑骨折送醫、最終下起大雨，天色轉暗，她們仍堅持完成比賽……。

當人手逐漸茁壯，選手們又自掏腰包聘請教練，借用正規練習場地。這株向日葵萌芽抽高、長出花苞，卻有好幾次面臨成員因職涯規畫、家庭因素退隊，險些凋零落地，最危急時，每周練球只剩下三到四位固定成員。

一度離開球隊長達10年的捕手陳麗玲回憶，自己曾因為把金錢、時間都用在棒球身上，被當時的男友為此提出分手；她狠心放棄棒球，將生活重心轉移至家庭。

除了成員來去更迭，向日葵必須找到棒協認證的合格教練帶隊，才有資格報名全國女子棒球錦標賽，但願意帶女棒的教練並不多，直到2011年，才透過關係找到時任興大附農青棒隊的教練顏良吉幫忙，願意讓他們借用興大附農場地，與青棒隊交流練習。

集結》女棒重傳承 老將揮汗成榜樣

向日葵因專業人士指導而逐漸壯大，這支中部唯一的女棒隊也吸引愈來愈多想打棒球的年輕女性加入；35歲以上的資深成員，為了讓「學妹」有更多上場機會，主動淡出，「女棒最重視傳承。」許晰安說。沒人比這些學姐更懂沒有機會比賽、打球的失落感。

成全後輩之際，今年在雙北舉行，僅限35歲以上選手參加的世壯運女棒項目，給了這群「老將」一個全新的目標，讓她們重新掄起手套、球棒聚集在一起，鍛鍊體能、默契，期待在國際舞台上再次證明實力。

決定報名世壯運以後，最直接的問題是既有人數還不到報名選手數下限。為此，她們再次展現堅韌精神，花了超過3個月，找到同樣人數不足、由大園國中青少棒教練鄭林在領軍的地方球隊選手，一起以「向日葵OB」名義參賽。

由於隊員散居不同縣市，賽前全員到齊的訓練次數只有3次，平常只能倚靠自主訓練。例如擔任棒球裁判的何彥誼，除了靠平時工作維持體能以外，還利用下班時間到打擊練習場練打。

當詳細賽程出爐，得知金牌戰將在台北大巨蛋舉行以後，向日葵的士氣更加高昂，鄭林在也向隊員喊話：「我們要當第一支在大巨蛋比賽的女棒隊！」

在新莊球場預賽取得壓倒性勝利後，向日葵進軍大巨蛋的希望更加濃烈，球員們討論作戰計畫的語氣也比先前更加興奮、高昂，幾乎壓過了教練的聲音。

決戰》拚進大巨蛋 翻新歷史一頁

「在大巨蛋，就算連一球都沒投進好球帶也沒關係。」許晰安說起自己帶學生的經驗，男女混隊一起比樂樂棒球，女同學常顯得較沒自信，「我希望自己參加比賽獲得好成績，可以藉此鼓勵女孩子更有勇氣，甚至有個想要效仿的對象。」

讓許晰安在國小時期產生「原來女生也可以打棒球」念頭的選手，是台灣史上第一位女性少棒國手陳欣宜，這次也出現在世壯運的球場上，還是5月23日向日葵第一場比賽的對手。

那天，向日葵OB在豔陽下盡情綻放，毫不客氣地從陳欣宜手中搶下許多分數，展現完全不像40歲中年人的驚人爆發力；25日，她們又在複賽中擊敗來自台北的「是！壯先鋒」，確定取得進軍大巨蛋的門票。

冠軍戰第一局，向日葵在對手猛攻下，大失血落後10分，但她們仍猛力揮擊追分、守住剩下的局數，最終逆轉奪冠。離場前，每個人都向最高殿堂球場深深鞠躬致謝。

被問到身上因打棒球留下的「戰績」，陳雅嵐豪邁大笑，身體前後搖晃著說：「你應該問我們身上還有哪裡是好的。」她肩膀和膝蓋上的新舊傷，都是熱愛棒球所留下的證明。

陳麗玲說：「每次跟阿猴投捕練習結束，我的大腿內側整片都是瘀青。」大腿滿是瘀青隔天還打球嗎？「對啊！」她下意識回答，向日葵其他人也附和，彷彿這是一個太理所當然的問題。

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