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陸產業大軍殺進泰！PCB大廠股價跌至19.25元 謝金河曝原因嘆：仍在黑暗隧道裡

聯合新聞網／ 今周刊
PCB板示意圖。圖／ingimage
PCB板示意圖。圖／ingimage

【文．謝金河】

2023年春天，我帶著考察團訪問印刷電路板大廠泰鼎KY，一直以來，泰鼎都是印刷電路板產業的優等生，2021年好的時候，EPS7.25元，差一點的2019年也有4.46元。

我們到泰鼎的新廠，這個時候廠房剛剛完成不久，屋頂都是太陽能板，工廠設備新穎，廠區美侖美奐，還有一座漂亮的人工湖。總經理周瑞祥親自為我們作簡報，他秀出泰鼎歴年資本形成，盈利及配息的表，這是一張不錯的成績單。

2022年泰鼎的EPS還有4.6元，不過我們去的那一季開始出現虧損，我特別詢問為什麼虧損？周總說是新廠加速折舊，還有南韓三星的狀況不好，影響獲利。不過，從那一季起，泰鼎的狀況每況愈下，23年的EPS是負的4.2元，去年更加慘烈，EPS是負9.21元，幾乎賠掉一個股本。股價也從138.5元跌至19.25元。

在參訪泰鼎當下，我一直覺得泰國會成為印刷電路板移轉生產基地的首選目標，泰鼎新廠啟用，應該最佔優勢，結果和我想的完全不一樣。這次考察行程，我特別詢問也是從事印刷電路板的榮惠KY董事長劉世璘，我問他泰鼎為什麼那麼慘？

他告訴我，過去一年多，中國的印刷電路板業者至少超過60家業者搶進泰國，而且規模一家比一家大，很快泰國的PCB產業殺成紅海。去年第三季泰鼎毛利率只有0.38%，第四季是負的0.45%，業內業外都慘賠已經算是第二代接班的王樹木董事長都沒有想到會這麼慘！

今年第一季泰鼎毛利率上升至4.81%，但本業仍然虧2.33億元，看起來仍在黑暗的隧道裡，尚未見到光！

這是一堂珍貴的課！當中國產業大軍殺過來，千萬不要攖其鋒！

本文授權自今周刊，原文見此

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