女股神大買台積電ADR 為何要送更多分析師來台？1理由下半年經濟有好戲

撰文‧今周刊編輯團隊

凱西‧伍德是「方舟基金公司」的創辦人，她在59歲那年創業、6年後被封為「女股神」。2018年，她發布預測，認定特斯拉股價將在5年內從300美元漲至4000美元（2022年8月股票分割前），3年後，這個預言提前成真。

然而，走過風光的2020年，伍德的績效卻開始大起大落，2022年美股僅跌2成，她的旗艦基金ARKK則賠67%，引發撲天蓋地的批判。

但把時間拉長，伍德在2014年底創業時成立的5檔主動式ETF，仍有3檔的年化報酬率超過雙位數，其中2檔超越大盤。方舟也從初期管理4000萬美元開始，到今日達約220億美元，增幅550倍。

現在伍德如何看待經濟與金融市場？

「大家看著電視一定都在想：美國現在到底在幹什麼呢？不騙你，其實我們也看不懂他（川普）在做什麼。」伍德先是以此逗趣的「真心話」作為前言。

伍德分析，近3年來美國經濟處在一種「滾動式衰退」（rolling recession）狀態，她解釋，這段期間的美國，無論是住房市場、汽車市場、小型企業獲利與資本支出，都處於降溫狀態，僅有AI資料中心、電力和電網建設等，有龐大的資本支出需求，也因此，即使少數相關個股表現超強，但經濟實況遠較股市黯淡，「製造業非常不景氣！」伍德說。

到了今年，「中高端消費者和政府支出，這兩大支撐GDP高位的支柱，也開始下滑了。」她篤定判斷，在第一季美國經濟出現負成長之後，「今年第二季，必然會繼續衰退。」但若看下半年，伍德則保持樂觀，原因是「銅價與金價比率」已經出現落底跡象。

在景氣衰退時，「銅金價比率」往往向下沉淪，而如今這個指標已接近低點，「也就是，這趟滾動式衰退已經來到末段。」伍德也相信，「美國聯準會在今年下半年的降息規模，會比市場上預期的更多。」搭配川普政府即將釋出的刺激政策，「下半年美國經濟表現會優於預期，通膨則比想像更低。」伍德強調。

景氣可望恢復，但股市的樣貌卻可能有所不同。「目前美股的『集中度』，已經來到歷史高點，」伍德回顧美股百年史，集中度衝高後必會回頭修正。女股神以此判讀今年下半年股市：「接下來，不會只有科技巨頭表現，而是會有更多個股加入漲勢。」

截至5月19日，主攻關鍵技術與機器人相關投資的ARKQ，對台積電的持股比重達2.37％，高於同一基金對輝達2.04％的持股比重。伍德表示：「台積電是全球創新領域中最具競爭力的企業之一，不僅技術領先，在晶片製造產業的生態系中亦扮演無可取代的角色。」

這樣的新局，或許也是伍德選擇來到亞洲的原因之一，「我們會派更多分析師來到這裡、來到台灣……。除了台積電，我們也想多看看台灣具有創新能量的其他企業。」她說。

眼前，伍德自己的投資組合已是滿手「風險性資產」，至於被認為有防禦功能的債券資產，她邊說邊笑：「很多人都對此感到驚訝，我……完全沒有債券。」伍德坦言，幾乎所有身邊親友都建議她應該多少配置一些債券部位，「但是，我對我們的投資策略非常有信心，所以，我把所有的投資都放在方舟基金、比特幣，還有其他發展顛覆式創新技術的企業。」

不過，或許意識到自己對廣大投資者的影響力，伍德很快地就用嚴肅態度補充：「我並不建議其他人進行與我類似的配置，你應該聽取理財顧問的意見！」她甚至表示，「如果我沒有足夠的財務自由，或許，我也會買進債券。」

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