北士科隱形地王揭密！拿首張商辦建照、砸20億獵洲美農地...88歲楊太太的慢富學

撰文‧今周刊編輯團隊

曾在北士科整合土地的建商，多少都接觸過這位資產遍布軟橋段至新洲美段的楊太太。她投入洲美平原近20億元重本，以獨特慢富哲學，成為北投地產市場上舉足輕重的隱形地王；像是位於承德路六段，取得北士科第一張建照的辦公大樓「華固創富中心大樓」，便是由她與華固建設共同開發。

「華固創富中心大樓」基地面積高達898坪，楊太太持有時間長達20年之久，在政府重劃發還土地後，她與華固採取「六四分」比例合建，且由楊太太負責購買容積移轉，她再與華固分配，可見她雄厚的財力。

不僅如此，華固創富完工後，她再將分回的樓層全部回售給華固，單以這個總銷45億元的案子，六四分之後，楊太太就套現數十億元。但，華固創富不過是她長年深耕北士科土地巨額回報的冰山一角，她還持有眾多北士科土地。

究竟人稱楊太太的本尊是何許人也？原來，今年88歲的楊太太，本名為林宴夙，是台灣知名的運動用品製造廠、百洲化工老董事長楊三福的夫人。

成立已48年的百洲化工，專門代工生產各種橡膠運動球，國際知名品牌的籃球、排球、足球等球類，包括威爾森（Wilson）比賽球、NBA現在的使用球，及中國李寧與歐美旗下的球類產品，都出自百洲製造。除了代工，百洲化工也積極多角化經營，在台灣推廣自有籃球品牌Conti。

楊太太的財富累積並非偶然，她深諳「複製財富」邏輯，善於將過去成功經驗複製到新戰場。幾年前，她在軟橋段投資大幅回收後，拿著巨額資金迅速轉進到與北士科僅一路之隔、被看好將納入北市科二期範圍的新洲美段與八仙段農地。

楊太太先前經手的最大案子，是買下位於洲美平原立賢路77號的「柏泰園」休閒農場。據了解，她看中這塊農地，純粹是因價格與旁邊土地一樣便宜，卻有多功能用途與投資價值。據了解，楊太太的土地投資幾乎都以現金交易，因此，即使政府近年來加大打房力度，她也完全不受影響。

一位洲美平原地主表示，「這幾年只要看到有便宜的，楊太太就陸續買進，粗估至少有1萬坪之多。若加上她早年購入的，推算她在洲美平原，至少握有多達2萬至3萬坪土地，投資成本約20億元。」以巨資投入在洲美，就意味著有長期抗戰的打算，由於此處重劃尚未有具體時間表前，地價很難有明顯漲幅，由此可見她的資本實力與布局決心。

不只楊太太看好洲美平原，早早就投資大片農地，不少一線企業家與豪門家族也紛紛投注資金進場，包括王雪紅家族、新光集團吳家第三代、幸福水泥家族都已在此地布局；此外，味丹董事長楊頭雄也悄悄買下承德路七段1巷旁邊、皇廷餐廳後面的北士羽球館。

「楊太太已年逾8旬，她不認為需要在自己這代，讓財富完全變現，她看得夠遠，知道這份資產會由孩子們好好傳承下去。」曾與其交手過的建商描述，楊太太個性果斷，只要是她看好的標的，即使是億元起跳的土地，進行買賣議價時，別人談判耗時動輒1、2小時，她往往在半小時就能敲定。

隨輝達等科技大廠進駐，楊太太深信北士科的開發速度會加快，土地需求可望日益增加，她不急著變現，相信時間終會證明她的選地眼光。

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