0056、00757套牢給她的啟示！喜歡安穩領股息 就不要冒單一類股風險

文．周靖璞

ETF選擇琳瑯滿目，市值型、高股息、主題型...哪一種適合自己？曾在2022年市場大修正中投資套牢的理財作家小車，平時她是一名國文老師，原非理財相關專家，但透過不斷檢視投資心態，靠著紀律存股走出自己一條理財路。 她建議購買ETF的投資新手，不要盲目追求「月月配」，應按照選股邏輯、換股頻率、投資市場3個步驟，依據風險承受能力，篩選出最適合自己長期持有的ETF。

下跌檢視投資心態

市值型高股息案個性配置

「股票下跌時，反而是檢視自己持股配置是否適合的最佳時機。」

小車分享，2022年因碰上整體大盤修正，她手上持有的配息型ETF元大高股息(0056)以及成長型ETF統一FANG+(00757)都套牢一年以上，不過0056因持續配息，理調適上較容易感到安心。相較於市值型或成長型ETF，她認為高股息ETF的穩定配息特性，的確較容易堅持下去。

當了解自己的投資性格後，她將投資組合調整為60%配息型標的及40%成長型標的。配息型標的包括16%金融股、10%美債及34%高股息ETF，其中高股息ETF分別配置於元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)與群益台灣精選高息(00919)，三檔季配息組成「月月配」組合。成長型標的小車選擇台積電(2330)、元大台灣50(0050)、國泰全球品牌50(00916)、復華S&P500成長(00924)。

小車表示，因為市值型ETF成長性還是普遍優於高股息ETF，所以當每月股利逐漸累積至足以「以息養房」，支付每月房貸後，她會將多餘資金投入成長型標的，既保有股利穩定性，也慢慢追求高報酬。

買ETF篩選3步驟

「月月配」非必要

「ETF就像綜合餅乾禮盒，購買前你要知道口味組合。」

小車指出，許多人買ETF首要追求「月月配」，但重點應先聚焦挑選成分股規則，再考慮配息頻率；又或者一窩蜂追買新募集ETF，但新募集ETF缺乏一年以上的觀察期，單憑投信部分回溯資料不足以驗證完整市場表現。「實際經歷過許多股災還能在市場上生存，才是真正穩健標的。新出的ETF只是帳面上便宜，但發行在台股高點，代表成分股也買在高點。反過來看，一但遇到股災，跌到下市機率也比舊ETF高。」

小車建議投資新手，購買一檔ETF前，可按三個步驟去篩選。首先研究選股邏輯是否符合自己。若挑選市值型ETF，就不該要求配息殖利率；挑選主題型ETF，就要明白它著重單一產業類型風險，詢問自己是否具備該領域充分知識。「買不是問題，抱才是問題。上漲不是問題，下跌時不知道原因就非常有問題。」

確定購買的ETF類型後，第二步小車建議不要選擇更換成分股過於頻繁的ETF。「有些ETF為了配息，一年內更換超過3次，一次更換幾十檔成分股，不僅拉高交易成本，也沒給成分股足夠時間成長，在除息後賤賣出去，長期下來反而虧損。」

第三步是要了解該檔ETF投資市場。有些ETF成分股鎖定單一國家，投資人務必對該區域市場有一定了解與認同，再決定配置。像是元大台灣50(0050)集中台股、中信中國高股息(00882)集中陸股、統一FANG+(00757)鎖定美國十大科技類股。小車表示，「我買台股原因是因生活在台灣，投美股是因認同它是最大自由交易市場。」

因有套牢經驗，小車意識到自己難以承受純科技股的高波動，於是將策略調整為均衡投資美股，投入國泰全球品牌50(00916)，用民生消費、金融、精品等組合平衡科技類股單一風險。雖犧牲一定程度成長性，但面臨股災表現會相對抗跌。

「什麼配置或標的適合自己？」小車老師以100萬資金為基礎，透過提問讓投資ETF新手掌握方向，完整內容歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

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