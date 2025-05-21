沉默殺手！攝護腺癌沒症狀、沒家族史為何會中？4種食物+6種維生素降風險

文．李珍伶整理

82歲的美國前總統喬·拜登最近被診斷出罹患侵略性攝護腺癌，且癌細胞已轉移至骨骼，這一消息震驚了全球。醫師指出，其實攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，尤其在60歲以後急遽攀升，攝護腺癌不僅僅是年長男性的問題，它可能悄悄地影響著我們每一位男性。

「它」常常太過沉默

我們常說，身體是誠實的。但在攝護腺癌這件事上，等到說話時，往往已是進展期。

基因醫師張家銘表示，每天在門診中，我聽過太多「我沒症狀、沒家族史、為什麼我會中？」的疑問。其實答案早就在我們的生活中，只是我們沒有認真看見。

研究顯示，生活習慣、環境污染、荷爾蒙變化、甚至我們的基因排列，都是潛在的風險來源。而當這些因素交會，就像是在我們的身體裡悄悄埋下了定時炸彈。

要如何避免？注意家族史與遺傳基因

數據指出，攝護腺癌的診斷中位年齡為67歲，而黑人男性的發病率高於白人兩倍以上。

此外，家族史與遺傳基因，如 BRCA1/2 或 TP53 突變，也會顯著增加風險。特別是在 Li-Fraumeni 症候群的家族中，攝護腺癌已被列為高度關聯的腫瘤之一。

醫師指出，現在的遺傳檢測技術，已能分析出多基因風險分數，幫助我們更早識別潛在高風險族群。我們不能選擇基因，但可以選擇如何使用它的資訊，去贏得更早的防護與行動。

過高的睪固酮增加罹癌風險

男性荷爾蒙睪固酮向來被視為青春的象徵，但研究顯示，過高的自由睪固酮水平可能增加攝護腺癌風險。

除此之外，生活中的環境荷爾蒙干擾物更是值得警惕。這些來自塑膠瓶、農藥、化妝品與防火材料的物質，會影響我們體內的雄性與雌性荷爾蒙平衡，進而引發腫瘤形成的機會。

尤其是攝護腺這個器官，不只對睪固酮敏感，也會受到雌激素調控。因此，環境激素干擾的影響對攝護腺癌來說，是雙重威脅。

適量飲食與運動是不二法門

如果說基因無法改變，那麼飲食與生活方式才是保持健康的不二法門。

研究指出，富含植物性植化素的飲食與癌症風險呈現明顯負相關，特別是十字花科蔬菜如花椰菜、芥藍、豆類與大蒜。同時，維生素A、D、E、C與B群也在免疫調節、抗氧化與細胞修復中扮演重要角色，對攝護腺健康具有潛在保護作用；Omega-6脂肪酸的適量攝取也被發現與較低的攝護腺癌風險有關，但前提是整體飲食平衡，並避免過度攝取加工油脂。

肥胖、胰島素阻抗與慢性發炎不只是糖尿病與心臟病的溫床，也與攝護腺癌形成密切相關。過重的男性與內臟脂肪過多者，經常被發現在攝護腺肥大或手術後意外發現癌細胞。

因此，醫師建議每週至少150分鐘中度有氧運動，如快走、游泳、打太極。這不只是為了體態，更是為了調節荷爾蒙、減少胰島素阻抗，並提升免疫細胞功能。

遠離毒素、每年健檢才能提早預防

醫師說明，從今天開始，減少使用塑膠微波容器、避免塑膠瓶重複使用、不使用含雙酚A的產品、選擇天然清潔用品與環保洗劑。這些不是潔癖，而是為了降低體內暴露於環境荷爾蒙干擾物的機會。我們不可能完全隔絕污染，但可以選擇少碰一點、少用一點、晚一點累積。

另外，攝護腺癌的早期沒有症狀，卻有高達九成以上在早期可以治癒。只要每年一次 PSA（攝護腺特異抗原）檢測，加上數位肛門指診（DRE）或攝護腺超音波，就能早一步發現異常。醫師指出，有家族史或超過50歲的朋友更應主動詢問醫師，是否該進一步做篩檢，最重要的是不要怕，也不要等。

本文授權自今周刊，原文見此。

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