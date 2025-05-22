10萬股東注意！3檔股票恐變壁紙…老字號油廠、科技大廠交不出財報 還有轉圜？

撰文‧胡肇芳

投資人注意！這幾檔股票恐怕有下市下櫃風險，成立39年的老牌黃豆油廠福懋油(1225)，以及上櫃公司樺晟(3202)、新華泰富(5481)未在規定期限內申報財報，福懋與樺晟最快將於11月18日下市，新華泰富最快則於2026年1月2日下櫃，屆時股民手中股票恐將變壁紙。 目前福懋油股東人數有2.5萬人、樺晟3.7萬人、新華泰富4萬人，專家提醒，投資人若手中仍持有相關股票，應盡快評估是否停損，避免未來真的變成壁紙，血本無歸。

金管會證期局表示，截至5月15日，上市(櫃)公司應申報家數共計1875家（含第一上市(櫃）公司，不含金控公司），除上市公司福懋油(1225)及上櫃公司樺晟(3202)、新華泰富(5481)等3家公司未如期出具第1季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

其中，成立1986年的福懋油，為國內第2大油脂廠，亦是台灣4大黃豆油品牌之一，1991年(民國80年) 4月股票掛牌。

證期局表示，福懋油於2024年11月22日選任董事長，被經濟部裁定不予認定，導致負責人無法完成變更，2024年報以及2025年第1季財報申報作業無法完成，公司已於4月7月停止集中市場交易，若無法在期限內完成財報公告與相關手續，最快11月18日面臨下市風險。不過，5月13日經濟部已通過新董事長人選，若在期限內補交，有機會避免下市。

樺晟：將積極遴選繼任會計師完成申報

至於樺晟則是因為會計師事務所來函終止委任，導致財報難產，且向主管機關申請展延申報期限遭否決，4/7起停止上櫃買賣。公司日前公告，將積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告之會計師查核簽證，並辦理申報及公告。

樺晟去年11月公告獨董辭任，且其財務報告經會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」之核閱報告，當時股價連吞9根跌停，自13.2元狂殺至5元以下，而後回到5至10元間震盪。

此外，新華泰富因為法人董事被停止職權，導致沒有董事長無法召開董事會，財報也出不來，公司已經在5月20日停止買賣，如果無法完成補正程序，最快是2025年1月2日中止下櫃。

新華泰富被停牌喊冤：非因財務異常

新華泰富5/16發布重訊表示，公司因各項法律程序因素，導致目前無適格董事長可依法用印於財務報表上，導致停止交易，公司將於6月3日召開臨時股東會，完成改選並推選董事長，於最短時間內完成114年第1季財務報告相關作業並申請恢復交易。

新華泰富周一(5/19)發布聲明表示，此次停牌並非因財務異常，而是市場派股東透過司法程序聲請董事長職權暫定，導致董事會運作卡關，無法完成財報簽署，雖然114年第1季財報已完成編製並通過內部初審，但因程序卡關，只能暫時停牌。

新華泰富強調目前營運穩定、財務健全，已啟動法律程序，並呼籲投資人勿受不實傳聞誤導。

本文授權自今周刊，原文見此。

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