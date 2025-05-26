川普出招掀長債危機、曝美弱點！謝金河揭台「3檔」美債ETF慘況：有人會出事…

文．謝金河

大債時代，家家有難念的經！ 美國標售20年期160億美元的國債，創下5.047%的紀錄，這和過去六次標售平均殖利率平均值4.613%，也是2023年以來首度逾5%的現象，令市場感到憂心。

在穆迪下調美債評等，市場上對長債看法悲觀之際，川普再力推減稅方案，預計未來會再增加3到6兆美元債務，這讓美債10年期殖利率升破4.5%，20，30年期的長天期公債殖利率都衝破5%。甚至這兩天日本標售的40年期公債接手也疲弱，殖利率也超過3.6%，創下18年新高。

這次川普一上台就大動干戈，他想利用關稅解決美國大債問題，他用馬斯克負責DOGE，大幅減減員額，縮減支出，並且大力號召全世界投資美國。但這些努力都不是短期可以見到效益的事，像關稅稅率愈喊愈高，最後一定會碰壁。馬斯克砍人，現在好像也要回歸企業了，全世界投資美國，沒有三年，五年也看不到成果。

比較可能的是，川普營造科技美元，讓美國科技七雄投資美國，並且讓他們多繳稅，但川普卻想減稅。這個時候，如果股價下跌，市值再下跌，美股，美元，美債形成三殺，這是川普最不願見到的事。幸好從四月以來，貝森特一直扮演踩煞車的角色。

美國的大債不是今天才發生的，治療長期疾病，絕不可以跑短線，這次對等關税完全曝露了美國的弱點。巴菲特告訴大家，潮水退潮才能發現誰沒有穿褲子？川普要努力讓潮水滿潮，在漲潮中順勢解決美國問題。

日本也是大債國家，為了治療泡沫經濟，日本已經調整卅幾年，如今終於可以升息。這幾天，日本30年債跑到3.2%，10年債到1.565%，日本逐漸走向正常。反而是中國也在大債中面臨掙扎，中國10年債1.67%，和日本逐漸邁向交叉，而中國30年債持續跌到1.89%，和日本長債殖利率愈拉愈大，這個通縮景象正在加劇。

川普掀開長債的大問題，也衝擊到全球的長債市場，台灣的富邦，元大，國泰20年期ETF都跌得很慘，這些年如果再加大槓桿，疊券疊得太兇，可能有人會出事！

長債的危機也帶來穩定幣的機會，比特幣跑到11萬美元以上，這又是一個新時代！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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