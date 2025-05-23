1990年代半導體強國 為何現在欽羨台積電？林宏文剖析：日本犯了這個錯誤

【文．張孝瑜】

半導體產業作為AI、高效能運算、電動車及各類3C產品的核心，近年來持續受到全球關注，但其實早在台積電崛起前，日本半導體產業過去曾佔據市場半壁江山，但為何被逆勢超車？沒落原因為何？現今日本欲急起直追，還來得及嗎？

日本半導體的沒落

回顧歷史，日本曾在80至90年代主導全球半導體市場，但強勢表現受美國「關切」，簽訂《日美半導體協議》，衝擊整體半導體產業，包括日元升值、100%關稅及專利技術開放等政策，導致競爭力下滑，乃至被其他國家「超車」。

面臨的內憂與外患

今周刊顧問林宏文在《Today來讀冊》Podcast節目中提到，他曾做過一份統計，1990年全球十大半導體公司中，日本佔據六席，但到2023年已無一家進入前十名，顯示其衰退之劇烈。除「外患」之外，日本也有「內憂」。在《半導體逆轉策略》一書中，作者長內厚教授剖析日本過度追求技術研發，卻沒有留意到市場真正需求，林宏文比喻，就像日本有許多高功能電鍋，但賣最好的卻是功能單純的大同電鍋。

追求完美主義 反降低應變速度

林宏文進一步分析，日本人做事嚴謹，認真投入研發，但卻缺乏市場應變速度，加上力求100%極致的完美主義，總等待產品或服務達120分才肯推出產品，「那等他推出時，世界已經結束了，別人都佔據（市場）了。」

日本企業決策流程的僵化

此外，與一般台企常見「老闆說了算」不同，日本大企業採取「共識決」且決策流程繁瑣，他回憶，曾有一次日本朋友拍給他一張照片，是一份企劃書上居然蓋了40個審核章，從基層員工提案層層向上，最後才由社長拍板定案，反映其組織僵化，尤其在變動更加快速的資訊產業，相隔沒幾個月，就會有更新、更快的服務或產品，對日本企業來說是一大挑戰。

日本企業的調整與Rapidus的挑戰

但林宏文也緩頰，日本部份企業已意識到此問題，加上現在有許多新創企業出現，相信在應對上會有更多調整。針對日本半導體的復興希望——Rapidus，林宏文則持保留態度。Rapidus是由八家日本企業組成，目標在2027年實現2奈米製程量產，並獲得政府高達1.8兆日圓的補貼。

但他認為Rapidus面臨規模經濟不足的挑戰，與IBM合作也難落地，類似台灣聯電當年與IBM合作的失敗案例。他直言：「Rapidus要成功很難，我前往日本多次，（產業相關）日本朋友也跟我講很難。」 儘管日本政府及企業投入大量資源，Rapidus要在2027年達成目標極具挑戰。不過倘若日本是為了手握核心技術而重金投資，從「買保險」角度來看，無論最後是否賺錢，只要能達到「自給自足」也就算是一種成功。

台灣半導體產業優勢

相較之下，台灣半導體產業以晶圓代工為核心，憑藉快速應變及靈活彈性，成為全球供應鏈不可或缺的一環。林宏文強調，台灣中小企業文化快速決策，相較日本共識決策模式，台企更能迅速抓住市場機會。

林宏文也提到，台積電的成功不僅在技術力，更在於其開放供應鏈合作模式。與日本企業垂直整合不同，台積電能與全球最佳企業合作，例如：與設備大廠艾司摩爾(ASML)的非獨家合作，創造更高附加價值。這種模式讓台積電在競爭中脫穎而出，也成為日本企業羨慕對象。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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