台光電、川湖領漲 老AI股大復活！17檔績優股：抵抗關稅、匯損衝擊

撰文．唐祖貽

第一季財報已全部公告，關稅與匯率的雙重利空打擊，後續對公司獲利的影響仍難評估，這時從第一季的績優股中，尋找高毛利且業績能見度高者，應較能抵禦後續衝擊。

上市櫃公司今年第一季的財報，被部分市場人士認為參考性不高。原因在於，第一季有不少想避開關稅、提前下單的客戶，預支了未來需求；加上新台幣於5月初暴升、造成獲利大幅變動，所以很難以第一季業績評估未來。

不過，即使關稅與匯率會衝擊獲利，但有獨特利基、高毛利率且後續訂單能見度高的公司，由於具備強大競爭力與高護城河，不但能轉嫁關稅，且較能抵抗匯率急升衝擊，這些才是後續應該鎖定的目標。附表即以上述條件為標準，篩選出第一季高成長、高毛利率，且法人買超的公司。

AI伺服器需求推升營收 布局美國降低關稅風險

表中的第一季績優股中，「老AI」族群可說是大復活，包括廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、奇鈜（3017）、台光電（2383）與川湖（2059）等，其中又以台光電與川湖最受矚目。台股從4月9日落底反攻以來，這兩檔已成為中小型股的領漲指標，短短一個多月內漲幅都超過5成，台光電近期更創下掛牌以來新高。

台光電是印刷電路板（PCB）重要原材料──銅箔基板（CCL）的生產大廠。近年積極投入邊緣運算領域，提供高密度互連板（High Density Interconnector，HDI）及其衍生的SLP類載板（Substrate-Like PCB）的原材料，全球市占第一。

HDI與SLP被廣泛應用在科技業的基礎建設產品，伺服器、交換器、低軌衛星合計已占台光電營收將近7成，其中又以AI伺服器相關材料需求貢獻營收35％以上最多；另外在800G交換器M8等級的材料，台光電市占率也超過5成。

法人指出，台光電擁有兩大優勢。首先，台光電是最早切入M8技術的廠商，雖然台燿（6274）、聯茂（6213）積極搶攻，但台光電仍處於領導地位，且公司宣示將升級至M9材料。其次，台光電是亞洲同業中唯一在美國有生產基地者，可有效降低關稅與地緣政治風險。

台光電第一季不但EPS（每股稅後純益）首度突破一個股本，單季毛利率也站上30％大關，表現極為亮眼。法人從四月營收持續衝高至近72億元推估，第二季營收可望比第一季小幅增加，且隨著ASIC（自研晶片）伺服器逐步放量，產品組合進一步優化，有望抵銷匯損衝擊，第二季有機會再賺一個資本額。短線漲幅已大，建議等拉回至月線附近再布局。

至於川湖，第一季受惠於AI伺服器滑軌大幅出貨，業績同樣亮眼，營收、毛利率、EPS都是單季新高，目前毛利率已在76％以上。

川湖執行副總經理王俊強於近期法說會中表示，台幣每升值1％，影響川湖的毛利率約0.6個百分點，第二季台幣雖大幅升值，且第一季基期已高，但AI需求仍強，預估第二季營收仍可與第一季相當；至於下半年則要看第二季實際狀況以及關稅政策的結果才能確定。

另外，川湖也已確定將赴美設廠。王俊強指出，美國廠是由台灣設備整廠輸出，預計明年中即可營運，預估美國廠占整體產能達25％。法人也看好川湖成長趨勢明確，今年獲利可望續創新高，建議逢回買進。

任天堂新機預售佳 創惟下半年營運看旺

除了老AI，表中還有一檔IC設計股創惟（6104），創惟今年最重要的題材就是主要客戶任天堂（Nintendo）在暌違八年後推出新款遊戲機「Switch 2」。

近期任天堂表示，「Switch 2」將在六月開賣，目前已開始預購；且先前因關稅問題而無法在北美預購的障礙已排除。任天堂原本預估到明年3月可望銷售1500萬台，以目前日本的預購情況來看，上修銷售額1至2成的機率頗高。

創惟是「Switch 2」USB IC的主要供應商，供應占比達9成以上，第一季營收已突破10億元大關，4月營收仍繼續衝高。此外，IC設計業原本毛利率就相較其他多數產業高，創惟原本毛利率也維持在40％以上，今年第一季更跳升到56.5％，EPS也創下2.37元的佳績。

法人預估「Switch 2」將貢獻今年創惟營收10億到12億元，且下半年營運有望優於上半年。可留意拉回至月線附近的買點。

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