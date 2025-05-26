台積電拒絕「3國家」建廠邀約！中東砸錢也請不到…他揭「台灣地位」難取代

文．翁申霖 整理

早期半導體產業乏人問津，如今半導體技術成為各國競爭追逐的重中之重，握有關鍵技術的台灣在美中科技戰扮演重要角色，尤其是台積電(2330)。 台積電創辦人張忠謀就曾在2024年時說過，台積電已成為「真正的兵家必爭之地」，想搭上半導體順風車的國家無不盼借助台積電之力來「抄捷徑」；不過，近日有消息指出，台積電婉拒3個國家的設廠邀約，背後考量也隨之曝光。

「因為台積電的成功，成為地緣政治策略家的兵家必爭之地，5年來台積電已經真正成為兵家必爭之地。」這是張忠謀在2024年10月26日台積電運動會上所講的話。

如今，隨著台灣半導體護城河既深且廣，技術深耕多年，台積電的成就各國有目共睹，無不積極爭取設廠，也呼應張忠謀兵家必爭之地說法。

「台灣是最完美生產據點，海外建廠是逼不得已」

然而，對於台積電來說，「台灣是最完美的生產據點，海外建廠是逼不得已的決定。」

根據《DIGITIMES》報導，台積電之所以會選擇美國、日本、德國擴廠，最主要原因無非是面臨大國的「巨大壓力」，才在美國總統川普（Donald Trump）二度回鍋後，不僅挑起關稅戰，也祭出半導體晶片稅威脅；對此，台積電在2025年3月上旬宣布加碼美國千億美元投資，震撼業界。

外界憂台積電擴大美國投資後，是否會影響台灣投資力道，當時台積電董事長魏哲家便篤定回應，「不會！」「台灣生產線還是不夠，所有的產能不夠，就是這麼簡單！」對於整體而言，台積對未來營運仍有信心，外部壓力風險也在其掌控中。

全球先進製程產能、技術幾乎握在台積電手中，令川普政府施壓有其極限。

台積電婉拒「印度、卡達、新加坡」建廠邀約

至今想與台積電合作的國家仍相當多，近來對AI、半導體想積極發展的中東國家也包括在內，《DIGITIMES》報導，有供應鏈業者透露，中東多國可說是誠意滿滿，只要台積電願意前往設廠，「錢不是問題」。

不過，消息人士也稱，撇除國安與政治複雜問題，台積電絕對擁有足夠的資金在中東國家設廠，但最大的障礙在於「中東在半導體領域部署幾乎是零」，台積電幾乎已無人力再組隊前往。

據了解，在中東多個國家中，日前贈送一架波音747客機給川普的卡達最為積極，主動與台積電洽談合作機會，但台積電在評估後婉拒。

另外，亞洲最大國際金融中心新加坡，以及「南亞霸主」印度也盼台積電前往設廠，但「護國神山」仍是再三考量後予以拒絕。

供應鏈指出，台積電在分身乏術與全球產能調配必須控制的情況下，遂婉拒其他國家邀約建廠。

印度改找力積電合作：首座12吋晶圓廠誕生

印度力邀台積電遭拒後，並不放棄半導體夢，最終將目標轉向台灣晶圓代工大廠力積電(6770)。

有趣的是，與台積電赴海外設廠的模式不同，印度合作案是採取製造IP技術授權的方式，也就是印度向力積電購買28奈米製程技術，力積電分階段收取授權金，來幫助印度建廠。

2024年3月，力積電董事長黃崇仁宣布與印度電子業大咖塔塔集團合作，將在印度西部省份古吉拉特邦（Gujarat）共同建立一座12吋晶圓廠，也是印度第一座12吋晶圓廠。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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