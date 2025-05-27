台幣匯率進逼「2字頭」 哪些產業影響最鉅？川普轟鮑爾！外匯專家解讀「降息」時程

【文．周靖璞】

對等關稅風波不斷，繼4月股市劇烈震盪後，5月初新台幣匯率史詩級強升、最低一度見到 29.59元，罕見劇烈升值讓大批民眾搶買便宜美元。外匯專家李其展認為，其實整個4月台幣已緩步升值3.5%，5月初2個交易日升值逾6%，主因對等關稅尚未明朗，背後涉及貿易、政治、通膨等多重因素。這波台幣升值，對毛利率低的出口商帶來壓力，對台股而言，哪些產業受影響最鉅?

壽險業、低毛利出口業首當其衝

檢視企業風控能力時機

台幣短期內急升，引發外界對央行是否進行干預的諸多猜測。李其展表示，以宏觀角度來看，影響匯率因素通常不外乎貿易、政治、通膨三種原因，「各國央行都被賦予穩定國內通膨職責，像台灣很多商品需從國外進口，當貨幣弱勢時成本就高，通膨就可能上升，當物價上漲時，央行就需讓台幣升值以壓低通膨。」最近匯率不穩定，反映各國企業無法預期對等關稅結果所衍生。

這波台幣升值，哪些產業易受影響? 李其展指出，壽險業者直接受衝擊，因這些業者在國內以台幣計價販售保單，但換算成美元資產投資造成「資產錯配」，在升值劇烈時將立即產生匯損。不過雖壽險業面臨壓力，但台灣多數大型壽險皆有金控母公司支撐，在整體金融體系穩定下，遭遇系統性風險機率不高。「COVID-19當時遇到保單亂象造成的損失，可能還比這次嚴重一些。」

李其展表示，台灣許多企業或投資人追求利益，在平穩市況下傾向不避險，避免被責難「少賺」。然而在劇烈波動來臨時，未避險損失可能立刻放大。他認為，短期升值雖屬異常，但也是審慎觀察企業避險紀律與風控能力，尤其毛利率偏低的出口商，在面臨匯率走升得面臨更大挑戰，建議投資人應聚焦在擁有調整力、避險策略成熟的企業，並觀察是否因此吸引外資關注，形成資金與競爭力雙重利多。

美國陷停滯性通膨

關稅結果牽動降息策略

李其展指出，川普與聯準會貨幣政策分歧，也成為影響股債匯三個市場的重要變數。「川普作為前總統與商人，希望以降息來推動經濟成長，延續政績與市場繁榮，但聯準會必須兼顧就業與通膨，在當前就業數據穩定，但通膨可能預期因關稅政策而攀升時，聯準會主席鮑爾目前的保守策略就是按兵不動。」

李其展分析，美國目前經濟正處於「停滯性通膨」狀態，第一季GDP年增率萎縮0.03%，通膨的確有攀升趨勢的尷尬狀態，短期內很難有解決辦法。除非對等關稅有決定性結果，又或美國經濟數據有進一步惡化，降息決策才會有明確方向。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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