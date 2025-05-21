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曾搶Switch面板訂單建功…楊弘文接群創總座扛「不簡單任務」 會續瘦身策略？

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 蕭芃凱
攝影 蕭芃凱

撰文‧王子承

經歷減資、關廠，群創光電去年開始獲利，曾搶下任天堂Switch面板業務建功的新任總經理楊弘文，在中國殘酷的削價競爭下，能否帶領公司實現轉型大計？

「面板雙虎」之一群創光電，5月18日宣布，由執行副總經理楊弘文升任總經理；含奇美時期在公司已有28年資歷的原總經理楊柱祥，將專任子公司睿生光電董事長，僅以群創教育基金會代表身分兼任董事。

儘管群創在聲明中指出，這次人事調整體現群創對治理制度化與組織穩健傳承的重視，也為邁向第三階段「群創群力、面板永續」奠定堅實基礎。但據了解，群創顧問丁景隆也在近期退休，直屬楊柱祥與丁景隆的總經理室、技術營運室員工，將全數離職。

對於這場人事大地震，業界人士多半並不意外。因為早在董監事改選前，內部就傳出群創董事長洪進揚主導的勢力，與仰賴大股東郭台銘支持的「郭派」激烈角力。雖然洪進揚曾公開澄清「群創沒有派系」，但雙方從年初就透過網路匿名社群與媒體投書，多次攻防。

近期的董監事改選，顯然是以洪進揚陣營大獲全勝作結，除了一手打造群創車用、醫療與封裝事業的楊柱祥離開權力核心，王志超、丁景隆兩位原奇美老將皆未獲得董事提名。

顯示器本業式微

去年靠瘦身轉虧為盈

新任群創總經理楊弘文，在公司也是資歷完整的元老級人物，他是與奇美合併前的原群創第一任建廠廠長；兩者合併後，則成為掌管群創北廠的製造主管。

擔任群創行動產品中心總經理期間，楊弘文負責手機、遊戲機、筆電以及平板等中小尺寸面板事業，同業對他的評價是業務能力強、做事靈活，代表作是從夏普手中，搶下任天堂遊戲掌機Switch 用面板訂單；被列入實體清單前的華為，也是該部門大客戶。

「Jeffrey（楊弘文英文名）的行事風格，與原奇美講求大家庭式的溫情管理不同，更貼近母公司鴻海。」一位群創內部人士透露，掌管北廠期間，楊弘文為了簡化製程、提高獲利，曾大刀闊斧裁撤掉後段背光模組產線，聚焦前段玻璃製程，成為獲得洪進揚青睞的關鍵。

外界因此推測，楊弘文接掌大權後的重點任務，可能會繼續關廠、優先裁撤虧損或是尚未有明顯營收的業務部門，為群創再瘦身。

「收縮沒有對錯，能賺錢就是好，重點是要活下去。」IDC資深研究分析師陳建助指出，面對中國業者削價競爭，友達的策略是保留所有應用，更專注高規格產品；群創則大幅減少監視器產品，堅守筆電戰線。

如今筆電面板也深陷價格戰泥淖，造成嚴峻考驗，長遠來看，發展「非顯示業務」，將是群創未來重要的轉型路徑。

在楊柱祥時代，相關轉型已啟動。2023年底，群創宣示要將3.5代、不具競爭力的面板產線轉型，投入半導體封裝。為此群創還特別延攬日月光前研發總經理唐和明掌舵，儘管這項新業務尚未量產，但已成為資本市場持續關注的題材。

除了積極跨足新業務，業界人士觀察，洪進揚近年透過減資、關廠、賣廠組合改善財務體質，二四年轉虧為盈，也讓群創成功獲得投資人肯定，今年陸續入選幾檔高股息ETF，股價超越同業友達。

然而，一名光電業者直言，財務操作與節流，都只有短期效果，無法徹底改變競爭格局，「最重要的是，需要切入一個可以讓自己保持技術領先的領域。」

車用事業子公司

具直接對接系統設計能力

另一位同業也觀察，群創近年雖靠著優化產品線、挑賺錢的產品做而減少虧損，但在顯示本業上的技術，似乎沒有太多進步，長期而言，可能流失關鍵技術根基與重要客戶。

舉例來說，群創近年在高階液晶背板技術LTPS上，新發展有限，某些電競產品規格甚至已經落後中國同業。

針對新興顯示技術部分，友達早就開始進行垂直整合，透過投資上游富采、錼創，布局Micro LED產能，也成立子公司達擎強化下游場域經營能力；至於成為顯示器業者必爭之地的電子紙，友達正擴大與龍頭元太合作、甚至成立合資公司。但群創在上述兩項領域的投入，都相對保守。

值得一提的是，群創車用事業子公司CarUX，幾年前就已進入車用一階供應商（Tier-1）行列。車用電子業者凱銳光電董事長林傳凱觀察，CarUX掌握與車廠直接對接的系統設計能力，長遠來看仍具相當競爭力。

群創領導階層大洗牌之後，在轉型雙箭頭封裝與車用上能否持續攻城掠地，市場正密切關注。

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