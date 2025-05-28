活下來就是贏家 川普關稅「會有很多人垮掉」…4成上市櫃認台幣升到28元 這些產業影響最大

文．彭蕙珍

美國總統川普4月2日宣布全球課稅，造成經濟動盪，台灣上市櫃公司協會周五（5/23）針對協會會員調查，有100多家董事長、總經理回覆問券，4成認為美對台關稅可能為15%到20%，近6成企業認為台幣兌美元一年內會升值到28元到30元。 華信統領企管總經理袁明仁指出，雖然川普政府提供90天緩衝期，但很多企業2~3個月沒有發薪水，「已經撐不下去了。」其中，受到最大的影響的是中小企業，以及非必需品、取代性強的產業，如螺絲、五金等。

政治大學國關中心兼任研究員陳德昇表示，川普是國家利益優先主義，在經濟上是重商主義，特別重視現實主義原則，強調經濟上的民族主義，想要讓美國再次偉大。他在上任後，提出的政策對美中關係、地緣政治都會產生結構性的影響。

「4成上市櫃公司認為新台幣匯率會來到28元~30元，美對台關稅15~20%。面對這些變化，企業如何因應？」他說明：「做調研是要看到未來變化，採取有效因應對策、降低損失，有更多市場參與空間。」

川普2.0 要求商人赴美生產

袁明仁指出，台商企業有永不放棄、努力、拚博的精神，掌握3個理念，一是以不變應萬變，二是變變變，三是危機處理，「整天跟著川普跑，就完了；變變變是90天緩衝期要趕快招工、做出產品。」

他表示，在川普1.0時，台灣、東南亞是最大獲利者之一，「川普2.0我們調查的結果大家不認為是會獲利，主要是要求台灣產業要往美國移。」

然而，根據調查，有38.2%企業不看好投資美國，希望美國政府協助解決幾個關鍵問題，以確保資美國能夠成功，包括：為遷廠的公司提供購買新設備的費用、鬆綁相關法規、降低企業所得稅稅率、提供建廠成本抵免、解決環評法規延宕風險。

另外，美國的工會極為強大，應該替國外企業解決工會困擾、解決技術人才短缺問題、解決勞工短缺及成本問題。事實上，美國及川普都不可能解決這些，只能靠企業設法導入AI、機器人等自動化來克服。

關稅大家都一樣 升值很難破解

他表示，當台幣兌美元的匯率來到28元~30元，「企業認為是匯率會比關稅還要嚴重。為什麼？關稅是大家都一樣，台幣升值是很難破解的。」

他提出幾個方法，降低美元部位；分散市場，「美國市場少一點，盡量做別國的市場」，並提高產品價值；向客戶反映售價，再來是保有現金流。「為什麼？活下來你就是贏家。這一波不管在大陸或台灣都會有很多人垮掉。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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