行政院砍636億補助款 地方政府「錢荒」來襲！基層建設恐停擺...舉債利息全民埋單？

撰文‧林良昇

回應立法院大幅凍刪中央政府總預算，行政院也宣布刪減636億地方政府一般性補助款。多數縣市固然能舉債因應，卻可能導致財政紀律惡化，在釋憲結果出爐前，朝野應協商折衷方案。

4、5月間，行政院接連發給各地方政府兩紙公文，預計要刪減636億元的今年度各縣市一般性補助款，比率達25％，讓各地方首長急跳腳，站上第一線大喊不公。

在野黨和藍營執政縣市質疑中央違法；行政院卻解釋，縮減補助款的源頭，是立法院對今年度中央政府總預算未定名目刪減636億餘元，其中無違法之處，雙方僵持不下。

近期的補助款之亂，實質上是去年底以來《財政收支劃分法》（以下稱《財劃法》）修法與總預算凍刪爭議的延長賽。由於行政院和民進黨立法院黨團已對前述兩項議案提請釋憲，在憲法法庭做出裁決前，僵局恐難化解。

但是，每月撥款的一般性補助預計7月就要開始減撥，對每天開門就得花錢的地方政府而言，等待憲法訴訟或其他救濟結果緩不濟急，現在就得開始想辦法。

自有財源占比低 非六都頭痛

一般性補助縮水的衝擊劇烈程度，端視各地方政府的自有財源比率、也就是不依賴中央補助的財力而定。

根據財政部2023年統計，六都自有財源占歲出比率均逾6成6，調節能力較佳，但對自有財源多為4至5成、高度依賴中央經費挹注的非六都縣市而言，恐難輕易平衡開支。

有別於立法院刪減中央各部會特定的預算科目性質是「支出」，政府即使有錢，也不能花在被開刀的施政項目上；地方政府被扣除的補助款則是「收入」，只要各縣市自己找得到財源，補上缺口，仍能照常執行議會通過的年度預算案。

「地方年度預算已編列通過，若要因應變動，就得預算追減、減少支出；要不然就是按照原計畫執行預算，但增加收入。」政治大學財政學系教授陳國樑說。

若要減少支出，由於一般性補助包羅萬象，包含教育、社會福利、基本設施、其他基本支出、平衡預算五大面向，具體用於教職員人事費補助、行政人員基本支出、市立大學補助、老農津貼，也有部分是交給地方依實際需要彈性運用。

對於多數地方政府來說，不到最後關頭，絕不輕言減少支出，但實務上也已開始盤點可能撙節的項目。基隆市財政處長謝妙蓮坦言，一切都還存在高度不確定性，但市府已經開始擬定可能的財政調節方案。

借款舉債？利息仍用稅金出

依法，地方政府若要增加收入，有「發行公債」、「借款」或「移用前年度歲計賸餘」三項途徑。

然而，目前全國只有台北市、高雄市、桃園市發行公債，但目的都是用於特定建設，而非因應金流調度；去年度全國22縣市合計雖有708億元餘絀，但光台北市就近270億元，桃園市更為負數。借款舉債，儼然成為唯一救急之道。

目前全國除了債務受控管的苗栗縣以外，其餘21縣市雖均仍有舉債空間，但連江縣財政稅務局長陳歲金指出，地方政府向銀行借錢的利率約1.8％到2.1％之間，「借下來就得又多付一筆利息費。」

然而，就算明年度開始因採新《財劃法》，地方將獲得較充裕財源，償還今年舉債，但額外付出的利息，終究還是由人民稅金支出，如果短期爭議難解，「追減預算是比較合適的作法。」陳國樑建議。

已經不能舉債的苗栗縣，除了追減預算，似乎已無第二條路可走。

苗栗縣政府財政處長郭春美不諱言，如果要縮減支出，基礎建設會是優先被「暫緩」的部分，縣府已經開始評估下半年的基礎建設進行是否如期發包，「我們會試著跟局處講，明年再做好嗎？」她說。

儘管被逼到牆角，苗栗縣仍抱持一絲希望，郭春美表示，縣府已發函中央，請主計總處考量苗栗的現況做出調整。根據苗栗縣提案，希望中央沿用往年核撥一般性補助方式，也就是「不要減撥」；在計畫型補助的部分，也依照原核定計畫盡速核定，解決苗栗財政困境。

對此，行政院主計總處副主計長陳慧娟回應，苗栗縣政府已經沒有舉債額度，但中央以往對地方都有資金調度的模式，會從該模式盡量予以協助。

一場補助款之爭，讓各地方政府陷入財政難題需尋求解套，為了兌現對選民的承諾，舉債或許將是多數地方首長心中的優先選項，然而，此舉造成的利息負擔與可能過度借款造成的財政紀律惡化，更可能帶來長期負面效應。

對於愈演愈烈的政府機關衝突，除了憲法法庭應發揮作用，盡快做出適當裁判，以免政治僵局造成空轉之外，中央政府也可考慮地方擬定撙節計畫的前提下，適度縮小刪減補助款的範圍，作為釋出朝野和解善意的折衷方案。

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