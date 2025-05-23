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上銀、新漢、廣運…黃仁勳喊機器人是下個兆元產業 謝金河點名「2大日廠」底藴比台灣深

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文．謝金河】

這次黃仁勳在台灣，除了落腳北士科給大家帶來驚喜！另一個是他告訴大家，機器人產業是未來兆元產業，不過天邊的彩霞仍有待努力耕耘才能兌現。

我剛剛完成三天的機器人之旅，台灣從工業機器人到協作機器人這一層勉強還可以，人形機器人這個領域恐怕還要再下功夫。

我從上銀看到富田，新漢到廣運，但震撼比較大的仍是日系的安川電機及Fanuc。台廠在進行參觀時都會特別交待不能錄影，錄音，照相，先前參觀的半導體公司甚至在手機上貼上封條。台廠把產品及生產線都視為營業機密。

這次看安川及Fanuc，我們都先問能不能拍照？結果出乎意料的是他們都說可以。安川及Fanuc把所有機台都擺出來，他們派出的代表都很認真解說。我印象最深刻的是，Fanuc門口擺放一台機器人咖啡機，這台機器人可以冲泡咖啡，一台標價100萬台幣。我操作一下，機器人泡出來的咖啡不難喝，也許這會是未來咖啡館營運的新模式。

這些年中國的人形機器人跑得比台灣快！宇樹的機器人在春晚穿棉襖跳舞，後來又有多家業者參與機器人跑半馬，最近甚至驚傳機器人打人，話題不斷。

黃仁勳點名所羅門及達明，其實都還在等待交成績單，這次在中國機器人生態系中，鈞興的諧波減速器，新代的控制器都有角色。台灣精銳的行星減速器也備受期待。

黃仁勳帶來的AI革命，將來會落實在機器人上面，台灣要從工業機器人，協作機器人躍進人形機器人領域，我在Fanuc現場看到機器人泡咖啡，寫書法，在安川和機器人踢足球，未來在生產線上，我們會看到愈來愈多的機器人！

回程的路上，我問團員：那台100萬元的咖啡機，你會買？我對安川及Fanuc的簡報都留下深刻印象。這兩家公司的底藴都比台灣深！

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本文授權自今周刊，原文見此

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